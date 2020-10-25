Сколько осталось Арцаху в Карабахе?

Моноэтнический проект никогда не сможет на длительном отрезке времени победить полиэтнический проект. Правоту данной формулы доказывает история. Нагорно-Карабахскую республику (НКР) после ее провозглашения и окончательного отсоединения от Азербайджана в 1994 году местные армянские лидеры стали строить как «второе государство армян». А ведь могли бы взять пример с Приднестровья или позднее задуматься над тем, сколько международной солидарности вызвал интернационализм первоначальной Новороссии. Результаты этого моноэтнического проекта мы видим сейчас, когда азрбайджанская армия под руковоством турецких военных сиециалистов приближается к стратегическому Лачинскому коридору. Перерезав Лачинский коридор – основной путь, соединяющий Армению и НКР, – Азербайджан, а точнее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который стоит за этой бывшей советской республикой, одержит стратегическую победу. Затем останется лишь истреблять армянские силы в НКР, планомерно и жестоко – турки умеют, натренировались в своих курдских районах и на севере Сирии.

Несколько лет назад армянские власти НКР объявили, а затем и реализовали в жизнь идею по смене «советского» названия непризнанной республики на чисто армянское – Арцах. Сколь трагикомично выглядит тогдашняя идея сейчас, когда Арцах погибает под ударами турецкой военной машины. Что хотели доказать власти Арцаха? Оставить след почтовыми штампами от утопленного в крови прошлого? Арцаху осталось недолго. Я не злорадствую. Просто констатирую факт. О плохих перспективах войны армян против Турции в Карабахе я написал еще летом. Тогда я смотрел на ситуацию из Турции, где вынужденно застрял из-за закрытых границ. Очевидно было, что Эрдоган очень хочет решить «карабахский вопрос», помочь братьям-азербаджанцам. В этом превосходство его проекта над чисто армянским Арцахом. Эрдоган рассуждает о братском народе. О ком рассуждают сейчас армянские лидеры? Они продолжают призывать исключительно (!) армян на помощь Арцаху. Представьте какова была бы реакция даже русских ветеранов Новороссии, если бы лидеры Арцаха говорили о защите интtресов России в Закавказье от турецкой экспансии. А если бы они сейчас обещали построить интернациональное государство социальной справедливости по типу ранней Рожавы. Поддержка иностранных добровольцев, не имеющих никакого отношения к армянскому этносу, нарастала бы. Но нет. Армянские лидеры столь уверовали в то, что должны делать ставку на свой «родной» национализм, что их мышления не исправят даже военные поражения и тысячи жертв среди соплемеников. Арцах гибнет сейчас из-за собственного национализма. Национализм стал его тупиком.

И вот что еще. Поражение в Карабахе будет недоброй прививкой для армянского народа. Никол Пашинян, который пришел к власти на волне народного недовольства, останется в истории в качестве руководителя, при котором армян вышибли из Карабаха. И даже самые коррумпированные лидеры Армении будут держаться у власти, потому что народ будет бояться восставать против них: вы же не хотите потерять Армению, как потеряли Арцах?

А после присоединения Карабаха к Азербайджану немного времени останется до того момента, когда Анкара и Баку договорятся о проведении референдума о воссоединении двух государств. Чем ближе турки сейчас подбираются к Лачинскому коридору, тем больше Россия теряет Азербайджан и ближе он становится к Турции.