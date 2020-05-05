Грефогон: как Михалков испугался чипированных детей

1 мая на канале «Россия» вышел очередной сатирический ролик[1] бизнесмена-философа Никиты Михалкова, где он заражал людей конспирологией получше любого вируса. Ролик сняли с повторного эфира, что только распалило интерес. Неравнодушные граждане прислали мне ролик, чтобы выяснить мое мнение, и я бесстрашно просмотрела его (на скорости 1.5, ибо МХАТовские паузы, «выпуч глаз и выпендр фраеров»[2] вызывают у меня изжогу).

Симпатичный харизматичный мужчина Никита не в моём вкусе, но, думаю, не ошибусь, если скажу, что многие к нему расположены, особенно женщины, особенно помнящие его с детства. И словно Алла Пугачёва, певшая о себе не ниже, чем о «примадонне», заплаканной «сильной женщине» у окна, «звезде» и т.д., Никита снимал себя в ролях только ярких героев, в следствии чего обзавёлся ореолом человека волевого, мудрого и немного дерзкого.

Так что же говорит Михалков в своём ролике, и как это понимать. Пойдём по порядку.

«Наконец-то ЛЮДИ оценили врачей».

Действительно, наконец-то. Это же люди уволили в 2017 году 42% медперсонала (268 тыс.человек), и поделили между собой их зарплаты. Это же люди оптимизировали больницы, сократив с 2013 года 128 тыс.мест (по информации на 2017 г.), ежегодно урезая финансирование медицины на десятки процентов. Это всё мы с вами, а не интересанты во власти, перераспределившие государственные деньги в свою пользу – нам должно быть стыдно, товарищи.

«Весь мир был не готов к пандемии, так что претензии к власти несправедливы».

Годами Михалков нам рассказывал о нашей инаковости и исключительности по сравнению с этим «всем миром», но, когда речь идёт о косяках – всегда можно тыкнуть пальцем в бездуховный Запад. То, что весь мир не был готов – не удивительно. Ведь в мире, кроме Китая, десятилетиями практикуется прикладной неолиберализм под лозунгом «Давайте не будем беспокоить богатых людей проблемами их бедной, больной, необразованной рабочей силы». В этом смысле – да, у нас так же, как у них. Такой вот ироничный прогресс.

«Да, создали давку в метро и хватали на улицах граждан не за что, но это потому, что люди вели себя безответственно, чем спровоцировали такие меры».

То есть в наплевательской и безответственной схеме работы власти виноваты вы сами, идиоты. И не ожидайте, что власть за это как-то поплатится.

Приём «а что там у хохлов» плавно перетекает в призыв ужаснуться государственной политике Украины по внушению своим детям образа русского как врага, через пропаганду и манипуляцию.

Весьма удивительно слышать про манипуляцию и пропаганду от мэтра, который сначала был обласкан советской властью, а затем за многомиллионные бюджетные средства от буржуазного правительства снимал адскую антисоветчину, дискредитирующую экономическую и политическую систему СССР. Оно и понятно – если ты кого-то упрятал в тюрьму через лживый донос, то ты будешь продолжать про него врать, чтобы тот не вышел из застенков и не потребовал своё обратно. В этом смысле Михалков является талантливым и искусным оговорщиком, которому, впрочем, тоже стало изменять чувство меры. Рекомендую обзор на его «Предстояние» от BadComedian[3].

Ужаснувшись украинским «непомнящим родства», Никита напоминает: он, мол, критиковал Ельцин-центр за однобокую подачу ценности России исключительно после 90-х. Никита опасается, что дети перестанут гордиться нашей великой державой… и Гоголем с Пушкиным. Михалков смекает, что картина Ельцинской России дискредитирована, а сам Ельцин-центр напоминает худший из фильмов Фонда Кино, поэтому пытается заполнить зияющие дыры Достоевскими. А то у детей нехватка державности, соборности и скрепности может ненароком образоваться.

А дальше Михалков делает тот самый атакующий прыжок, ради которого, как я уверена, вся передача и была снята. И цель этой атаки была очень конкретная.

