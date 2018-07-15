В Бессердечную Россию! О повышении пенсионного возраста, налогов и других «инновациях» бессменных менеджеров России

Прошли «выборы» президента – ритуал продления полномочий путинской администрации. Ни один действительный оппозиционер на эти «выборы» допущен не был. Власть вовсю использовала информационную монополию – все сколько-нибудь значимые традиционные СМИ возвеличивали действующую власть, полностью воздерживались от ее критики, очерняли «пятую колонну», раздували внешние угрозы. В ходе «выборов» было вскрыто множество преступлений и нарушений: вбросы бюллетеней, голосование «каруселью», принуждение к голосованию, многочисленные необоснованные оформления открепительных удостоверений. Подсчет бюллетеней проводился с помощью «коибов» – автоматических устройств для подсчета голосов, т. е. непрозрачно и без гарантий того, что эти «коибы» были запрограммированы на объективный подсчет голосов. Как и следовало ожидать, победителем в цирке снова стал «незаменимый» Владимир Владимирович.

«Победив» в очередной раз, партия стабильной деградации России приготовилась нанести сокрушительные удары по населению и несырьевой экономике. Повышение пенсионного возраста, НДС и НДПИ, а также выравнивание внутренних и экспортных цен на топливо – мотивируется необходимостью «финансировать национальные цели развития». Оказывается, в течение 18 лет путинской стабильности мы «развивались» настолько успешно, что теперь «назрел» дефолт государства по социальным обязательствам. Оказывается, для продолжения «развития» по-путински нужно срочно повысить косвенные налоги, поднять цены на бензин и, самое главное – лишить пенсий миллионы россиян, многих – на долгие годы, остальных – навсегда. Это и есть «прорывные и достаточно продвинутые реформы».

Особый цинизм «путинских ударов» по социальному сектору и экономике состоит в том, что они осуществляются без всякой фискальной необходимости: у государства деньги есть! Дело не только в том, что чиновники и депутаты не хотят «начать с себя», урезать свои зарплаты. Дело в том, что половина поступлений в федеральный бюджет обеспечивается нефтегазовым сектором и, таким образом, критически зависит от мировых цен на энергоносители. Бюджет РФ на 2018 год сверстан исходя из мировой цены на нефть в $43,8 за баррель, в то время как сейчас нефть стоит под $80. При этом, на всем протяжении 2017 г. цена «нашего всего» была выше $47. Таким образом, ввиду удивительно высоких цен на нефть, доходы Российской Федерации будут намного выше запланированных. По официальным данным, с января по апрель этого года профицит федерального бюджета составил 181 млрд. руб., а по итогам года профицит госбюджета может составить 2% ВВП. Таким образом, лишение миллионов россиян гарантированного еще несколько месяцев назад пенсионного обеспечения и повышение НДС не имеет другого объяснения, кроме целенаправленного курса на ограбление народа.

Но каковы предпосылки этих реформ? Что позволяет путинской вертикали быть столь циничной и готовить беспрецедентный грабеж собственного населения?

Главная причина состоит в отсутствии политической жизни в стране. Контролируя все ветви государственной власти, региональные власти, многочисленные структуры «силовиков», образовательные учреждения, все серьезные СМИ, используя телевизионную монополию, путинская вертикаль вообразила себя «новым дворянством»!

18-летняя «стабильность» почти задушила в России политическую жизнь. В любой западной стране одного вскрытия «панамского досье» оказалось бы достаточно для импичмента президенту и полной смены правительства. Напомним, на офшорных счетах Сергея Ролдугина – неприметного кремлевского музыканта – было найдено $2 млрд. Словно глумясь над расследованием, Путин публично назвал Сергея Ролдугина своим другом, а опубликованные документы по панамским офшорам достоверными: «как это ни странно покажется, они не публикуют недостоверную информацию об офшорах. Информация достоверная». Как отреагировали на эти факты и заявления Генеральная Прокуратура, Совет Федерации, Госдума, прочие компетентные органы? Генпрокуратура отказалась проверять переводы средств из РФ в панамские подставные фирмы. «Новые дворяне» вновь убедились в своей безнаказанности.

