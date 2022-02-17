Украина или Канада?

Войны между Россией и Украиной не будет. По крайней мере, на этот раз. Вторжения, назначенного на 16-е февраля, не случилось. Всё в очередной раз оказалось блефом, о чем мы и раньше предупреждали. Другое дело, что подобный блеф может зайти слишком далеко, не оставляя игрокам шанса на отступление. Строго говоря, так случилось и в этот раз. Отступить без потери лица не удалось никому.

Главным проигравшим остается, конечно, Кремль. Разумеется, пропагандисты поднимают в очередной раз крик про великую победу и повторяют, что никто воевать и не собирался, хотя достаточно вспомнить, например, слова, сказанные депутатом ГосДумы от «Единой России» Александром Бородаем, который говорил в эфире РБК о необходимости уничтожить нынешнее украинское государство всего лишь за сутки до того, как решили «отматывать назад». Про истерический призыв сбросить ядерную бомбу на США, прозвучавший из уст другого депутата от ЕР — небезызвестного Евгения Федорова, можно и не вспоминать, он же у нас в парламенте выступает в роли штатного царского шута.

Тем не менее можно подвести некоторые итоги. Путинский ультиматум в адрес Запада отвергнут. Содержавшихся там угроз не испугались, и как показал последующий опыт — обоснованно. Никаких действий после того, как ультиматум был отклонен, не последовало. Зачем тогда было это делать? Ведь смысл — единственно возможны смысл — любого ультиматума в том, что последуют жесткие и немедленные действия в случае отказа принять выдвинутые требования. Поскольку ничего не произошло, все поняли, что считаться с Россией не надо.

Впрочем, некоторые практические результаты всё же есть: во-первых, увеличилась численность войск НАТО у границ нашего государства, во-вторых, на Украине вырос рейтинг Владимира Зеленского и власть, вообще-то дышащая на ладан, немного укрепилась. Это, конечно, не надолго, но всё же некоторую передышку киевские правители получили. И могут за это в очередной раз благодарить Кремль.

На таком фоне у российского МИДа не осталось других вариантов, кроме как повторно обратиться к США с теми же требованиями, что и в прошлый раз, воспроизводя классическую схему «дня сурка»: снова повторяется одно и то же, хотя мы знаем, что это уже было, и знаем чем это кончится. Конечно, радует, что в документе МИД прямо сказано: «Никакого “российского вторжения” на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется». Но в том же документе повторяется, что Россия «будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера». Что за меры и в чем они состоят, особенно, если учесть, что вторжение на Украину вроде бы исключается, остается загадкой.

Инициатива о признании ДНР и ЛНР тоже заканчивается ничем. Ведь этот тактический ход имел смысл лишь в контексте военной конфронтации, ибо автоматически означает разрыв Минских соглашений со стороны России. До сих пор единственным козырем Москвы было именно то, что киевские правители эти соглашения, на самом деле исключительно для Украины выгодные и даже спасительные, отвергают. Ведь о чем там сказано: Украина получает назад территории ДНР и ЛНР вместе с населением и всеми инвестициями, которые там сделала Россия, при условии, что разрешает тамошним жителям говорить на родном языке и дает этим землям такой же статус, какой имеет Карелия в составе Российской Федерации. Ну, или на худой конец — Квебек в составе Канады. Ни о какой угрозе суверенитету, речь не идет. И только страх киевского правительства перед собственными крайне правыми националистами, которые всё равно не согласятся ни на какое иное решение, кроме тотального геноцида жителей Юго-Восточной Украины, препятствует реализации договоренностей. Украинские правые националисты были и остаются главным и самым серьезным политическим фактором, дестабилизирующим украинскую государственность, но с этой проблемой должны разбираться в Киеве, а не в Москве. Что же касается политики Кремля, то она в очередной раз оказалась образцово контрпродуктивной. Всё, что было сделано, пошло во вред России.

Но мы тут не случайно упомянули Квебек и Канаду. Пока в Москве, Киеве и отчасти в Вашингтоне разыгрывали комедию с несостоявшейся войной (которая чуть не завершилась настоящим кровопролитием), большая часть планеты смотрела совершенно в другую сторону. И не будет преувеличением сказать, что со стороны западных масс-медиа именно стремление отвлечь внимание от событий, происходящих в Канаде, было важным фактором подогревавшим истерию по поводу «неизбежного русского вторжения в Украину». Теперь, когда вторжение точно отменяется, всем, нравится это или нет, придется развернуть голову в другом направлении и заставить себя увидеть то, что происходит в стране, находящейся в другом полушарии, но очень похожей на Сибирь.

