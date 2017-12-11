Экономические итоги года

2017 год завершается. Официально он объявлен годом начала нового экономического подъема. В глазах же населения он является лишь еще одним годом депрессии и личных денежных проблем после растянувшегося на несколько лет экономического обвала. Спад этот последовал за аналогичным «окончанием кризиса» в 2009-2010 годах. В итоге возникло новое материальное состояние масс. С этим состоянием пополам с надеждой на обещанный рост доходов общество входит в 2018 год. В каких цифрах он выражается и к чему подталкивает страну?

В 2013-2016 годах Россия пережила Вторую волну мирового кризиса. Падение мировых цен на нефть, кризис на рынке недвижимости, бездарная политика Центрального банка и правительства Дмитрия Медведева привели к двукратному падению курса рубля к доллару. Последовали увольнения и сокращение номинальной заработной платы, выражавшееся зачастую в срезании премий. Картина после Второй волны кризиса (на 2017 год) была такова: медианная заработная плата а крупных городах и благополучных регионов составила 25-30 тысяч рублей, лишь в некоторых случаях (Москва) оказываясь заметно выше; для большинства же россиян зарплата колеблется в районе 15-20 тысяч рублей. Положение здесь не стало лучше к концу года.

Приход экономической стабилизации 2016-2017 годов в целом не улучшил материальное положение трудящихся и пенсионеров. Даже в Высшей школе экономики, где традиционно предлагаются разорительные для граждан либеральные реформы, были вынуждены зафиксировать тревожные данные: почти 40% семей признали нехватку средств на еду и одежду. Визуально в регионах стало заметно, что «народ поизносился» и замедление инфляции его заметно не радует.

В ходе «второго кризиса» большинство потребительских товаров сильно выросли в цене, нередко более чем вдвое. Потребительские аппетиты людей остыли. Человек с заработной платой в 100 тысяч рублей в месяц в массовом сознании превратился в «богача». Между тем в предыдущий период стабилизации (между Первой волны кризиса 2008-2009 годов и Второй волной 2013-2016 годов) эта сумма зачастую называлась как идеальная, но потенциально достижимая заработная плата. Месячный заработок такого размера давала ее обладателю все необходимое для жизни, включая дополнительное образование и медицинские услуги для детей, ежегодный отдых на море, и шанс приобрести неплохое жилье для семьи. Это и составляло при курсе в 30 рублей за доллар материальный «стандарт» счастья.

В 2017 году опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал: для счастья россиянам нужна заработная плата в 50 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей – заработок людей воспринимаемых уже как богатые. С другой стороны, заработная плата в 20 тысяч рублей понималась как точка, ниже которой начинается бедность, а выше – минимально приемлемый, но очень скромный достаток. Однако эта сумма может быть основой относительного достатка лишь для имеющих семью граждан старшего поколения. Условием также является наличие у них жилья, то есть отсутствие необходимости ежемесячно расходовать по 15-40 тысяч рублей на его аренду. Начинающим молодым рабочим такой доход не дает шанса переехать из дома родителей в съемное или собственное жилье. Также при уровне доходов в 20 тысяч рублей они лишены возможности свободно посещать культурные мероприятия, встречаться с друзьями кафе, покупать качественную одежду и многие необходимые вещи.

Месячный заработок в 50 тысяч рублей был оценен в 2017 году большинством россиян как основа счастья потому, что это был потенциально или вероятно достижимый порог оплаты труда. Люди ориентировались не на свои реально существующие и далеко не вполне удовлетворенные потребности, а на известную им сумму, ежемесячное получение которой резко повысило бы их достаток. Нехватка денег и положение с оплатой на рынке труда формировали «идеал». Между тем, в 2009 году россияне называли оптимальной заработную плату от 30 до 100 тысяч рублей. С учетом изменения курса американской валюты (обесценивания рубля) это составило бы сейчас приблизительно 50-165 тысяч рублей. Таким образом «идеал» сместился со средней отметки в 100 тысяч рублей к 50 тысячам рублей.

Причем нужно учесть: в начале 2009 года экономическая ситуация в России была плохой, поскольку Первая волна мирового кризиса только начала спускаться со своего пика. Несмотря на это люди смелее оценивали свои потребности, чем «после кризиса» в 2017 году.

Выявление «идеального дохода» в 2017 году произошло в условиях стабилизации в экономике, официально именуемой не только концом кризиса, но и началом нового экономического подъема. Об этом с уверенностью поведал россиянам министр экономического развития Максим Орешкин. Следом правительство пообещало повышение реальных доходов трудящихся в 2018 году, что вполне логично – впереди у властей президентские выборы. Следовательно, избиратели должны возлагать надежды на правящие круги, каким бы ни был текущий итог их работы, отразившейся на уровне жизни масс. Власти не придумали стабилизацию и оживление, а лишь попытались заставить их морально работать на себя. Дело это оказалось совсем не простым.

