Терминатор — темные судьбы

Я обожаю иногда смотреть блокбастеры, где много спецэффектов. Мозг там отдыхает. Последний «Терминатор», как по мне, вполне соответствовал. Человечество, как всегда, гибло и возрождалось, хорошие, но физически и морально устаревшие роботы, в лице Шварценеггера, сражались против новейших супер-эффективных злых роботов и, как всегда, выигрывали.

Любопытно, что фильм провалился в прокате. Мне не до конца понятно, почему, но свое мнение, точнее, гипотезу, выскажу.

Во-первых, повторение старых идей. Нельзя все время дуть в одну дуду. Огромный трейлер, гоняющийся за легковушкой, финальный бой на металлургической фабрике — ау, люди, остановитесь! Воображение иссякло?

Во-вторых, забавно, что в команде анти-терминаторов нет мужчин (шварценеггеровский робот не в счет, тем более, специально подчеркивается, что с женщинами у него ничего нет, т.е. он — импотент). Это чисто радфемовский сепаратистский поворот — только женщины спасут мир и вообще, мужчины не нужны, они олицетворяют зло. Вероятно, авторы просчитались — в современном обществе, включая США, нет спроса на такой радикальный феминизм. Затраты не окупились. Ну вот и не надо было гнать пропаганду!

И наконец (это в-третьих), дайте хоть раз выиграть злым терминаторам! Они умнее, эффективнее, они должны были бы одержать верх уже давно — просто исходя из здравого смысла и законов статистики. Ну, не могут горстка людей с пулеметами и одна ржавая железяка победить технически навороченное сверх-существо из будущего. Ладно, оставьте в конце человечеству слабую надежду на возрождение, раз уж вам так необходим хеппи-энд… хотя с другой стороны, вроде Голливуд научился как-то обходится без хеппи-эндов.

Показалась занятной тема вытеснения роботами людей из производства — ну да, ну да, сериал отражает страхи современников. И не менее важна тема мексиканских беженцев. Обе темы связаны — роботы вытесняют из производства в том числе и мексиканских рабочих; беженцы из Мексики живут в специальных лагерях под усиленной охраной.

Вообще, я бы боялся не восстания роботов, а всего того, что в киноленте показано фоном — вытеснение рабочей силы из производства в ходе роботизации, помещение части населения в лагеря-тюрьмы. Войны, наконец, стоит бояться (между прочим, злой терминатор изображает ветерана Афганистана). Дивный мир (капитализма) не вызывает симпатий, зато угрожает множеством опасностей.

И вот что странно. Многие люди смотрят это все, от простоватого «Терминатора» последнего, до замечательного тонкого фильма Пола Верховена “Она”, в котором показана полная моральная деградация и маниакальная взаимная ненависть буржуазии (об этом кино мы еще поговорим), но продолжают сохранять веру в данную систему.