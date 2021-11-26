Правительство Эквадора объявляет чрезвычайное положение ради введения режима жесткой экономии

26 октября эквадорцы приняли участие в национальной забастовке против мер, введенных президентом Гильермо Лассо. 18 октября 2021 года президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение на 60 дней. Это привело к отмене гарантии конституционных прав граждан Эквадора. Улицы наводнили улиц тяжело вооруженные солдаты.

Непосредственной причиной заявления стало убийство 11-летнего мальчика по имени Себастьян Обандо, который был убит в перестрелке между «вооруженным грабителем и полицейским» 17 октября в кафетерии и кафе-мороженом в Сентенарио, район в Гуаякиле. Мальчик получил ранения в сердце, правую руку и спину, сообщает его отец Томас Обандо. Объявление Лассо чрезвычайного положения было основано на протесте общественности в связи с этим убийством. Президент сообщил, что ему необходимо приостановить конституционные права народа Эквадора, чтобы противостоять захвату страны наркоторговцами.

19 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Кито, чтобы оказать поддержку Лассо со стороны США. Блинкен встретился с Лассо, подтвердив тесные связи между США и Эквадором. На пресс-конференции, проведенной министром иностранных дел Эквадора Маурисио Монтальво и госсекретарем США, Блинкен сказал: «В демократических странах бывают времена, когда в исключительных обстоятельствах необходимы безотлагательные меры для решения неотложных ситуаций, подобных той, в которой сейчас находится Эквадор». Лассо, избранный в апреле, правил от кризиса к кризису. Экономика Эквадора трещит по швам, поскольку правительство изо всех сил пытается отреагировать на рост числа инцидентов с применением насилия в стране. В сентябре бунт в тюрьме Литорал (Гуаякиль) привел к гибели 116 человек. Ранее, в феврале 2020 года, в Эквадоре в результате скоординированной серии беспорядков в четырех тюрьмах погибли 79 заключенных. Реагируя на недавний инцидент в сентябре, Лассо объявил чрезвычайное положение в тюрьмах Эквадора, которое предшествовало чрезвычайному положению в стране.

Структурная проблема, а не исключительный момент

Указ Лассо предполагает, что в Эквадоре происходит что-то неотложное, требующее действий. Нела Седеньо, молодежный лидер Гражданской революции Эквадора, сообщает, что Эквадор находится в длительном кризисе. Только в этом году, по ее словам, было совершено 1213 убийств, многие из которых не связаны с торговлей наркотиками. «Указ (чрезвычайное положение) не обоснован», — сказала Седеньо. Данные показывают «рост насилия в стране за последние шесть лет, что мы понимаем, как структурную проблему, а не как исключительную ситуацию», – добавила Седеньо. По данным Национального института статистики и переписей, из примерно 18 миллионов человек в Эквадоре 5,7 миллиона живут «в бедности», а из «этих 5,7 миллиона человек» около 2,6 миллиона эквадорцев живут «в крайней бедности». По подсчетам ЮНИСЕФ, трое из каждых 10 детей в Эквадоре в возрасте до двух лет страдают от хронического детского недоедания.

