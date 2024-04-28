

Страна Басков: левые на пути подъёма

Результаты прошлогодних парламентских выборов в Испании в сообществе «Страна Басков» показали, что радикальная левая и одновременно левонационалистическая коалиция EH Bildu («Билду», или «Единство Страны Басков») продолжает усиливать свои политические позиции. Заняв в рамках баскского сообщества третье место с 23,9% голосов и проведя пять представителей в нижнюю палату — Конгресс депутатов — испанского парламента, «Билду» сегодня наравне с другими националистическими баскскими и каталонскими партиями участвует в парламентском большинстве, без которого коалиционное левое правительство Испании во главе с Педро Санчесом не могло бы функционировать.

Внутри же законодательного органа Страны Басков эта коалиция, имея 21 представителя, является второй по влиянию силой и главной оппозицией в регионе. По традиции баскские националисты успешнее выступают на выборах в своём сообществе, чем на общеиспанском уровне; на последних выборах в баскский парламент в 2020 г. блок «Билду» заручился поддержкой 27,6% избирателей, и это был наилучший результат баскских левых националистов.

Однако, в преддверии очередных выборов в автономном сообществе, которые состоятся в Стране Басков 21 апреля, нет сомнений, что «Билду» побъет свой прежний рекорд. Различные опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что эта коалиция может рассчитывать на поддержку 33–35% избирателей. Такой результат может укрепить позиции «Билду» как второй по влиянию политической силы в регионе или даже позволить левым националистам получить первое место, оттеснив от управления регионом ведущую регионалистскую силу — ориентированную на автономистские требования и трансформацию Испании в сторону федеративного государства Баскскую националистическую партию (БНП), занимающую центристские позиции и имеющую сильную христианско-демократическое составляющую.

Можно сделать вывод, что тактика коалиции «Билду» (критическая поддержка действующего испанского правительства и одновременно конструктивная оппозиция правительству БНП в автономном сообществе) даёт положительные плоды, коль скоро уровень электоральной поддержки данного блока в последние годы не прекращает расти. Разумеется, есть этому и свои исторические объяснения.

Тем, кто интересуется испанской историей, хорошо известно, что наиболее массовая и народная оппозиция франкистской диктатуре проявлялась в национальных регионах, прежде всего в Каталонии и в Стране Басков. Именно у басков родилась самая грозная террористическая структура — ЭТА, активность которой продолжилась и после того, как ушёл в прошлое франкистский режим. Но ведь помимо радикально сепаратистского настроя и совершения действительно жестоких терактов, ЭТА была весьма идеологизированным военно-политическим формированием с очень чёткими антикапиталистическими и революционными позициями.

В последние годы своего существования ( ЭТА окончательно отказалась от терроризма в 2011 г. и самораспустилась семью годами позже) ЭТА имела «при себе» разные политические и социальные структуры, в частности, имевшие влияние среди этнической баскской молодёжи. Испанские власти, как социалисты, так и «народники», регулярно занимались роспуском этих структур (например, партии «Батасуна»), но левые националисты не унывали и так же регулярно через некоторое время пытались зарегистрировать новую политическую формацию.

На конец ХХ — начало XXI в. уровень электоральной популярности радикальных националистов был не очень высок; в Стране Басков их поддерживали от силы 12–13% избирателей. Но это были в первую очередь молодые избиратели. Как полагает барселонский социолог Жозеп-Мария Антентас, «молодёжное преобладание в политическом крыле ЭТА можно объяснить как твёрдой нацеленностью — в отличие от «соглашательской» с Мадридом БНП — на достижение независимости для баскской нации, так и антисистемной ориентацией, выражающейся в неприятии неолиберализма и капиталистических догм».

В этом тоже, судя по всему, заключалось идейное влияние «призрака ЭТА». Но фактом является то, что именно после фактического отказа ЭТА от вооружённой борьбы, даже без публичного осуждения деятельности этой структуры в историческом контексте, баскские радикалы заметно продолжили свой политический подъём. При этом за 2010-е годы они сумели нанести заметный урон общеиспанским левым силам в регионе.

Если в прошлом именно Социалистическая партия Страны Басков — региональное подразделение Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) — доминировало в сообществе, внушительны были и позиции у местных структур «Подемос» и «Объединённых левых», то сегодня ситуация иная. Опросы общественного мнения показывают, что сейчас львиная часть левого электората Страны Басков поддерживает именно «Билду».

