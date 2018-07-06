Вадим Кумин — идеальный буржуа и кандидат от компартии

В декабре прошлого года, когда кандидатом КПРФ стал бизнесмен и подмосковный олигарх Павел Грудинин, мы возмущались политической беспринципностью партийного руководства. Не подпустив к выборам никого из сколько-нибудь популярных деятелей партии и не решаясь идти самому, Геннадий Зюганов выставил заменил себя человеком, который мог бы стать вполне пригодной фигурой для какой-нибудь буржуазной организации, но никак не мог изобразить из себя коммуниста. Да и не особенно пытался.

Мы критиковали Грудинина, и как показал опыт, оказались правы. Грудинин не только проиграл с плачевным результатом (если, конечно, верить официальным данным), но и не стал протестовать против кражи голосов на Дальнем Востоке и в ряде других регионов. Закончив предвыборную кампанию, он вернулся в свою агрофирму выращивать клубнику. Сейчас, когда правительство поднимает пенсионный возраст, повышает НДС, изыскивает ежедневно всё новые способы обобрать население, когда в протестах участвует с каждым днем всё больше людей, бывшего «кандидата от народа» не слышно и не видно. Он занят своим бизнесом и своей личной жизнью.

И всё же, посмотрев на то, как КПРФ идет на выборы мэра Москвы, начинаешь задумываться. Может быть мы зря так ругали Грудинина? Ведь по сравнению со столичным кандидатом зюгановской партии он уже может показаться принципиальным борцом и народным трибуном…

Итак, знакомимся, Вадим Кумин, претендент от партии Зюганова на пост мэра. Очередной бизнесмен и миллионер, никогда не участвовавший в борьбе за права москвичей, не отличившийся ничем, кроме делового сотрудничества с Анатолием Чубайсом. Типичный столичный буржуа, немного даже карикатурный.

Как и в случае с президентскими выборами, руководство КПРФ, выдвигая капиталиста, одновременно задвигает собственных популярных и перспективных политиков, которые могли бы претендовать на ведущие позиции в партии и стране. На президентский пост вполне могли бы претендовать мэр Новосибирска Анатолий Локоть или губернатор Иркутской области Сергей Левченко, но им даже не предложили баллотироваться. А уже нынешним летом КПРФ не допустила выдвижения Локтя на пост губернатора области, обеспечивая тем самым благоприятные условия для избрания кандидата от «Единой России».

В Москве происходит примерно то же самое. Есть лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин. Есть депутат Городской Думы Елена Шувалова, известная и популярная среди социальных активистов. Но эти кандидатуры партийным начальством отвергаются ради Кумина, которого в городе не знают, а в политических кругах не уважают. Был, конечно, Кумин некоторое время тоже депутатом, но ничем себя не проявил, ничем не запомнился.

Кумин представляет собой что-то вроде карикатуры на Грудинина, это явно ухудшенная и безобразно выполненная копия с очень неважного оригинала. Всё-таки Грудинин и выглядел куда более народно, и говорил более складно и убедительно, а главное, старшему поколению казался чем-то вроде современной версии «красного директора». Конечно, многие помнят, как «красные директора» в середине 1990-х, договорившись с либеральным молодыми реформаторами, приватизировали предприятия. А возглавляемый Грудининым Совхоз имени Ленина сохранил от советских времен только название, превратившись в акционерное общество, контролируемое 40 собственниками. Но всё же титул «директора совхоза» многим импонировал, усы Грудинина кому-то ностальгически напоминали усы Сталина, а его откровенно буржуазный образ жизни и мысли был для другой части электората гарантией того, что ничего общего кроме усов у Грудинина со Сталиным нет. В общем, удобная комбинация советскости и буржуазности.

В Кумине нет ничего советского, и уж тем более — ничего левого. Его образ — чистая, последовательная и бескомпромиссная буржуазность. Чем меньше он изображает из себя коммуниста или социалиста, тем лучше. Потому что этот наряд ему явно не по плечу.

Теоретически можно надеяться, что столь буржуазный кандидат придется по вкусу либеральным избирателям. Но это не так. Интеллигентные избиратели партии «Яблоко», оставшиеся в нынешнем году без кандидата, или радикальные молодые люди из числа сторонников Навального в Кумине своего не признают. В буржуазности Кумина нет ничего прогрессивного или даже либерального. Он никогда ни за что не боролся. Участие в политике для него — только продолжение бизнеса. Полезные связи, ценная информация, высокий статус, вот то, ради чего Кумин и ему подобные идут в депутаты. Попасть в списки «Единой России», ЛДПР или КПРФ — не более, чем вопрос цены. Ну, или знакомств.

Ситуация в Москве и Новосибирске показывает, что сентябрьские региональные выборы КПРФ превращает в сеанс одновременной игры в поддавки. Лишь бы поскорее и повыгоднее провалить кампанию, вот главный лозунг, вдохновляющий лидеров партии — организаторов поражений.

На этом фоне особенно комично выглядят заявления Сергея Удальцова и некоторых несистемных левых о критической поддержке КПРФ. Сама по себе формула критической поддержки в политике вполне допустима, но в чем проявляется «критичность» этой поддержки? Суть данной формулы в том, чтобы поддерживать действия партии, которые хотя бы формально идут на пользу трудящимся, не поддерживая те решения и фигуры, которые являются вредными или реакционными. Иными словами, можно выйти вместе с КПРФ на митинг против пенсионной реформы, но ни в коем случае недопустимо поддерживать игру в поддавки с властью и превращение партии в инструмент бизнеса. Вместо этого мы получаем поддержку всех решений и действий партийного начальства независимо от их содержания. Это не критическая поддержка, а прислуживание.

Выдвигая Кумина, партия Зюганова оказывает ценную помощь правящим кругам столицы, предлагая самого слабого из возможных кандидатов именно в тот момент, когда у московской мэрии возникают серьезные проблемы, а доверие к власти падает несмотря на миллионы рублей, вкладываемые в пропаганду и пиар. Исход этой истории более или менее понятен заранее. Он будет куда более плачевным, чем в случае с Грудининым.

Проиграв кампанию и парти с журналистом Дудем, Павел Грудинин всё же выполнил своё обещание и сбрил усы. Это был красивый жест, который вызвал одобрение даже у тех, кто на Грудина по ходу кампании нападал.

У Кумина усов нет.