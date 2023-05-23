Тайная власть

Нет, эта статья не про масонов или «мировую закулису». Речь идет о вполне повседневных практиках российского правительства и его ведомств. В последнее время государственной тайной становится вообще всё. От значительной части экономической статистики до доходов депутатов и чиновников, о которых они более не обязаны отчитываться перед гражданами.

Как власти засекречивают статистику и к чему это может привести? В конце февраля Госдума приняла закон, позволяющий правительству приостанавливать публикацию любой государственной статистики. Вообще любой, без каких-либо обоснований. По факту этот процесс идет уже давно: за первые полгода с начала военного конфликта с Украиной как минимум 10 ведомств закрыли свою статистику.

Официальная причина — санкционные риски для российских компаний. Однако далеко не все ведомства и министерства выполняют экономические функции — закрытие данных о доходах и расходах чиновников, правовой статистики и недвижимости из ЕГРН — не поддается логике борьбы за выживание участников рынка.

Реальная причина имеет, как вы уже догадались, политический характер. Власти специально скрывают проблемы — от «утечки мозгов» и состояния федерального бюджета до демографической ситуации на фоне военных действий в соседней стране. Проблемы могут вызвать панику или быть использованы для политической агитации, а это никак не способствует сохранению статус-кво.

Как следствие, власти закрыли статистику не только от граждан, но и от исследователей, экспертного сообщества и экономических агентов. Хуже того, они скрывают информацию друг от друга. Рассекречивания данных об экономике России добивается даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ведь закрытость статистики влияет и на качество работы госаналитиков, пояснили представители Центробанка изданию Financial Times.

«Теперь мы не знаем, какая часть бюджетных денег реально пойдет на здравоохранение, социальную сферу и так далее. Нам известен только утвержденный в начале года бюджет, который может меняться радикально», — говорит директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.

Последствия такой политики легко предсказуемы — растущая неразбериха и безответственность при принятии решений. Находясь в ситуации «эхо-камеры», власти вряд ли смогут оперативно реагировать на надвигающиеся проблемы как в экономике, так и в социальной сфере. В конечном счете, это приведет к еще большему снижению эффективности государственного аппарата. Ведомства же, которые обладают правом закрывать статистику, будут манипулировать данными и показывать то, что им выгодно. А ответственность за последствия принимаемых решений никто не несет.

Впрочем, как всегда.