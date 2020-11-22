Больные люди у руля государства

В Государственной Думе явное оживление. Казалось бы, в условиях пандемии, когда почти половина депутатов болеет или переболела ковидом, можно было бы вести себя поспокойнее и немного повременить с изданием новых законов. Но всё получается совершенно наоборот. Новые законодательные инициативы явно свидетельствуют о том, что их авторы пребывают в состоянии среднем между истерикой и паникой. В стране, где легально организовать уличные протесты и так уже почти невозможно, предлагается ещё больше ужесточить правила проведения пикетов, даже одиночных. В дополнение к поправкам к конституции, которые со скандалом протащили летом, вносится законопроект о продлении сроков президентства Путина до 2036 года, но одновременно готовят и закон про гарантии уходящему президенту, давая повод многочисленным слухам о том, что здоровье первого лица явно не в порядке. Список законопроектов дополняет инициатива о признании физических лиц иностранными агентами. Само понятие «агента» не предполагает уже даже получения денег из иностранного государства и даже связи с ним, достаточно иметь связь с кем-то, кто имеет связь с кем-то, кто имел или имеет какие-то отношения с кем-то за границей. Хотя статус иностранного агента присваивает Министерство Юстиции, не обращаясь для этого в суд, жертвы новых правил должны будут автоматически лишаться права выдвигаться на выборах. Иными словами, речь идет об очевидном нарушении даже нынешней изувеченной конституции, предполагающей наличие равных избирательных прав для всех граждан кроме осужденных судом и отбывающих тюремный срок. Если в прежних законах речь шла о лишении избирательных прав в качестве наказания за преступления, то теперь власть получает возможность устранять неугодных кандидатов на основании административного решения, которое к тому же невозможно оспаривать.

Вообще-то выдвинуть кандидатов сейчас даже для официальных политических партий дело крайне трудное (если это, конечно, не «Единая Россия»). А трехдневное голосование дает стопроцентную гарантию фальсификации и избрания заранее запланированного кандидата. Но даже нынешнего уровня барьеров почему-то оказывается недостаточно. При внимательном чтении данного проекта возникает подозрение, что написан он ради одного единственного человека — Алексея Навального, на случай если «берлинский пациент» задумает вернуться в Россию и выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые ещё не только не назначены, но даже официально не обсуждаются.

Ещё одна законодательная инициатива — запрет любой учебной и просветительской деятельности, кроме как по программам, утвержденным министерством. Ясно, что у этого законопроекта тоже есть конкретный адресат — Свободный университет, созданный оппозиционными преподавателями (по большей части либералами), вытесненными из Высшей школы экономики. Но парадокс в том, что закон всегда пишется расширительно, так что при желании с его помощью можно будет разгромить и уничтожить вообще любое учебное заведение, хоть бы и государственное, где имеются спецкурсы, дополнительные программы или организованы курсы повышения квалификации.

Учитывая уже имеющийся в России массив репрессивно-запретительного законодательства, все эти инициативы являются совершенно избыточными. Но именно это и заставляет задуматься о мотивах их авторов.

Разумеется, можно предположить, что люди, пишущие подобные тексты, просто ненавидят весь мир и больны какой-то формой паранойи. Но даже если мы примем подобное психиатрическое объяснение, остается вопрос, почему инициативы больных людей получают ход и даже могут стать законами. Если рулить начинают больные люди, значит больна уже система.

Избыточная реакция на реальные или мнимые внешние вызовы является очевидным симптомом истерики или психоза. И неминуемо встает вопрос о том, чем данный психоз спровоцирован.

Во многом содержание и даже тон официальных документов напоминает то, что публиковалось в Советском Союзе в последние месяцы жизни Сталина. Разумеется, болезненное состояние вождя было глубокой тайной для обычных граждан, да и для его ближайшего окружения (как мы теперь знаем) масштабы проблемы не были очевидны. И тем не менее это болезненное состояние распространялось в системе и в обществе, провоцируя неадекватное поведение. С другой стороны, паника в верхах — типичный симптом объективно назревшего, но никак не начинающегося «транзита власти».

После смерти Сталина отмену инициатив, запущенных в последние месяцы его жизни, осуществили те же самые люди, которые составляли костяк политической элиты. Безумное дело о «врачах-отравителях» не только было прекращено, но и следователь, занимавшийся им, был арестован, а затем расстрелян. Этот урок нелишне было бы помнить сегодня тем, кто сейчас надеется сделать карьеру, участвуя в разгоне политической истерии и пытаясь «бежать впереди паровоза».

Политически больная система склонна к саморазрушению. И то, что мы наблюдаем вокруг, является прямым тому доказательством. Вопрос лишь в том, насколько опасной является болезнь политической элиты для страны в целом.