Путь в бессердечную Россию – страну без социальных обязательств государства, с платным образованием и медициной, с обязательными уроками религии в школах, с неконтролируемой миграцией из среднеазиатских стран, с неконтролируемой властью и чудовищным имущественным неравенством – будут облегчать, напуская дурман, пропагандисты в государственных и «благонадежных» СМИ.

Многочисленные провластные СМИ связывают «пенсионную реформу» с «национальным развитием». Что это, если не глумление над всей страной? Как можно, отказавшись от социальных обязательств по отношению к 12 млн. граждан, для абсолютного большинства которых пенсия была бы основным источником дохода, рассуждать о «национальных целях развития»? Разве это не позорище российской журналистики?

Непредвзятые СМИ обязательно сообщили бы, что повышение пенсионного возраста выбросит 12 миллионов соотечественников – почти стариков – на рынок труда, в условиях кризиса, технологического застоя, высокой структурной безработицы и неконтролируемой миграции из среднеазиатских стран. Объективные СМИ сообщили бы, что данная «реформа» – это изменение правил игры во время игры, то есть очередное ограбление правительством собственного народа. Миллионы русских людей, которые были официально трудоустроены в путинской России, платили налоги, получат воистину «царский подарок» в виде необходимости работать дополнительные 5 или 8 лет. Но центральные СМИ, конечно, не скажут, что «реформа» – страшный удар по существованию пожилых и часто больных людей, по семье, рождаемости, занятости во всех возрастных категориях, по воспитанию детей.

Заметим, что победивший на «выборах» Путин ранее никогда не говорил о том, что «назрела пенсионная реформа», что необходимо повышение НДС. Напротив, он заявлял себя безусловным противником повышения пенсионного возраста, а его правительство обещало, что повышения налогов не будет. Получается, избиратель не знал, за какую социально-экономическую политику он голосовал. Выходит, что «нацлидер» скрыл от соотечественников свои стратегические планы. Непредвзятые СМИ обязательно заявили бы во всеуслышание, что Путин в предвыборной кампании миллионы своих избирателей обманул в самом важном вопросе, и кредита доверия ему больше нет.

Но путинская «стабильность» изменила бы сама себе, если бы не боролась на всех уровнях с журналистикой, с независимыми СМИ, с распространением непредвзятой информации. Все СМИ, до которых «вертикаль» может дотянуться, превращаются в свою противоположность – в средства массовой дезинформации и пропаганды. Точно так же, как власть подавляет гражданина и воспитывает холопа, она давит журналиста и вскармливает готового на все пропагандиста. Путинская «стабильность» такова, что государственные СМИ, которые мы все содержим, ведут полномасштабную информационную войну против собственного народа.

С каждым новым годом «стабильности» крепчает цинизм и наглость первых лиц путинского «боярства». Недавний пример: зампредседателя Госдумы единоросс П. Толстой на «России 1» заявил о необходимости запретить импорт в Россию лекарств из «недружественных нам» ЕС и США – при том, что его дочь учится в Йельском университете в США. Последствия такого запрета для нуждающихся в этих лекарствах, как можно догадаться, никто не обсуждал. Войдя в кураж, П. Толстой несколько раз посоветовал «выплевывать» западные лекарства, а гипертонию лечить «завариванием коры дуба» и «боярышником». Уж не той ли настойкой боярышника, от отравления которой в Иркутске в 2016-м под новый год погибло 60 человек? П. Толстой не уточнил – что ему за дело до холопов и «лузеров»? «Единая Россия», естественно, воздержалась от его критики. Чем можно объяснить это позорище? Только тем, что российская «элита» потеряла берега и уже не скрывает своего отношения к основной массе населения.

