Технологии «честного результата»

Итоги голосования по поправкам в конституцию дали большой материал для анализа. Специалисты, опираясь на математические модели, выявили 26 миллионов поддельных голосов. Самое известное исследование провёл Сергей Шпилькин. С его методологией и результатами все желающие могут ознакомиться в открытом доступе. Основной вывод – за проголосовали не 78, а где-то от 55 до 65 процентов. На этом голосовании была крупнейшая фальсификация явки и результата с девяностых годов.

Основной фокус внимания и критики направлен против фальсификаций. А между тем у нас в Великом Новгороде власть несомненно получила около 65% «честных» голосов за поправки. И этот факт нуждается в анализе. На мой взгляд, эта цифра убийственная и демотивирующая для оппозиции – она указывает на перспективу сохранения доминирования «Единой России» по итогам предстоящих выборов. Эта цифра пугает тем, что её не объяснишь фальсификациями. Так, я наблюдал за голосовании в Великом Новгороде. Организованных фальсификаций не было и результат – те самые 65% проголосовавших «за».

Тем важнее для нас понять, каким образом организаторы голосования сделали свой результат?

Рассмотрю этот вопрос на нескольких уровнях.

Электоральный. Организационный. Политтехнологический.

Электоральный уровень.

Пакет поправок был сформирован таким образом, чтобы различные сегменты электората могли увидеть в них нечто важное: бога, русский язык, защиту животных, индексацию пенсий, стабильно несменяемого «гребца на галере» и т.д. Таким образом, электоральная база для одобрения оказалась шире лично Путинской, и тем более базы «Единой России». Для обывателя, не интересующегося на постоянной основе политикой, одного значимого плюса может оказаться достаточно, чтобы проголосовать за.

Протестный электорат был расколот по вопросу голосования за «нет», или бойкота всего мероприятия.

Это создало условия для уверенной победы на голосовании.

Организационный уровень.

Была организована массированная агитация за изменения в конституции, при этом фактически запрещена агитация против. В агитации представлялись отдельные вопросы, которые должны привлечь определённые сегменты лояльного электората и не представлялись поправки вызывающие массовое неприятие – обнуление сроков Путина, госсовет и т.п.

Так как электорат оказался расколот на две части – аполитичных лоялистов(чуть более половины) и политизированных противников, задача власти была в том, чтобы максимально увеличить явку своего избирателя.

Решено это было с помощью:

– растянутого на неделю голосования

– электронного голосования

– выезда на дом по желанию избирателя

– голосования на придомовых территориях

– голосования на рабочем месте

Большое значение для повышения явки имел административный ресурс. Чтобы побороть дачников и шашлычников, руководители предприятий и организаций всячески мотивировали работников к исполнению «гражданского долга» и ежедневно отчитывались о количестве проголосовавших.

Таким образом, лоялистский электорат был выбран практически до дна.

Не обошлось без сбоев. Так, голосование на предприятиях Великого Новгорода показало гораздо худший результат для властей – за поправки проголосовало чуть более половины, при том, что на обычных участках результат «за» был в пределе 60-70%.

Лучший по нашему городу результат показал временный участок в СИЗО – 82,5% лояльных избирателей.

Политтехнологический уровень.

Если предыдущие уровни создавали удобную среду, то на этом применялись конкретные технологии обеспечения результата.

Это уровень манипуляции. Чтобы манипуляция была эффективна, объект должен быть либо дезориентирован, либо пребывать в уверенности заурядности происходящего, также на успех манипуляции работает расслабленность объекта. Чтобы расслабить и сделать более податливой опасную электоральную группу – родителей с детьми, им дважды выдали материальную помощь по 10 т.р. на ребёнка. Сначала в июне месяце, а потом в сам день голосования – 1 июля.

Перечислю, ряд использованных технологий.

Групповое давление – человек склонен присоединяться к мнению большинства. Задачей манипуляторов было показать, что все за изменения в конституцию. Этой цели служила массированная агитационная кампания. И эта манипуляция была успешной в сегменте избирателей, не пользующихся активно интернетом. Однако в социальных сетях доминировали противники путинских поправок и полного доминирования организаторы голосования не получили.

Правило обмена – когда человеку делают услугу(пусть даже не прошенную) у него возникает побуждение ответить услугой со своей стороны. Для многих пенсионеров визит избирательной комиссии на дом или во двор, раздача ручек и масок, были теми подарками, за которые нужно благодарить – голосовать так, как ожидают организаторы. В этом случае голосование за поправки ощущается как моральный долг перед организаторами, проявившими заботу.

«Большой брат» – принуждение к голосованию не на своём участке, отчёт о голосовании, наличие специальных средств контроля явки(дополнительных анкет и бюллетеней) создаёт ощущение наблюдения за выбором человека. Это чувство может быть не рационализированным, но оно вызывает у мнительных людей нервозность и желание избавиться от напряжения и оказаться в психологической безопасности через согласие с подразумеваемым требованием.

Последовательность – одно действие ведёт за собой другое, логично продолжающее его. Так в Новгородской области по административным каналам распространялась листовка о голосовании за присвоение города Боровичи (райцентр) звания «города трудовой доблести». Человек, получивший у работодателя эту листовку, должен был вкинуть её в специальный ящик – проголосовать за город Боровичи. Ну и получить бюллетень по изменениям в конституцию, там тоже нужно было галочку поставить…

Сама эта листовка является комплексным политтехнологическим инструментом. В ней и манипуляция по голосованию «за», и контроль эффективности админресурса, и викторина, и розыгрыш призов. И в подкупе избирателей не упрекнёшь.

В итоге, Путин поблагодарил всех принявших активное участие в этих мероприятиях и присвоил новые звания сорока городам, хотя заявляли, что звания будут присвоены лишь двадцати. Это классическая манипуляция с ограничением по количеству, чтобы мотивировать людей на гонку за «ценным ресурсом» которого может не хватить всем.

То, что президент лично подвёл итоги этого «конкурса», показывает уровень организации манипуляции, и её значимость для результата голосования.

В итоге мы увидели чистую победу власти. Убедительный «честный результат» в 65%, красивые 78% благодаря фальсификациям и самое главное – пассивное согласие народа России. Обнуление зашло даже легче пенсионной реформы. Расслабленный финансовыми вливаниями и разрешёнными прогулками в хорошую летнюю погоду, электорат оказался податлив на манипуляции. Уверен, что этот результат власть уже не сможет повторить.

Однако, правящий класс будет активно использовать манипулятивные технологии и фальсификации на предстоящих выборах. Уже приняли закон о голосовании в течении трёх дней. Это вызов для всего гражданского общества России – выявление фальсификаций, разоблачение манипуляций и комплексная борьба за новую политику в интересах большинства.