История про Билла Гейтса, который объединился с Рокфеллерами, Соросами, Сауроном и Волан-Де-Мортом, чтобы сократить человечество, уже отшумела по жж-шечкам ещё в 2010 году[4]. После неудачного перевода презентации Гейтса на конференции TED2010 «Innovating to zero!»[5], поползли конспирологические теории, как властители мира решили всех вакцинировать, чтобы люди поменьше выделяли CO² (мертвые воздух не загрязняют). Презентация до сих пор лежит в YouTube, и речь в ней идёт о том, что рождаемость в бедных странах снизиться за счёт того, что уже рождённые вакцинированные дети не будут умирать в таких количествах, поэтому, не потребуется постоянно воспроизводить общество с такой скоростью. Фактически это то же падение рождаемости, которое мы наблюдаем в более развитых странах. Но Михалков решил вытащить этот конспирологический бред десятилетней давности, чтобы напугать приунывшую на самоизоляции публику, и с заговорщицким видом подвести нас к главному злодею.

Иронично, что Михалков упрекает олигарха Гейтса в уводе денег из налоговой базы во всякие фонды со зловещими планами, будто правительство РФ, на службе у которого он находится, не сделало такой уход олигархата от налогов ежедневной практикой, из-за чего бюджет недополучает триллионы рублей, что прямым образом сказывается на жителях страны, в отличие от «Гейтсовской вакцины смерти», придуманной блогерами 10 лет назад. А вот источник происхождения денег у Гейтса и всех остальных перечисленных миллионеров, Михалков опускает. Видимо, его призывы к зрителям «думать» и «разбираться» относятся только к замшелым фейкам, вместо сегодняшней реальности.

Дальше, под тревожную музыку, Никита указывает нам на три шестёрки в номере патента злосчастного Гейтса на подозрительный дивайс для вживления в человека. Правда номер через нули (060606), но это не должно усыплять нашей бдительности. По намёкам Михалкова, а также недосказанности и какому-то нагромождению технически-экономических терминов, мы должны понять – эти бездуховные чужестранцы решили народ контролировать как зомби, а непокорных извести. Я долго пыталась найти этот патент в интернете за разные периоды и на разных языках, но выходят только ссылки на ролик Михалкова. Зато, я нашла кучу таких же страшилок про РФ, например за 2010 год, как наше правительство чипирует людей, даже со ссылками на реальный Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 7 августа 2007 г. N 311 “Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года” – правда там ни слова про чипы. Я не хочу сказать, что Михалков брешет, но очень на то похоже. После лицемерного опасения Михалкова, что всякие Гейтсы того гляди введут кастовое общество (будто сам Никита не является символом и воплощением этого кастового общества), он переходит к шлягеру охранителей «Злобные либералы вокруг Путина», выпуская на сцену Михаила Хазина.

«А как же душевное тепло» — делает переход Михалков. От мыслей об обучающихся дома детях Никите грустно. Почему-то Никите было не грустно от мысли об оставшихся вообще без образования миллионах наших граждан, когда вставшая на капиталистические рельсы Россия решила, что высшее образование – это не право, а привилегия, отправив на свалку истории идею СССР о передовом обществе, где образованные люди двигают вперёд прогресс, занимаются творческими и наукоёмкими производствами. Массово, а не точечно в случае, если у тебя родители хорошо зарабатывают. О каком потерянном «шушуканье с профессором» скорбит Михалков, если огромная часть россиян этих профессоров в глаза не видели? Дистанционное образование – это выход для малообеспеченных людей, а также людей из регионов, которые вынуждены получать образование хоть как-то. Это результат российской и общемировой неолиберальной политики, где во главу угла ставится прибыльность, а не всеобщее образование граждан. Где за ресурс в виде знания люди должны бороться на рынке, а проигрывая эту борьбу, идти в низкооплачиваемые специальности, в последнюю очередь волнуясь о невозможности «пошептаться с профессором».

Далее Никита цитирует разных чиновников, подводя к мысли, что нас, народ, задумали всегда теперь учить дистанционно. И тут хочется вспомнить фразу Гоблина, произнесённую издевательским, нарочито удивленным тоном «Вы так говорите, как будто это плохо». Кому как не поддерживающему буржуазных лидеров Ельцина и Питуна артисту знать, что система капитализма всегда сокращает издержки. А уж капиталистическое полупериферийное государство Россия, рассматривающее социальные расходы на образование как тяжкую ношу, с удовольствием бы сняло с себя затраты на здания школ, зарплату учителей (один учитель может читать лекции миллионам ученикам), льготные обеды и т.д. А страна, которая рассматривала образование не как обузу, а как инструмент для развития общества – оплёвана им и его соратниками за хорошее вознаграждение из денег бюджета. Так что же его пугает в дистанционном образовании?

