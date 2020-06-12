Мигранты в странах Ближнего Востока

Существует представление, согласно которому беженцы прибывают только в страны Запада из стран Юга, и европейцы гуманно принимают их, в то время, как сами страны Юга не принимают никого. Неоднократно слышал такие заявления и крики о “мусульманских странах, которые никого не принимают” (особенно забавно это все звучит, параллельно с жесткой анти-мигрантской риторикой, из уст русскоязычных жителей в странах Запада, которые сами являются иммигрантами). На практике все наоборот.

Турция

Турция приняла около 3,5 миллионов мигрантов из Сирии с 2011 года, с момента начала там гражданской войны, но это еще не все, там живут сотни тысяч мигрантов из Ирака, Палестины, Ливана и Афганистана. Присутствие такого огромного количества мигрантов (в общей сложности около 4-х миллионов) вызвает большое напряжение со стороны курдской РПК, которая опасается, что мигрантов поселят в курдских регионах, “чтобы изменить их демографический состав”. Но, так или иначе, 4 миллиона мигрантов проживают в Турции, где население составляет 82 миллиона. Для сравнения, население Германии — 83 миллиона. Большинство мигрантов получили в Турции помощь, со временем некоторые смогли найти жилье и работу.

Иран

В 1991 году в Ираке поднялось грандиозное восстание против Саддама Хусейна, в котором участвовали курды и арабы. Оно быстро переросло в социальную революцию — рабочие захватили заводы в самоуправление и создали Советы для управления городами северного Ирака. На Юге восстали все преимущественно шиитские крупные города, в которых были созданы органы народного самоуправления и ополчения — это движение получило название “Интифада Шаабания”. Повстанцы воспользовались поражением Саддама Хусейна, их родного иракского диктатора, в Кувейте от рук США и с удовольствем нанесли ему удар в спину, показав, что национальная иракская идея для них ничего не значит. Однако, это движение — одна из величайших социальных революций второй половины ХХ столетия — потерпело поражение. Республиканская гвардия Саддама подавила восстание. После этого начались масовые убийства населения восставших регионов и до 3-х миллионов иракских арабов-шиитов спаслись в Иране. В те же годы, спасаясь от резни, устроенной различными группировками боевиков, в Иран прибыли сотни тысяч, а по другим сведеньям более миллиона шиитов-хазарейцев из Афганистана. Население Ирана, принявшего 2-4 миллиона беженцев в те годы, составляло 60 миллионов.

Иордания

В 1948 году сионистский режим Израиля изгнал до 800 тысяч палестинских арабов в ходе громадной этнической чистки, получившей название Накба. 70 тысяч переселились в Иорданию. После того, как в 1967 году Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, оттуда в Иорданию бежали еще 240 тыс палестинцев. В настоящее время в Иордании проживает около 2 миллионов палестинцев — беженцы и их потомки. Кроме них, там живут около 200 тысяч беженцев из Ирака. И, наконец, Иордания приняла после 2011 года около 1 миллиона сирийцев. В Иордании в общей сложности проживает 10 миллионов человек. Таким образом, беженцы и их потомки составляют треть населения страны.

Ливан

Чемпионом по приему беженцев среди стран Ближнего Востока наряду с Иорданией является крошечный Ливан. В стране проживает от 200 до 400 тыс палестинцев и более 1 миллиона сирийских беженцев. В общей сложности население Ливана — менее 7 миллионов.

Положение беженцев

Сказанное не означает, что положение беженцев безоблачно. Так например, Иордания предоставила гражданство почти всем палестинским беженцам (около половины всех беженцев Палестины), а многие сирийцы там устроились на работу и отправили своих детей в школы. Согласно закону от 1957 года, палестинские беженцы, живущие в Сирии, имеют те же права и обязанности, что и сирийские граждане, однако у них нет гражданства и права голоса. В Ливане палестинцы подвергаются тяжелой дискриминации: их не допускают в государственную систему образования и здравоохранения, многие профессии для них закрыты, а их предприятия считаются нелегальными.

Положение сирийских беженцев на Ближнем Востоке намного хуже. Многие сирийцы живут в палаточных лагерях. Кроме того, местные правительства и население далеко не всегда позитивно расположены к ним. Так, в Турции 60 процентов населения, согласно данным соцопросов, настроены против беженцев и уже происходили столкновения.

Иран широко использует шиито-хазарейцев в качестве наемников в войне в Сирии, на стороне Асада, угрожая им, в противном случае, высылкой или другими репрессиями.

При всем том международное сообщество выделяет средство на оказание помощи этим беженцам, так в помощь сирийцам в Турции Евросоюз выделил несколько миллиардов евро (для сравнения, на оказание помощи мигрантам последних волн Германское государство выделило около 100 миллиардов). Однако, ни на одно мгновение не оправдывая дискриминацию беженцев в этих странах, следует все же сказать о том, что ближневосточные государства беднее стран Евросоза и их возможности оказания помощи беженцам значительно меньше.