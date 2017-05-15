Навстречу катастрофе

Митинг 14 мая должен был стать своеобразным рубежом для общественной жизни Москвы, а возможно — и всей России. Массовый выход людей в защиту своих социальных прав, для нас это что-то совершенно новое. Политические протесты интеллигенции и молодежи — это уже было. Но сейчас речь шла об обиженном обывателе, который до недавнего времени терпел всё и мирился со всем. Либо протестовал и сопротивлялся, но на местном уровне, не задумываясь о необходимости солидарных действий, о том, что его проблема будет решена лишь тогда, когда одновременно будут решаться и проблемы других.

В России за 25 лет капиталистической реставрации удалось создать удивительно не-солидарное общество. В сущности — паталогически неспособное к солидарности. Как выразился Василий Колташов, современные россияне это индивидуалисты без чувства собственного достоинства.

Разумеется, всему приходится учиться. И защите собственного достоинства и защите коллективных интересов. Практический опыт заставляет так или иначе менять поведение. В этом смысле москвичи могут, конечно, сказать спасибо инициативе мэра Собянина и его администрации, которые в порыве неудержимой алчности затеяли широкомасштабную программу сноса пригодных для жизни домов под предлогом реновации.

В итоге мы получили массовую мобилизацию на местах, свидетельством чего и стал протестный митинг 14 мая.

Люди смогли самоорганизоваться — выходили целыми домами, объединившись по районам, с флагами, с плакатами, транспарантами. Придумывали лозунги, заказывали одинаковые футболки, собирали деньги на общую борьбу. Короче, прошли школу солидарности. Вернее, её самый первый, начальный класс.

С креативностью всё, как всегда у нас в стране, было отлично. Были смешные плакаты, изображавшие озлобленных трех поросят, не позволяющих волку-мэру снести свой домик, были изображения прелестного серого щенка, обнявшего маленькую пятиэтажку, с подписью «не отдам». Люди были веселы и бодры. Но достаточно ли этого, чтобы отстоять свои права?

На митинг вышло изрядное число людей. Официальные власти, говорившие про 8 тысяч человек, явно лукавили. Достаточно посмотреть на фотографии с проспекта Сахарова, чтобы понять — людей было в разы больше.

Группа «Белый счетчик» назвала цифру в 20 тысяч человек, некоторые говорили про 30 тысяч и даже больше.

К тому же очень многих людей (возможно — несколько тысяч) полиция просто не пропустила на митинг, заявив, что мест нет, проспект полон. Заметим, что эти люди покорно и законопослушно потоптались на месте, а потом разошлись, не пытаясь отстаивать свои права.

Итак, можно говорить, как минимум, про 30 тысяч участников. Много это или мало? Для города, где граждане в большинстве своем ещё вчера не могли даже вообразить себя участниками протеста и не думали, что решатся когда-нибудь выйти даже на разрешенный и санкционированный властями митинг, это, конечно, существенная цифра. Ведь протестовали на сей раз совсем не те люди, что выходили во время протестов на Болотной площади (показательно, что основная часть той публики митинг на проспекте Сахарова проигнорировала) и совсем не та молодежь, что вышла 26 марта на Тверскую улицу по призыву Алексея Навального протестовать против коррупции. В общем, люди вышли, не только бросив вызов городскому начальству, но и изменив себя.

Но посмотрим на те же события с другой стороны. Программа реновации, затеянная мэрией, непосредственно, впрямую затрагивает интересы по меньшей мере полутора миллионов человек. Косвенно — всего огромного города, жителей которого местные власти систематически превращают в объект эксперимента, тестируя пределы их терпения и глубину их апатии. Даже если рассматривать митинг как представительство, когда люди не должны выходить все, но лишь делегируют некоторое количество своих сограждан для выражения определенной позиции, любое число ниже ста тысяч является очень низким результатом. И в данном случае не важно, сколько людей было на проспекте Сахарова — 20 тысяч или все 60 тысяч. Важно то, что в масштабах города и тем более страны проблема дефицита солидарности не решена. Люди не хотят пробуждаться от сна и апатии, они не хотят бороться, не хотят защищать даже свои собственные интересы.