Народ и критические экономисты одинаково воспринимают стабилизацию 2017 года как нечто вроде депрессии, но без гарантии перехода к устойчивому подъему. Немое подтверждение этого: ожидание обществом новых увольнений, прогнозируемых также рекрутинговыми агентствами. Несмотря на официально позитивную экономическую статистику (рост в 2% ВВП) и повышение мировых цен на нефть во второй половине 2017 года (с 50 до 63 долларов за баррель), обстановка на рынке труда стала более напряженной. Это не могло не сдерживать россиян в оценке «идеала». Они также продолжают жить в окружении множества вторичных признаков кризиса. Среди них: постоянный отзыв лицензий банков ради предотвращения явного банкротства, закрытие многих мелких магазинов и жалобы знакомых на отсутствие работы.

Даже не понимая процессов в экономике, люди ощущают нестабильность своего положения. Внешние благоприятные факторы (о которых говорят власти) могут вскоре перекрыться внутренними проблемами. Бизнес начнет адаптироваться за счет сокращения оплаты труда и общих издержек возможно уже после новогодних праздников. И это, видимо, не будет еще признаком Третьей волны кризиса, для запуска которой должны произойти сдвиги на мировом рынке нефти и фондовых биржах Запада. Не менее важны процессы в Китае, где кризис должен вырваться из-под контроля властей, которые после шоков 2015-2016 годов сумели взять ситуацию под контроль. Все эти события неминуемо породят новый отток капиталов из России и обвалят рубль (вероятно не ранее второй половины 2018 года). Денежная масса в последние годы выросла и ЦБ наращивает ее не маскируясь, пуская в оборот купюры в 200 и 2000 рублей. Потребительский спрос при этом стабильно сокращается, несмотря на отложенное властями на будущий год повышение тарифов. Выгоды же от внешней торговли так и не вывели в 2017 году экономику из состояния застоя.

Россиянам обещан рост экономики, а как следствие появление новых рабочих мест и приближение к «идеальному доходу». Вместо этого им предстоит лишь вынужденное повышение расходов на самые необходимые товары и услуги. Рабочих мест пока ждать неоткуда. Политика правительства направлена лишь на поддержание и частичную отладку существующей модели хозяйства, но не на ее радикальное изменение –экономическую и социальную модернизацию. Чиновникам кажется, что робототехника, новые материалы и иные решения можно применить без отъема у олигархов части ресурсов, без усиления протекционизма и активного стимулирования спроса. Власти пошли на продление и расширение программы материнского капитала, но это – лишь ответ на новый спад продаж квартир. Стратегии развития экономики у них нет.

В годы Второй волны кризиса ИГСО диагностировал социальный кризис в стране. Падение интереса к выборам в 2016-2017 годах подтвердило эту оценку, а успех Алексея Навального в первой половине этого года (особенно среди молодежи) показал: страна близка к состоянию политического кризиса при полном отказе в доверии президенту и его окружению. Власти среагировали, приняв ряд популистских мер, но для изменения ситуации в экономике и настроений в стране этого вряд ли достаточно. Политическая перспектива 2018 года еще не очевидна. Но после президентских выборов, явка на которых обещает быть крайне низкой, она непременно прояснится.

2018 год не принесет роста уровня жизни, поскольку государственная политика не направлена на это в принципе. Сфабрикована и вся статистика средней заработной платы. Зная положение, чиновники лишь хотят уверить общество в том, что оно лучше и нужно лишь выбрать себе идеальный доход, стремиться к нему и экономический рост положит его под елку. Увы, улучшение позиций экспортеров вовсе не равнозначно повышению достатка миллионов семей, тем более что и экспортеры ощущают шаткость мировых цен.

Глобальный кризис изменил условия торговли (вернув протекционизм и яростные таможенные войны), показал неустойчивость цен на сырье и банковские бумаги, тупик неолиберальной политики и обострение противоречий между странами. Вот только россиянам он так и не объяснил, что благополучие в их жизни достижимо лишь при их активном участии в судьбе страны, в борьбе за собственные права и политическое представительство (реальное, конечно), за социальное государство. Лишь обладая правом голоса в политической системе (что если не только им?), они смогут дать ход переменам, без которых рост уровня жизни теперь едва ли возможен.

Такова повестка 2018 года. Чуда не будет.