«Страна занимает второе место после Гватемалы с самой высокой долей в Латинской Америке и Карибском бассейне», сообщает ЮНИСЕФ. Повседневная жизнь в Эквадоре резко ухудшилась с тех пор, как при предыдущем президенте Ленине Морено была введена программа жесткой экономии в угоду Международному валютному фонду. Соглашение Морено с МВФ в марте 2019 года привело к массовым протестам по всей стране. В рамках сделки с МВФ Морено урезал государственное финансирование здравоохранения, в том числе уволил 3680 медицинских работников. В результате в Гуаякиле, где произошел тюремный бунт и где был убит Себастьян, трупы оставались на улицах во время пика пандемии COVID-19, потому что система здравоохранения была недофинансирована и перегружена. Гуаякиль был «эпицентром вспышки» в апреле 2020 года, а в Эквадоре был один из самых высоких показателей COVID-19 в Латинской Америке из-за неэффективной системы здравоохранения. Лассо, чья партия имеет только 12 из 137 мест в Национальном собрании, желает углубить программу жесткой экономии Морено; эта программа включает снижение налогов для богатых и лишение прав рабочих, а также предоставление иностранным компаниям возможности продолжать работу в горнодобывающем секторе Эквадора. Программа жесткой экономии Лассо, сказал нам Седеньо, не решает проблем людей. На повестке дня не стоит вопрос о решении проблемы с нестабильной занятостью, потребности в минимальной поддерживающей цене для фермеров, потребности в субсидиях на топливо, взрывного социального кризиса в тюрьмах и общей проблемы насилия в обществе. По словам Седеньо, правительство Лассо «политически неспособно» справиться с реальными проблемами, поэтому оно прибегает к милитаризации социального кризиса.

Милитаризация кризиса

Чрезвычайная ситуация, по словам Седеньо, не успокоила «напуганных и встревоженных граждан». На самом деле, было еще страшнее, когда Лассо уволил своего министра обороны Фернандо Доносо и заменил его бывшим генералом Луисом Эрнандесом. Вывод военных на улицы Эквадора и продвижение законов, позволяющих им действовать без проверки (и дать им иммунитет к действиям), создают условия для военной диктатуры с фиговым листком изображающим народное правительство. Указ Лассо о чрезвычайном положении амнистировал силы безопасности, которые, по его словам, «несправедливо осуждены за свою работу». С 2019 года общественные движения Эквадора, в том числе движение коренных народов, часто выходили на улицы, требуя альтернативного пути. В этом году, сказала Седеньо, «у нас было несколько забастовок и протестов против различных мер, принятых правительством Лассо. Лидируют фермеры, учителя и транспортники. Учителя (даже) объявили голодовку». Указ Лассо, отметила Седеньо, был принят как раз тогда, когда народные движения призвали к социальной мобилизации против роста цен на топливо и предложений Лассо по жесткой экономии. «Нам легко предположить, что чрезвычайное положение было объявлено для удобства Лассо», чтобы защитить его политику, а «не из-за насилия, от которого страдает страна».

Протесты против указа о чрезвычайном положении начались 26 октября. Протесты, возглавляемые Объединенным фронтом рабочих (FUT), Национальным союзом педагогов (UNE), Конфедерацией коренных национальностей Эквадора (CONAIE) и Гражданской революцией, вышли из долгой спячки. Хотя эти протесты встретили ожесточенное сопротивление со стороны вооруженных сил, они не прекратились. Дороги были заблокированы в ключевых районах Сьерры и Амазонки, и массовые демонстрации собрались перед дворцом Каронделе, резиденцией президента в Кито. После нескольких дней протестов, 28 октября, лидер CONAIE Леонидас Иза призвал отстранить их от участия в праздновании Дня мертвых. Иза сказал, что акции протеста возобновятся после торжеств.

Виджай Прашад и Тароа Суньига Силва

Виджай Прашад – индийский историк, редактор и журналист. Он – писатель и главный корреспондент Globetrotter. Он является главным редактором LeftWord Books и директором Tricontinental: Institute for Social Research. Он является старшим научным сотрудником Института финансовых исследований Чунъян, Китайского университета Жэньминь. Он написал более 20 книг, в том числе «Темные нации» и «Бедные нации». Его последняя книга – Вашингтонские пули, с предисловием Эво Моралеса Аймы.

Тароа Суньига Силва – писатель и координатор испанских СМИ Globetrotter. Она является соредактором с Джорданой Гарсиа Сохо из Венесуэлы, VórticedelaGuerradelSigloXXI (2020) и является членом SecretaríadeMujeresInmigrantesenChile. Она также является членом MechaCooperativa, проекта EjércitoComunicacionaldeLiberación.

Статья была подготовлена Globetrotter.

Перевел и адаптировал Никита Пушко