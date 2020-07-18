Амурская область — классовый конфликт эпохи глобализации

Это не борьба с памятниками, не выступление черных против белых (или наоборот), или… приведите другие примеры буржуазной политики, если хотите. Тут другое — классическое пролетарское классовое выступление. Однако, его особенностью является то, что оно происходит в условиях глобализации — в эпоху формирования единой мировой экономики, стремительных перемещений рабочей силы и капитала. Турецкая компания привезла в Россию рабочих-строителей из Киргизии, Узбекистана, Филиппин и Турции, жестко эксплуатирует их. Восставшие работники столкнулись не с турецкими, а с российскими полицейскими.

13 июля рабочие в Амурской области в городе Свободный разгромили офис компании, которая строит газоперерабатывающий завод (ГПЗ) для “Газпрома”. Строители ворвались в офис турецкой компании “Ренессанс Хэви Индастриз”, подрядчика, занимавшегося строительством Амурского газоперерабатывающего завода, и начали крушить все вокруг. Тогда против них выступил ОМОН.

Ниже сжато приводятся подробности, которые сообщает известный политический публицист, журналист и блогер М.Шевченко после общения с местными членами КПРФ. Они смогли вступить в контакт с рабочими в городе Свободный. Так же мы используем другие — официальные источники информации. Мы не призываем в настоящее время к чему бы то ни было. Наш рассказ является попыткой понять, что произошло.

Как сообщили ТАСС представители пресс-службы заказчика проекта, которым является ООО “Газпром переработка Благовещенск”, “13 июля на территории подрядной организации ООО “Ренейссанс Хэви Индастриз” произошел инцидент с участием работников, в результате которого офисным помещениям компании был причинен ущерб. Пресс-служба ООО “Газпром переработка Благовещенск” сообщала, что инцидент с работниками подрядчика не повлиял на реализацию проекта ГПЗ, а турецкая компания “Ренейссанс Хэви Индастриз” своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств”. В том же сообщении ТАСС говорится, что “уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). ”

Рабочие, проживающие на стройке, сообщили следующее: их систематически обманывают. Работодатель — турецкая компания “Ренейссанс Хэви Индастриз” — набирает большую часть работников на месяц, потом их увольняют под разными предлогами, не выплачивая заработную плату, а затем нанимают новых.

Те, кому повезло, остаются работать, но и они тоже, время от времени, становятся жертвами обмана. Это произошло с участниками бунта, которым не выплачивали часть зарплаты в течение 2 месяцев.

Ежемесячная зарплата рабочих составляет 45 тыс. Рабочие живут в плохих условиях — 8 человек на 20 квадратных метров. Их рабочий день длится с 8 утра до 19.00 с часовым перерывом на обед. Они получают 1 выходной только после 2-х недель непрерывной работы. Если вы не выходите на работу в течение 1 дня из-за болезни, начальство вычетает из вашей зарплаты сумму, равную зарплате за 2 рабочих дня. Транспортные расходы не оплачиваются, отпусков нет. Еда в заводской столовой отвратительного качества. В то же время начальство вычетает деньги из зарплаты рабочих за эту еду. Все вместе является нарушением обязательств, которые начальство компании-подрядчика взяло на себя ранее.

Среди рабочих есть случаи заражения коронавирусом. Условия жизни способствуют заражению. В результате карантина цены в магазине выросли в 2-3 раза. Возникла ситуация, когда рабочие не получают полностью зарплату за изнурительный труд да еще в условиях стремительного роста цен. Это последнее обстоятельство и побудило рабочих захватить магазин во время забастовки и забрать продукты.

Большинство рабочих (всего их около 1 тысячи) – мигранты, узбеки и киргизы. Однако, среди рабочих есть турки и филиппинцы. В то же время компания “Ренессанс”, которая организует работы по этому строительству в российском поселке деревне, – турецкая компания. Это классовый конфликт эпохи глобализации.

Рабочие, вероятно, совещаются между собой, о том, что делать дальше, но они не создали организованной революционной пролетарской структуры (регулярные собрания, обладающие правом принимать основные решения, и выборный рабочий совет для управления забастовкой, строго подчиненный собраниям, где делегатов можно заменить в любой момент). Так же у рабочих нет буржазно-реформистской структуры (какой является любой профсоюз), предназначенной для введения конфликта в поле легальных системных мер (приглашение и найм юристов, переговоры с работадателем, привлечение СМИ, заключение колдоговора с взаимными обязательствами и т.д.). Отчасти поэтому сложилаись неопределенная ситуация*.

Рабочим противостоит ОМОН. Российские местные власти пообещали рабочим вернуть задолженности по зарплате. Но это, на момент появления сообщений в сети (17 июля), не было сделано. Рабочие общежития окружены полицией и ОМОНом, причем некоторые свидетели говорят, что видели в районе и бронетехнику. СК возбудил уголовные дела против рабочих.

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Потенциально эти или похожие события могут оказаться намного более серьезными для мира будущего, чем любые территориальные современные многоклассовые протесты. Последние объединяют представителей разных социальных групп, включая местный бизнес и наемных работников, поэтому у них обычно не бывает ясной социально-классовой повестки. А вот конфликты на фабрике между неруководящими наемными работниками и работадателями, да еще лишенные механизмов сдерживания в виде “социальной” мягкой политики бизнеса и государства, чреваты очень серьезными последствиями – опасной для всей системы наемного труда идейной радикализацией работников.

Примечания:

Сообщение ТАСС

https://tass.ru/proisshestviya/8955223

Видео

youtube.com/watch?v=dVYmPhOVw44

Интервью, взятое М.Шевченко, у представителей местной организации КПРФ, посетивших поселок.

https://www.youtube.com/watch?v=xugBjTQ7bDE&feature=youtu.be

*Рабочие в настоящее время часто бастуют без профессиональных организаторов из профсоюзов. “Тренд последних лет – рост числа неорганизованных конфликтов без участия профсоюзов с 60% в 2016 г. до 77% в 2018 г. Люди останавливают производство и голодают”, констатирует Иван Милых, председатель профсоюза «Новопроф». Часто, говорит он, у работников предприятия даже нет первичной профсоюзной ячейки, они ее не создают, предпочитая стихийный протест”. https://www.vedomosti.ru/management/articles/2019/02/06/793476-bastovali-i-golodali Правда, тут надо иметь в виду, что неорганизованными эти выступления являются только с точки зрения профсоюзника, в действительности это не так. Забастовки такого рода, как стачка в Амурской области, являются, обычно, результатом самоорганизации, а не профсоюзной бюрократической организации. Если происходит нечто подобное, инициатором является первоначально небольшая группа активных рабочих, человек 5-10, которые пользуются авторитетом среди остальных. Иногда люди устраивают собрания, чтобы коллективно решать, что делать дальше, и выбирают подотчетный собранию забастовочный комитет (Совет) однако на сей раз этого не случилось. Начальство во многих государствах допускает создание профсоюзов вовсе не потому, что оно сильно любит рабочий класс, а потому, что профсоюзы, которые решают вопросы через юристов, суды и государственные комиссии, предотвращают обострении ситуации, не позволяя ей принять радикальные обостренные формы. Тем самым поддерживается стабильность государства и нерушимость собственности. Профсоюзы – важный инструмент поддержания стабильности и порядка в капиталистическом обществе. Проблемы появляются именно тогда, когда профсоюзов нет, и работники прибегают к самоорганизации, которую ничто не сдерживает.