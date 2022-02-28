Мы против войны. И не отступим

Россия начала войну против Украины. Факты вы и так знаете из новостей.

Некоторые мысли.

Война эта является несправедливой и преступной с обеих сторон. Это схватка двух антинародных режимов. Заявленная цель войны со стороны РФ – ложь и лицемерие. Несколько лет власти России равнодушно смотрели на каждодневную гибель людей в Донбассе. Более того, навязанные Москвой Минские соглашения лишь связали Донбасс по рукам и ногам. Они в принципе не могли решить проблему. Жители Донбасса все эти годы были и остаются разменной монетой в руках российского и украинского капитала.

Всё происходящее никак не решит проблему. При любом исходе войны кровь будет литься дальше. Даже в случае “победы” РФ получит вечно нестабильную территорию и угрозу ещё большей войны с Западом. Проблема Донбасса нерешаема в принципе при капитализме. Напомним, что Донбасс, Карабах, Приднестровье, Чечня и множество других военных конфликтов – следствие разрушения социализма. Пока правит капитал, жажда сохранения и увеличения прибыли всегда будет толкать к войне.

Все тяготы войны уже перекладываются на плечи трудящихся. В РФ это видно, прежде всего, по скачкообразной девальвации рубля. РФ делает ставку на блицкриг, поскольку экономика России не способна выдержать долговременную войну. Если боевые действия затянутся, неизбежен экономический и социальный хаос. Армия России также не способна к длительной войне. Подготовка лётчиков, танкистов, других военных специалистов находится в плачевном состоянии. Гниль и разложение присутствуют не только во всём государственном аппарате, но и в армии. Растущие социальные проблемы власти РФ намерены “решать” усилением репрессий. Если раньше для закручивания гаек использовалась эпидемия, то теперь прибавилась война. Кремлёвские пропагандисты уже визжат о необходимости “разобраться со сволочами у нас дома”. Капитал откроет внутренний фронт войны. Одним из его аспектов станет дальнейшее усиление слежки в Интернете и полный запрет публичных мероприятий.

Задача коммунистов – каждому на своём посту разъяснять окружающим сущность этой войны. При этом следует понимать, что пока с фронта будут идти благоприятные для РФ сообщения, нас не будут слушать. Мы столкнёмся с непониманием и неприятием. Это не должно останавливать. Мы работаем на будущее. Занимая антивоенную позицию и расценивая происходящее как преступление против человечества, мы не призываем к дезертирству. Коммунист, оказавшийся в действующей армии, должен вести пропаганду среди сослуживцев. Мы также должны приготовиться к репрессиям. Прежде всего, следует озаботиться информационной безопасностью. Многим левым придётся поплатиться за своё легкомысленное отношение к этим вопросам.

Не дрогнем на избранном пути. Правда – за нами.