За три недели попытки правительства Джастина Трюдо сломить массовые протесты населения не только ничего не дали, но и спровоцировали новую волну народных выступлений. Состав протестующих отражает социальную пирамиду общества — это водители грузовиков, лесорубы, рыбаки, дорожные и строительные рабочие, владельцы мелких бизнесов и очень редко отдельные представители средних слоев. Митинги и акции протеста происходят во всех штатах и во всех крупных городах от Ванкувера до Торонто, а жители Ванкувера 16 февраля даже решили, подражая Ганди и Мартину Лютеру Кингу, организовать пеший марш через всю страну, чтобы поддержать дальнобойщиков, съехавшихся в столицу. Чтобы представить себе масштабы акции, подумайте, как выглядела бы многотысячная демонстрация, идущая зимой вдоль Транссиба из Владивостока в Новосибирск. К счастью, канадские дороги несколько более благоустроены, чем наши, так что марш протеста имеет все шансы рано или поздно добраться до цели.

Разумеется, требование отменить принудительную вакцинацию, которую Трюдо умудрился ввести именно в тот самый момент, когда в других странах признали, что новый штамм «омикрон» не представляет опасности для общества и начали отменять ограничения, выглядит типичным проявлением «административного восторга», оказавшегося, по словам самих протестующих, тем самым перышком, что сломало спину верблюду. Но речь, как все прекрасно понимают, идет в первую очередь не о вакцинации и даже не о карантинных мерах, а о том, что люди устали от наглости и самодовольства правящих кругов, которые не считаются с их мнением, не желают слушать никого, кроме своих спонсоров, от постоянного вранья по телевизору и от ставшего привычным превышения своих полномочий чиновниками самых разных уровней. «Конвой свободы», организованный канадскими дальнобойщиками стал не только самым крупным выступлением за гражданские права в течение последних лет, но и оказался своеобразным политическим экспериментом: то как власти и правящий класс реагировали на это выступление полностью подтвердило подозрения протестующих. Правительство отказалось разговаривать с недовольными, хотя в их требованиях не было ничего противозаконного, телевидение обрушило на них потоки откровенной клеветы (знаменитые фейки с нацистским флагом и флагом американских конфедератов, обвинения в получении денег от Трампа и Путина, утверждения, что протест, в котором важнейшую роль играли индейцы, а затем и чернокожие канадцы, организовано «белыми расистами» и т. д.). Наконец, Трюдо отчаявшись сломить сопротивление протестующих объявил в стране Чрезвычайное положение, чем резко превысил свои полномочия, чем вызвал новую волну недовольства, в том числе уже и среди тех, кто на первых порах готовы были верить правительственной пропаганде и с подозрением отнесся к «Конвою свободы». На сей раз против премьер-министра выступили как депутаты-консерваторы, так и правозащитники с левыми взглядами. И надо признать, что в известном смысле Джастину Трюдо удалось то, что получалось мало у кого из канадских политиков — он объединил всю страну ненавистью к себе и спровоцировал настоящий порыв патриотизма — в борьбе против правительства. Франкоязычные жители Квебека встали рядом с представителями Западной Канады, индейцы — рядом с ковбоями, люди, голосовавшие за левых, рядом с убежденными консерваторами.

Канадский протест откликнулся мощным эхом сначала в странах, некогда делившими с Канадой общую историю в рамках Британской империи — в Австралии и Новой Зеландии. Но и в Париже, а затем в других европейских городах начались волнения. «Мы все — Квебек, мы все — Канада», скандировали на французских улицах. Возродилось к жизни движение «желтых жилетов», казалось бы полностью подавленное на фоне пандемии. Конвои начали организовываться в Соединенных Штатах и даже у нас Организация перевозчиков России объявила о намерении провести собственную акцию.

На этом фоне «блистали своим отсутствием» лишь немногочисленные левые группы, которые на первых порах повторяли за канадским гостелевидением лживые обвинения в адрес протестующих, а затем присоединились к мероприятиям, проводимым полицией и властями. Либеральная левая тусовка недовольна, что дальнобойщики и лесорубы в Оттаве так и не подняли радужный флаг ЛГБТ, а ортодоксы расстроены, что не было портретов Сталина и Троцкого. Реальные рабочие оказались им неприятны и непонятны.

В этом смысле политический эксперимент, поставленный «Конвоем свободы», оказался более чем эффективным. Он очень четко показал не только то, чего стоят заверения буржуазной элиты о её верности демократическим принципам, но и то, сколь мало смысла в ритуальных мантрах части левых, говорящих о классовой борьбе, но на практике поддерживающих либеральный истеблишмент против возмущенного народа. Хотя тот же эксперимент продемонстрировал и то, что прогрессивные группы, стоящие на защите гражданских прав, такие какCanadian Civil Liberties Association, не поддались пропаганде и решительно выступили против действий власти.

Под влиянием событий в Канаде одно правительство за другим отменяет ковидные ограничения, возвращая общественную жизнь более или менее в нормальное русло. Но политические и социальные конфликты, раздирающие общество, никуда не денутся. Правящему классу сейчас повсюду нужны война, эпидемия или ещё какое-то оправдание для того, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Однако войны так и не случилось, эпидемия сходит на нет, а народные массы по всей планете, от Казахстана до Канады, всё более активно начинают выдвигать свои требования.