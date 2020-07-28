Вина белой расы?

Я вовсе не хочу сказать, будто в мире не существует расовой дискриминации. Ее наличие никто не отрицает. Проблема в другом. Сторонники “теории белых привилегий” часто или постоянно распространяют ответственность за плохое или бедственное положение людей с темной кожей на всех белых, включая рабочих, безработных и студентов, а так же на все не-черные группы со светлой кожей, включая евреев и ирландцев. В реальности не может быть расовой или национальной ответственности ни за что в мире. Те, кому интересна тема, могут обратить внимание на аргументы против этой теории, если вдруг еще не слышали их.

Многие утверждают, возможно справедливо, что средняя зарплата белых неруководящих наемных работников в США выше средней зарплаты черных. Критикуя сторонников анти-белого расизма, мы не на мгновение не становимся на сторону белого расизма. Не существует никаких оправданий дискриминации черного населения. Приведу здесь цитату из Максима Миронова (профессор в престижной IE (Instituto de Empresa) Business School (Мадрид) о популярных расистских штампах (впрочем, тут не идет речь исключительно о неруководящей работе):

«Тезис о «лени» афроамериканцев не выдерживает никакой критики. Любой, кто жил в США видел, что среди самых низкооплачиваемых и тяжелых работ, доля афроамериканцев намного выше, чем белых. «Ленивые» афроамериканцы предпочитают работать уборщиками и водителями автобусов, вместо того, чтобы сидеть в офисах и писать е-мэйлы за в три раза большие деньги? Безусловно, частично этот перекос объясняется историческим отсутствием доступа к нормальному образованию. Второй фактор – дискриминация на рынке труда. Marianne Bertrand и Sendhil Mullainathan провели эксперимент и показали, что соискатели с типично белыми именами получают в полтора раза бОльший отклик на свое резюме, чем соискатели с типично черными именами (https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/0002828042002561). Причем они проводили свой эксперимент в 2000-х годах на рынке труда Чикаго и Бостона – северных городах, где никогда не было рабства. Стоит полагать, что на рынках южных штатов, где формальную сегрегацию отменили относительно недавно, дискриминация еще больше.

Итого по пунктам 1 и 2, изначально все чернокожее население было искусственно помещено за черту бедности. Даже после отмены рабства им было фактически невозможно эту бедность покинуть – одним из аспектов сегрегации касалась невозможности получения высшего образования. Относительно недавно такая возможность появилась, но у черных хуже подготовка, потому что они живут в бедных районах с плохими школами. В дополнение действует сильная дискриминации на рынке труда – даже при наличии необходимого образования и квалификации, им все равно тяжелей получить нормальную работу, чем белым. Отсюда бедность, преступность и более высокая доля тех, кто вынужден жить на пособия”.

Но разве это достаточное основание, чтобы говорить про “белые привилегии”, обвиняя всех бледноилицых, включая рабочих, в том, что они наслаждаются этими привилегиями, а значит соучаствуют в угнетении черных? Это просто неправда. Большинство белых на территории, например, США, живут небогато или бедно, работают по найму или как самозанятые, не эксплуатируют чужую рабочую силу и не обладают хозяйственной и политической властью. Реальная власть принадлежит правящей элите — политическому классу, руководству партий, высшему чиновничеству и корпорациям.

“Теория белых привилегий” основана на уловке. Она отрицает явление, известное как “отчуждение”. Будучи людьми, полностью лишенными власти на производстве и территории, не-черные работники не могут нести никакой ответственности за угнетение черных, поскольку никак не контролируют механизмы угнетения.

Неруководящие наемные работники обычно не определяют уровень своей зарплаты. Поэтому данный аргумент не может использоваться в качестве обвинения в чей-либо адрес. Никто не может быть виновен в том, что ему заплатили несколько больше чем другому — не он же сам выписывает себе зарплату.

Итак, повторим, “теория белых привилегий” утверждает, возможно справедливо, что средняя зарплата белых неруководящих наемных работников в США ниже средней зарплаты черных. Однако, неруководящие наемные работники обычно не определяют уровень своей зарплаты. Поэтому данный аргумент не может использоваться в качестве обвинения в чей-либо адрес.

Не менее важно другое соображение. Квалифицированный черный наемный работник в США получает больше, чем неквалифицированный. Черный наемный работник в США получает в среднем зарплату больше, чем черный работник в столице африканской страны, а тот, в свою очередь получает зарплату больше, чем черный в провинции этой же африканской страны. Причем мы говорили сейчас лишь о черных. Но многие черные работники в США несомненно живут лучше белых работников в России или Восточной Европе.

Почему это все важно? Потому что, сторонники “теории белых привилегий” произвольно выдергивают одни факты из реальной картины событий, полностью игнорируя другие факты. Они обвиняют каждого белого наемного работника в привилегиях. Но ведь с тем же успехом можно сказать, что один черный рабочий имеет привилегии в сравнении другим. Это не говоря о том, что в современном мире существуют черный бизнес — богатая черная буржуазия, черные чиновники и черные полицейские, черные гангстеры и черные конгрессмены.

Надо ли винить черного квалифицированного рабочего за его “привилегии по зарплате” в сравнении с некалифицированным черным? Или мы должны обвинить американского черного безработного в том, что он получает пособие (привилегии!), а черный безработный в Африке не получает? Это абсурд. Мы не определяем свои зарплаты. Бизнесмены и чиновники делят людей (черных и белых работников) на тысячи слоев, которые получают большие или маленькие зарплаты.

Точно так же, начальство использует насилие против тех или других, меньше или больше. Никто из работников, отчужденных от власти и от экономического богатства, не несет за это ответственности. Белые неруководящие работники не несут ответственности за беды черных неруководящих работников.

Иногда сторонники “теории белых привилегий” выдвигают “исторические аргументы”. Оказывается, все белые (или все не-черные) виновны (в той или иной мере) в том, что несколько столетий назад другие белые ввезли в США и Южную Америку черных рабов и много лет держали их в рабстве. И даже сегодня семьи некоторых потомков белых плантаторов процветают, тогда как многие черные семьи живут в бедности.

Не отрицая справедливость последнего высказывания, скажем, что в целом этот “исторический аргумент” еще более абсурден, чем все остальные. Никто не может нести вины за грехи предков, если только он не является владельцем состояний, оставшихся ему от кровавых эксплуататоров прошлого.

Огромное количество не-черных в США никогда не владели черными рабами, ни в прошлом, ни тем более в настоящем.

Большинство американцев являются потомками массы трудящихся иммигрантов, включая людей, прибывших в эту страну после отмены рабства — угнетенных бедняков — евреев, бежавших от погромов или Холокоста, ирландцев, спасавшихся от голода и британских репрессий, итальянцев, бежавших от безработицы и войны, т.д.

Наконец, огромное количество белых работников за пределами США не имеют вообще никакого отношения к кровавой американской истории.

Никто не смеет обвинять людей в чем-либо только на основании цвета их кожи или этнического происхождения. Это все равно, что утверждать, что “все евреи — богачи, поскольку таковыми являются Ротшильд или Березовский”.

Любая теория, которая заявляет о коллективной ответственности этноса или расы, является расистской. Распространение вины за угнетенное положение черных на всех белых, включая белый рабочий класс, как делают любители поговорить о “белых привилегиях” — это расизм. Сторонники этих взглядов по сути ничем не отличаются от тех, кто говорит о том, что “все черные несут ответственность за высокий уровень преступности в некоторых черных районах”.