Дальше – апофеоз вранья: Михалков цитирует некий документ ООН «Повестка дня 2030», в котором образованные люди рассматриваются как избыточные потребители ресурсов и угрозу устойчивости. Ну и, как вы понимаете, такого документа не существует в природе. Михалков же цитирует блог некого Александра Никишина на ресурсе «Завтра»[6], у которого статьи одна круче другой. Александр даёт ссылку на документ, в котором нет ни слова о необходимости поменьше образовывать людей, а как раз наоборот[7]. Кстати, даже само название «Повестка дня 2030» неправильно, ООН в разные года выпускает много документах в рамках повестки до 2030, только и всего. Например, за 2018[8].

Но Никиту это не смещает. Присовокупив такие же непонятно откуда взятые чьи-то намеренья про уничтожение шести из семи миллиардов людей, он перемешивает в кашу факты и вымыслы, ведя нас к кульминации.

Скажу честно, я сначала решила, что это очередной охранительский ролик, призванный заморочить людям голову топорной конспирологией, дабы отвлечь массы от обрушения доходов, страха за своё здоровье, людоедских заявлений ошалевших чиновников и голодных бунтов. Но это не вся идея Михалкова.

Одно имя постоянно мелькает где-то с середины передачи – и это Герман Греф. Я лично считаю Грефа отмороженным буржуем, и в моём гардеробе висит парадное платье, которое я надеюсь однажды надеть на его суд. Вместе с тем, на фоне дичи и беспредела чиновников и олигархов, которые мы наблюдаем в режиме нон-стоп последние десятилетия, Греф ничем не выделяется. Однако ж, Михалков то цитирует Грефовскую речь про «какая нафиг демократия?», которую, Греф, как мне кажется, выдал на лёгких наркотиках, то припоминает Герману отсутствие отделений Сбербанка в Крыму. Правда, выводы делают не об общей зависимости отсталой капиталистической России от стран Запада, а такой: Греф боится личных санкций (и Хазин подтвердил – да, боится). Затем Михалков показывает некую Ольгу Четверякову, которая рассказывает, что – о, ужас! – у Сбербанка договор с Микрософт (а ведь это Билл Гейтс с вакциной смерти и чипированием, мы всё помним), а сам Сбербанк на 40% принадлежит США, а на 29,5% — Великобритании. То есть самым, что ни наесть, бездуховным Рокфеллерам и ООН-ам, которые спят и видят, как бы побольше людей извести, и не дать русским детям образование (будто бы наше правительство с этим плохо справляется). И вывод: Греф хочет изменить сознание нашим детям, всех чипировать, миллиарды людей изничтожить, и всё это – за наши же с вами, товарищи, бабки! Тут, по размышлению Михалкова, те люди, которым на чипы наплевать, должны забояться хотя бы за свои деньги.

Но в этот момент хочется напомнить Михалкову, что его «бабки», к сожалению, никак не наши общее, поэтому с чего бы им быть «нашими». Например, ещё в 2013 году Форбс писал, что 300 млн рублей Михалкова зависло на счетах у обанкротившегося «Моего Банка» сенатора Глеба Фетисова[9], при этом сам банк занимал всего лишь 181 место по размерам активов и, следовательно, был довольно странным выбором. Интересно, что этот банк впоследствии был выкуплен тёплой компанией владельцев крупнейшего производителя каустической соды в России «Никохим», чьим учредителем был зять Михалкова, муж его дочери Анны. И это только одна из многих историй, связанных с бизнесом Никиты и его семьи в России победившего капитализма. В 2019 году Михалков собирался открыть продажу вин с собственных виноградников в Тоскане (Dodici Wine & Kitchen), одновременно отказавшись декларировать доходы «во избежание скандала»[10], т.к. в 2018 году он, будучи чиновником, опубликовал доход более 500 млн рублей. Да и вообще, по хорошей традиции, господдержка Михалкову в России оказывает позитивный эффект на владения и бизнес его семьи в России (ресторан «Vаниль», «Вертинский», «Ветерок», Casual, Lunchbox и Lemoncello, «Хлеб & Со» и и т.д) у сына Степана, у брата Андрея («Юлина кухня», кулинарные туры в Тоскану в виллу Кончаловских за 7900 евро). Ну просто удивительно талантливая семья! Правда, с собственной едой, о которой они мечтали с 2003 года после выкупа земельных паёв с прицелом на производство мраморной говядины, не задалось после отказа… некого топ-менеджера Сбербанка в 2015 года дать рисковый кредит на проект «Едим дома!». Напомню, что председателем Сбербанка в 2015 был никто иной как Герман Греф.