Коалиция «Билду» не является политически гомогенной, в её состав входят четыре левонационалистические партии различной ориентации, но и в плане численности, и на уровне депутатского представительства ведущее место принадлежит левосоциалистической партии «Сорту» («Творить»). Любопытно, что на уровне Европейского Союза эта баскская партия участвует в Партии европейских левых. Соответственно, именно идеологи «Сорту» оказывают решающее влияние на определение «политического лица» всей коалиции, как и на суть её программы.

И «Сорту», и «Билду» делают акцент на то, что их проект общества будущего имеет двойную цель — достижение национального суверенитета от испанского государства и одновременно качественную социальную трансформацию Страны Басков. Они открыто заявляют о том, что отстаивают интересы «работающего общественного большинства», включая рабочий класс, женщин, молодёжь. С уважением относясь к своим политическим предшественникам, в сегодняшних условиях в «Билду» исключают вооружённую борьбу за государственную независимость и использование террористических методов борьбы. И при этом всякий раз подчёркивают, что выход из Испании им нужен вовсе не для того, чтобы заменить господство испанского капитализма господством бакского, а как раз для разрыва с несправедливым обществом. В программе «Билду» со всей определённостью говорится о том, что будущее баскское независимое государство обязательно должно основываться на «принципах социальной справедливости».

Есть, на мой взгляд, ошибочная точка зрения, согласно которой баскский левый национализм упрощённо рассматривается как сугубо этнический. Конечно, с учётом необычности басков как народа и их самосознания в «романском» окружении, этнический фактор, как и фактор защиты баскского языка, сбрасывать со счетов не следует. В то же самое время, если посмотреть актуальную электоральную платформу «Билду» (и, равным образом, оценить действия отделений этого блока и баскских левонационалистических активистов), то мы увидим, что на разных уровнях коалиция выступает против любых проявлений ксенофобии и расизма, защищает права трудовых иммигрантов в Стране Басков, выступает за содействие и помощь им в социальной интеграции в баскское общество.

Левый национализм не мешает партиям, входящим в «Билду», отстаивать интернационалистические принципы внешней политики, что прослеживается, в частности, в антинеолиберальной критике Европейского Союза, критическом отношении к НАТО и его расширению, чёткой солидарности с палестинским народом, поддержкой независимости Западной Сахары и т.д. У «Билду» крепкие связи с другими сепаратистскими формациями в европейских странах, но именно с теми, кто отстаивает левые позиции. На этих же принципах «Билду» сотрудничает и с близкими по духу партиями и движениями в Каталонии и Галисии.

Электорально-политический подъём «Билду» во главе с «Сорту» также связан с грамотной политической работой коалиции. Речь идёт не только о выборных кампаниях, хотя важно подчеркнуть, что в свои списки на выборах разного уровня «Билду» активно включает молодых активистов, рабочих, студентов, женщин, участников социальных движений, что объективно работает на интересы левонационалистической коалиции.

Вообще же ответственный подход к политике предполагает, что «Билду» постоянно выступает с социальными по характеру законопроектами в баскском парламенте и в то же время, договариваясь о поддержке «извне» коалиционного левого правительства Испании, пытается использовать это обстоятельство для того, чтобы «выбить» для баскских трудящихся те или иные выгодные им социальные или экономические решения. То, что сегодня явно свыше трети избирателей Страны Басков поддерживают «Билду», говорит о верности избранной тактики.

«Сорту» и братские ей партии также большое внимание уделяют активной социальной работе. Позиции «Билду» весьма внушительны в студенческом и в женском движении Страны Басков. Коалиция оказывает серьёзную политическую поддержку кооперативному движению, тут стоит напомнить, что знаменитая Мондрагонская кооперативная корпорация, объединяющая около 80 тысяч работников, базируется именно в Стране Басков.

Активно работают товарищи из «Билду» и в баскском профсоюзном движении. Их позиции сильны во втором по силе влияния профцентре региона — Националистических рабочих комитетах. Любопытно, что и в профсоюзном движении «Билду» прежде всего приходится бороться за гегемонию и влияние с БНП. Как бы не закончились представительные выборы 21 апреля в Стране Басков, уже очевидно, что двумя главными полюсами этого испанского сообщества являются БНП и «Билду», представляющие разные варианты общественной модели для региона. Так что впереди Страну Басков, очевидно, ожидают новые этапы социально-политической борьбы, в которой левым силам будет принадлежать заметная роль.