Либеральная общественность интерпретировала происходящее как покушение мэрии на частную собственность жителей города.

Мэрия в свою очередь обещает компенсации и уважение к имуществу. Именно к имущественным правам, а не к правам личности или гражданскому достоинству.

Между тем речь идет о чем-то куда более важном. Программа реновации является механизмом беспрецедентного разграбления ресурсов всей России. По оценкам думских экспертов цена вопроса составляет 3,5 триллиона рублей, которые должны быть освоены примерно за 3 года. В действительности, конечно, суммы потребуются в два раза большие. И вне всякого сомнения, мэр Собянин использует требования граждан на митинге как повод ещё больше накрутить счетчик, доведя сумму до 4-5 триллионов или больше (в связи с необходимостью «компенсаций», которые, разумеется потом не будут выплачены). Но предположим, что они остановятся на нынешней цифре.

Для сравнения: 3,5 триллиона на реновацию это 11 керченских мостов, 70 стадионов Зенит-Арена. Все дивиденды «Роснефтегаза», из-за которых идет спор между менеджерами госкорпораций и правительства, составляют 600 миллиардов.

Иными словами, их хватит на то, чтобы удовлетворить менее одной пятой аппетитов Собянина и его друзей из строительных корпораций. По словам самого Собянина, столица перечисляет в федеральный бюджет налогов до 1 триллиона в год. Это деньги, которые зарабатывает вся страна, и которые просто выплачиваются через столицу — все ведущие компании страны сидят тут и платят налоги тут. Если проект Собянина будет реализован, то на протяжении трех с половиной лет почти все средства, заработанные страной, будут пожираться небольшой группой людей, связанных с московской мэрией.

Говорят, что в России много воруют. Но так не воровали ещё нигде и никогда. Ни у нас, ни в других странах. Это рекорд. Ограбление века. Гайдаровские приватизации в сумме, возможно, давали ещё больший масштаб грабежа, но единовременно захватить столь огромные ресурсы, забрав их из бюджета страны, ещё никому не удавалось.

Принятие закона о реновации означает прекращение государственных инвестиций по всем другим направлениям. Пострадают не только дороги, медицина, здравоохранение, пенсии. На протяжении 3 лет в стране вообще не будет средств на развитие. Первой жертвой проекта «реновации» уже стали люди, живущие в ветхих зданиях, действительно нуждающихся в расселении.

Многим кажется странным, что призывая сносить пригодные для жизни и удобные для людей дома, мэрия не желает замещать ветхое и аварийное жилье. Но это более чем логично. Ведь речь идет не о домах для людей, а о недвижимости. Нужно захватывать и осваивать зоны, ценные с точки зрения рынка. Аварийное и ветхое жилье в не самых интересных с точки зрения бизнеса кварталах закономерно исключается из программы реновации. И чем дороже, чем расточительнее получается итоговая программа, тем лучше. Необходимость огромных компенсаций вполне устраивает мэрию. Тут они охотно пойдут на уступки, ведь это способ изъять из федерального бюджета ещё более крупные суммы.

Конечно, компенсации выплачены в полном объеме не будут.

Не для того вытаскивают триллионы рублей из бюджета, чтобы потом их раздать жильцам пятиэтажек.

Но пообещать могут запросто. Раз уж речь идет об афере такого грандиозного масштаба, команда Собянина с легкостью даст любые обещания, пойдет на любые декларативные уступки, лишь бы не отказываться от главного — от возможности в кратчайший срок присвоить себе большую часть свободных средств в масштабах всей страны.

Митингами с креативными плакатами этих людей не остановишь. По крайней мере, в условиях, пока эти митинги не достигают такого масштаба, что начинают всерьез пугать чиновников на федеральном и местном уровне, заставляя их выступить против столичной мэрии, неудержимая алчность которой грозит самому существованию российского государства.

Вопрос стоит очень просто. Или Москва и Россия снесут Собянина, или эти люди уничтожат и Москву, и Россию. Никакого третьего варианта нет.