Но благородный Никита в передаче старое не поминает, а продолжает намекать на тлетворное влияние техники на наших детей – мол, Джобс своим детям планшеты не давал, как и главы 3Д Роботикс и Твиттер, все эти богатые, влиятельные люди не разрешают детям часами зависать в дивайсах потому, что они знают – это их убьёт. Трагическая музыка, звучащая на фоне фотографий семей владельцев компаний, недвусмысленно на это намекает. Я не знаю, откуда у него такая информация, и я даже не буду проверять. Но ставить в укор богатым людям факт ограничения времени, проводимого их детьми у экранов планшетов – довольно странно. Это общая рекомендация детских психиатров, вряд ли кто-то об этом не слышал. Вряд ли отпрыски Никиты Сергеевича сутками пялятся в компьютер, ведь им надо готовиться принять бизнес-империю достопочтенного родственника.

А чтобы зритель не заскучал – ему предлагается прослушать истерику родителей, матерящихся в WhatsApp по поводу домашнего обучения (если эти родители так дома разговаривают, то образование их детям уже не поможет), а так же трогательный лепет ребёнка про то, как он хочет пойти расцеловать учителей (может, его дома обижают? Я бы позвонила в полицию после такого сообщения).

И напоследок, Михалков немного погладил Мишустина, мол, всё правильно делает и, для закрепления пройденного материала, показал видео, где клиента Сбербанка в зале отгоняют от стойки на 1,5 метра из-за карантина. Бездушный, бездушный Сбербанк. Хорошо, что не пристрелили.

Итого: для классового сознания что Греф, что Михалков – это, говоря пафосным революционным манером, кровопийцы, паразиты на теле народа, жирующие за счёт лоббирования своих схем авторского права на воздух, вымогательства кредитных процентов, поддерживания власти олигархии, одурачивания – и всё это за наши с вами деньги!

Конспирология (теория заговоров) – одна из важных составляющих пропаганды. Её цель увести внимание граждан от конкретных проблем: урезания социальных расходов, обрушающейся экономики, безработицы, отсутствия бесплатного высшего образования, разрушающейся бесплатной (да и платной) медицины, коррупции и вопиющего неравенства доходов, приватизации ресурсов и общественно важных секторов экономики и так далее. Судя по сотне тысяч лайков под роликом Михалкова, люди готовы в это верить. Потому, что их классовое сознание спит, а в отсутствии классового сознания, человек может принимать чужие интересы за свои, побои за любовь, враньё за правду, яд за лекарство.

Нет ничего удивительного, что кровопийы периодически вцепляются друг другу в глотку. Такие у них, у кровопийцев, кровопийские дела. Главное, чтобы мы не считали, что нас можно использовать в их возне как группу поддержки. Они нам не товарищи.

Единственный совет Михалкова, который можно принять – это «думать».

Зоя Александриди

[1]

[1] https://youtu.be/MEtaaNNuVCI

[2]

[2] Андрей Кнышев «Тоже мне книга»

[3]

[3] https://youtu.be/A5iXGsxiK9A

[4]

[4] https://lenta.ru/columns/2010/03/18/vaccine/

[5]

[5] https://youtu.be/JaF-fq2Zn7I

[6]

[6] http://zavtra.ru/blogs/oon_prevrashaet_naselenie_zemli_v_biomassu

[7]

[7] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000152453

[8]

[8] https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-RU.pdf

[9]

[9] https://www.forbes.ru/finansy/igroki/250414-zombi-bank-kuda-i-kogda-ischezli-dengi-iz-moego-banka

[10]

[10] https://www.forbes.ru/obshchestvo/377313-vlasti-moskvy-ne-stali-publikovat-svedeniya-o-dohodah-mihalkova