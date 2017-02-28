Покупатель недвижимости был обманут во всем мире

Многие москвичи гордятся рыночной ценой своих квартир. Они говорят о ней с восхищением и вовсе не считают, что их приучила гордиться этим рыночная пропаганда. Однако, если взглянуть на другие страны и города, особенно на Лондон, то там мы тоже находим множество переполненных гордостью за стоимость своего жилья людей. Некоторые даже считают, что низкая ставка по ипотеке дала им возможность приобрести такое чудо, как маленькая квартирка в весьма не буржуазном пригороде.

Гордость — приятное и необходимое человеку чувство. Но вряд ли оно уместно в ситуации, когда все мы во множестве стран обмануты. Обманут житель российской столицы, воображающий, что его небольшое жилье есть сокровище. Обманут житель английского, французского или немецкого города, всю жизнь выплачивающий кредит на покупку дома или квартиры. Причем низкая ставка кредита — вовсе не его спасение. Без нее огромные цены на жилье просто не могли бы существовать.

Удешевление кредита на покупку жилья было и остается средством повышения цен на жилье. И это во всем мире. Конечно, это не означает, что дорогая ипотека — это хорошо. Проблема в ином: в современном мире все сделано для того, чтобы взять деньги с потребителя, продав ему недвижимый товар по завышенной цене. И гордиться покупателю нечем.

Покупатель обманут. Он мог бы гордиться комфортабельностью своего жилья, а еще лучше наслаждаться им, но он приучен измерять все в деньгах.

И дорого приобретенное жилье вызывает в нем удовлетворение, пусть даже расплатиться за него человек сможет через двадцать лет. В этой ситуации его успокаивает одно: кажущаяся неизменность роста цен, делающая покупку жилья сейчас более выгодной, чем потом.

Первая волна кризиса, казалось бы, должна была сломать этот механизм. Но она лишь повредила его в некоторых странах. Например, в Испании и Греции, где на рынке недвижимости развернулся невиданный кризис. Но в остальном мире, включая международные финансовые и торговые центры, о первой волне кризиса быстро забыли. Удешевление кредита дало возможность активизировать спрос. Так произошло и в России.

Между первой волной мирового кризиса (2008-2009 годы) и второй его волной (начавшей кое-где проявляться уже в 2011-2012 годах) имелся немалый промежуток. Некоторые экономисты даже успели описать его как подъем, последовавший за кризисом. Текущие проблемы для них лишь новый кризис. Однако рост экономики с 2010 года наблюдался не везде. В Евросоюзе ситуация была плохой вплоть до кратковременного всплеска оптимизма 2014 года. В Японии ситуация быстро испортилась. Страны БРИКС в 2013 году одна за другой входили в рецессию или теряли темпы роста, а ведь оживление строительства и продаж жилья в них было одной из основ экономического оживления в мире.

В России мы видели, как цены на недвижимость вновь пошли вверх во время отступления мирового кризиса. Цена кредита была опущена, рубль укреплялся, а денежные доходы граждан поднимались. Этого оказалось довольно для нового бума в строительной отрасли. Он продолжался до последнего времени. В 2014-2016 годах строители радовали публику рекордными объемами сданного жилья, хотя продажи уже сокращались, а после перестали расти и цены. Влияние оказал спад продаж на рынке вторичного жилья. Так наш кризис на рынке недвижимости и начался. Теперь он сдерживается государственной политикой.

В Англии, где рост цен на жилье казался бесконечным, давно видны признаки его завершения.

Уже в 2015 году цена лондонских домов и квартир в долларах немного просела. Тогда автор рекомендовал всем нашим владельцем инвестиционной недвижимости в этой стране быстро сделать вывод и продать все лишнее, пока цены не пошли вниз более серьезно. Это произошло в 2016 году, когда фунт стерлингов продолжил слабеть. Но история с британской гордостью за свое дорогое жилье еще не закончена. Все только начинается. Фунту и ценам на английское жилье предстоит еще долгое падение.

Аналогичные сдвиги происходят в еврозоне. Здесь уже несколько лет в долларовом выражении недвижимость дешевеет. Если кое-где виден рост цен в евро, то это не должно нас обманывать. Во всем мире идет смена ветров на рынке жилья. И она неизбежно изменит настроение тех, кто недвижимостью владеет. Они не смогут думать, будто обладают чем-то абсолютно ценным, чем-то гарантированно возрастающим в цене.

Может быть, это совсем неплохо. Люди научатся воспринимать жилье как условия для повседневного обитания, а не как некое важное само по себе имущество. Может быть, это также побудит нас предъявлять большие требования к качеству и размеру квартир и домов. Гордость за свой дом будет связана при этом не с его рыночной ценой в данный момент, а с радостью от уюта, что он позволяет создать. Новые технологии все равно будут снижать себестоимость строительства. Особенно на это повлияет нынешний сдвиг на рынке, происходящий во всем мире.

Становится более выгодно применять новые экономные решения.

Покупатель недвижимости был обманут во всем мире. Однако, обман этот рассеивается. Умопомрачительные цены на жилье уходят, потому, что даже кредиты (подчас очень недорогие) не могут скрыть разрыв между скромными доходами трудящихся и ценами на жилье. Уход заоблачных цен в Европе остается малозаметным, поскольку он связан с курсовыми изменениями. Однако он продолжится. Он продолжится и в России, что никак не отменяет факта — выход из кризиса должен быть связан с ростом жилищного строительства. Только доходы людей тоже должны расти, иначе мы быстро вернемся к состоянию нынешнего пузыря.