На развитие чего именно будут потрачены изъятые у населения в ходе «давно назревших реформ» миллиарды? Какую Россию будут строить «новые дворяне»? Россию с новыми чемпионатами, зрелищами и дворцами, с импортом пальмового масла, с голодовками строителей космодромов, с артиллерийскими системами лжи, самым широким использованием достижений психологии и искусства постановок для контроля над сознанием населения.

Часть «сэкономленного» уйдет на содержание безумно раздутых, дорогостоящих и неэффективных административных и полицейских структур. В путинской России – 1.4 млн. чиновников, 1.1. млн. сотрудников МВД, 296 тыс. сотрудников ФСИН (!), в том числе 225 тыс. чел. начальствующего состава ФСИН (!!!), 289 тыс. сотрудников МЧС, 60 тыс. прокурорских работников, десятки тысяч судей и их помощников, десятки тысяч офицеров ФСБ, ФСО, ФССП, ФСКН, ФМС, и т.д. Занимая первое место в Европе по числу убийств на душу населения, путинская Россия умудряется тратить в среднем более 1 млн. руб. в год на 1 (одного) полицейского в системе МВД! Но затягивание поясов «силовиков», конечно, не коснется – они продолжат выходить на пенсию после 20 лет многотрудной службы.

Значительная часть «сэкономленного» навсегда покинет Россию. Многие миллиарды будут украдены в процессе госзакупок, тендеры на которые «выигрывают» лишь компании, аффилированные с путинской вертикалью. Наши многонациональные миллиардеры с лихвой компенсируют потери от санкций, возможно, приобретут новые футбольные и баскетбольные клубы, построят новые дворцы. Часть сэкономленного государство «инвестирует» в американскую экономику, приобретет облигации ФРС США с отрицательной реальной доходностью. Возможно, американские власти потратят эти даровые кредиты на поставку Украине «джавелинов» и снайперских винтовок…

Путинская «стабильность» – это не только систематическое ограбление народа своим правительством и наглейшая ложь государственных СМИ. Путинская «стабильность» – это неравенство граждан России перед законом и судом, негласное установление в стране сословного права. Это неприкосновенность «друзей Путина» и юридическое бесправие рядового гражданина, негласное лишение обычного гражданина прав на свободу слова, мирных собраний, политического представительства, свободу информации, справедливое судебное разбирательство. «Стабильность» по-путински – это системное взращивание в населении духа холопства, это чудовищные усилия, направленные на психологическое, культурное, экономическое и политическое закрепощение населения.

Основными последствиями новых «путинских ударов» будут обнищание миллионов граждан, резкое падение промышленного производства вследствие роста НДС и цен на топливо, снижение заработной платы десятков миллионов работников, ухудшение условий труда, взрывной рост безработицы, экономический спад. Повышение НДС на 2 п. п. немедленно приведет к росту цен на 2-7%, то есть немедленно сделает каждого жителя страны беднее, снизит потребление. Кроме того, повышение НДС приведет к утрате конкурентоспособности и кризису остатков обрабатывающей промышленности. Но, судя по всему, «нацлидеру» и его «вертикали» от всей души плевать на народ. Пусть хоть сопьются и перемрут «лишние» десять миллионов граждан – «новое дворянство» и бровью не поведет.

С чем же оставит Россию гений обещаний Путина? С горьким осадком безнадежности, с чувством «мы опять все проворонили», с привыканием к отрубному хлебу и ночному шуму от орущих на улицах мигрантов? Или мы сможем преодолеть «выученную беспомощность», навязываемые нам средствами массовой дезинформации стереотипы, шаблоны, паттерны мышления, сможем пробраться через ложь и лицемерие, через нагайки, дубинки и волчий оскал выгоняемого из берлоги зверя – к свободной России? Это зависит от нас!

Россия будет свободной!

Александр Машнин