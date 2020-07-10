Скандал в Тель-Авиве

Небольшая группа участников гей-парада в Тель-Авиве попыталась поднять палестинский флаг. Это закончилось для них плохо. Присутствующие закричали: “Быстро приведите полицию, снимите флаг, пока не набили им морду! Идите в Рамаллу (столица Палестинской Автономии — прим.), там вам вставят!”. Одна активистка была избита — ее стукнули головой об асфальт.

У израильских геев и лесбиянок дела пошли в гору. Уже не только регулярно проводятся гей-парады, но и мэрия Тель-Авива разрешила на муниципальном уровне гей-браки, решение, которе является беспрецедентным для Ближнего Востока. Тут нет ничего удивительного. Вопрос об ЛГБТ в принципе разрешим в рамках буржазно-демократического общества: многие ведущие политики, мэры западных городов, актеры и т.д.. не только не скрывают, но даже подчеркивают свою гомосексуальность. Тель-Авив давно превратился в центр именно таких — светских леволиберальных настроений. По мере того, как ЛГБТ уверенно набирают силу и легализуются в сионистском государстве, они все больше интегрируют обычных мейнстримных граждан, многие из которых поддерживают израильскую оккупацию. Кроме того, многим в ЛГБТ сообществе неприятны палестинцы, сочувствующие исламу и христианству люди, для которых ЛГБТ-парады неприемлемы.

Проблема, однако, в том, что в рамках современной системы неразрешимы или трудно-разрешимы другие вопросы, в отличие от вопроса ЛГБТ. В самом Израиле растут безработица и социальное неравенство, бедность и коррупция. Огромная часть населения страны недовольна своим социальным положением. Некогда знаменитая израильская медицина не справляется с потоком больных, больницы переполнены и это началось задолго до коронавируса. По оценке израильских специалистов половина школ находится на уровне развивающихся стран. Огромная плотность населения и рост его численности усугубляют эти проблемы. Быстро растет численность религиозного населения — за счет высокой рождаемости, а оно зачастую и является самым бедным. Конфликт с арабами так же выглядит сегодня неразрешимым, при том, что в самом Израиле есть громадная (1,5 млн человек) община арабских граждан — людей второго сорта (мусульман и христиан).

По мере того, как богатые районы Тель-Авива превращаются в светский центр леволибералов, хипстеров и ЛГБТ, в различных регионах Эрец Исраэль растут социальные протестные настроения, выступающие зачастую (хотя и не обязательно) в религиозной оболочке.

Израиль медленно но верно превращается в аналог древней Иудеи, где громадные массы бедного или небогатого населения сочувствовали религиозным партиям и сектам — хасидеям, фарисеям и даже социалистическим религиозным иудейским радикалам — ессеям и зелотам (а были еще недовольные этно-конфессиональные меньшинства — самаритяне, набатейские арабы, идумеи), тогда как зажиточное население европеизировалось, увлекаясь играми голых атлетов и гомосексуальными романами (митъявним — огречившиеся, как их стали называть позднее). Нечего и говорить о том, как остальная масса населения к ним относилась. Для митъявним это закончилось плохо.