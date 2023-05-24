Сказки пропагандистов

А что случилось?

Почему стреляют под Белгородом?

Слушаешь отставного полковника и профессионала (как его рекомендуют прокремлевские блогеры) и уже не удивляешься тому, что силовики бессмысленными толпами при отсутствии координации и единого командования, под рев и пальбу кружащих над головами вертушек и залпы палящей куда-то артиллерии, позволили противнику:

— войти на территорию РФ силами свыше роты;

— занять населенные пункты на территории РФ;

— окопаться на территории РФ;

— заминировать дороги и разные объекты на территории РФ;

— на второй день выдавливания с территории РФ не выдавиться с этой территории;

— начать подтягивать резервы и закрепляться на территории РФ.

А ещё нам сообщают, что в Белгородской области, оказывается, уже есть какая-то тероборона. Только, как сообщают другие источники, без оружия.

Кстати, а что такое Тероборона, когда она появляется?

Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-Ф3 (ред. от 28.04.2023) «Об обороне» ясно говорит в статье 22 о том, что«Территориальная оборона — система осуществляемых в период действия военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями, по выявлению, предупреждению, пресечению, минимизации и (или) ликвидации последствий их диверсионной, разведывательной и террористической деятельности в целях создания благоприятных условий для функционирования указанных объектов и применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных формирований.

Территориальная оборона ведется на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия военного положения».

Введено военное положение? Вроде бы нет. Нам об этом ничего не сообщали. Введен режим Контртеррористической операции (КТО). Но это несколько другое.

Короче, бардак (несмотря на усилия патриотических военкоров по нагнетанию в стиле «да, есть проблемы, но не время об этом говорить, дело надо делать») несусветный. «Боевики засели в лесополосе», как до этого «засели» в Бахмуте и Марьинке?

Выдавливать такими же методами будут?

Пригожина уже зовут на помощь?

Самое смешное во всей этой трагической истории с диверсантами и их «вытеснением» в том, что современное медийное пространство позволяет следить за «вытеснением» практически глазами «вытесняемых».

И многие важно и чинно высказываемые тезисы пропаганды оказываются просто трескотней.

Такова природа современного мира: он дает людям уникальную возможность как бы подняться над полем боя и получать образ этого боя (безусловно, прошедший через сито все той же пропаганды) с обеих сражающихся сторон. И сравнивать, анализировать.

Чудовищно неповоротливая и неэффективная машина бюрократического государства всегда оказывается в идиотском положении.

Старшее поколение помнит, как вытесняли отряд Басаева, как блокировали отряд Радуева, а до этого, как лихо брали Грозный двумя полками за несколько часов.

Да и много чего еще.

Года идут — Система только стареет и тупеет.

Телеграм показывает абсолютно все (пусть, повторюсь, и через призму военной пропаганды двух противостоящих сторон). Но Система думает не о том, как измениться, она думает о том, как ей запретить Телеграм.

Как это сделали с независимыми масс-медиа.

И вещать потом сказку о вытеснениях в полном и тотальном одиночестве.