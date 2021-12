Игры и оскорбления

Не так давно уважаемый Константин Сёмин развернул дискурс о пользе компьютерных игр для левого движения. Точка зрения его очень интересная, диссонансная. Очевидно, что основной целью Константин ставит разжечь активность среди аудитории, с чем он великолепно справился. Результат: данная статья (моя первая). В ней я освещу свой взгляд на игры как явления, а также немного задену тему резких заявлений в адрес определенных лиц среди левого движения.

Начну с самого простого и очевидного, прямого ответа на вызов Сёмина. По пунктам. Являются ли игры произведениями искусства? Определенно, не все. Как среди множества картин, фильмов, книг, музыкальных композиций и других культурных направлений, так и среди игр, не всё имеет ценность. Ничего удивительного. Какие игры достойны такой оценки? Из тех, которые я знаю: Silent Hill 2, Heroes of Might and Magic III, Dark Souls, Fallout 2, Diablo II, Baldur’s Gate, Deus Ex, System Shock, как минимум. Среди игр так же есть явные художественные произведения, которые, может и не являются (громко) произведениями искусства, но эстетическое чувство они развивают наверняка. Почему я так решил? Потому что не чья-либо идея рождает истину, а объективный исторический процесс. И игры в категорию произведений искусства уже лет десять как помещены. Как раз в 2011 правительство США официально признали компьютерные игры искусством. В остальном культурном сообществе дискуссия еще ведется, однако легко оценить, какая точка зрения прогрессивна, а какая напротив.

Но надо понимать, что основной смысл игр не искусство, а интерактивное действо. И в этом плане игры являются, на нынешний момент, уникальным культурным явлением. Во-первых, игры познаются только диалектически, так как для их восприятия требуется процесс игры. Во вторых, в играх преодолевается противоречие между общественным способом производства и личным способом восприятия. Тут я имею в виду такие игры, в которые невозможно или крайне сложно играть в одиночку. Даже карточного «Дурака» невозможно воспринять самостоятельно, так как среди правил игры есть незнание набора карт противника. То есть, нужны как минимум два игрока, чтобы сыграть. Что уж говорить о соревновательных играх, ММОРПГ или прочих играх с обширной базой знаний. В такие игры как DarkSouls играют коллективно, делясь секретами и вариантами прохождения. Да, не только «игра по сети» означает коллективное освоение. Иными словами, игры социализируют, собирают огромное количество различных фан-клубов, коалиций, альянсов и иных содружеств. И в-третьих, огромная часть игр рисует нам коммунистическое общество, предлагая погрузиться в него, делая его привычным и естественным в нашем восприятии. Почти все игры жанра стратегии не предлагают никакого расслоения общества и рыночных инструментов, разделение там производится только функциональное. Дело времени, конечно, игры будут усложняться, постараются имитировать жестокую буржуазную реальность, но пока они нам скорее бро, чем нет. Есть, конечно, редкие эксперименты вроде EVEOnline, но если посмотреть, что там последнее время творят китайцы, становится очевидным преимущество плановой экономики над рынком.

В заключении хочу поблагодарить товарища Сёмина за стимулирование к творческой деятельности и раскрыть вторую тему данной статьи. В кругу левых лидеров мнений в последнее время стала распространена оскорбительная риторика. Хочу обратить внимание на то, что унижая и клеймя своих противников, Вы действуете деструктивно. Задача левого движения сплотить общество, а вы таким образом занимаетесь его разъединением. Даже если Ваша позиция более верная, оскорбив, унизив своего противника, Вы лишаете его возможности принять Вашу точку зрения, согласиться с Вами в будущем. И лишаете себя возможности принять его сторону, если не правы оказались Вы. А ведь за ними аудитория, которая примет Ваши оскорбления на свой адрес, тоже проникнется отвращением к оскорбителю. Объясните, в чём Ваш противник заблуждается, Какие его действия вредительские. Но не забирайте возможность направить людей на верный путь. Революцию совершали с теми людьми, какие были.

Петр Зырянов