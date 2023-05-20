Странный способ обеспечить экономический рост

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Величайшей радостью патриотических комментаторов последних нескольких дней стало сообщение о том, что по итогам 2022 года Россия поднялась на 8 место в ряду мировых экономик по валовому внутреннему продукту. Отсюда, естественно делается вывод, что, во-первых, у нас всё прекрасно, а во-вторых, «санкции нам только на пользу».

При этом, правда, признается, что экономика по этому же показателю упала по сравнению с предыдущим годом на 2,1% (на фоне длительной стагнации), а целые отрасли (такие как автомобилестроение, гражданское авиастроение и судостроение резко сократились), но всё равно в мировых рейтингах поднялась. Как получается такое странное движение сразу в две противоположные стороны, остается загадкой.

В действительности, конечно, особой загадки нет, это вполне стандартная проблема статистики. Даже если предположить, что никто ничего не подтасовал, есть как минимум два фактора, существенно улучшивших данные на выходе без какого-либо изменения в самой производственной деятельности. Первый фактор это резкое падение импорта. Как известно, ВВП считают, вычитая «чистый» импорт из общего итога экономической деятельности. Импорт в 2022 году резко упал, что сопровождалось вообще-то сокращением производства и потребления, но поскольку удельный вес внутреннего продукта в экономике увеличился, то на уровне статистики это проявилось как рост! Вторым фактором, отчасти связанным с первым, было резкое укрепление рубля, порожденное тем же самым обстоятельством: на валюту купить было нечего, спрос на неё снизился, доллар упал до 55 рублей. Руководство Центробанка и Минфина видело здесь проблему: денег от экспорта на зарплаты бюджетникам и пенсии стало приходить меньше. Но при пересчете на подешевевшие доллары российская продукция впечатляюще (почти на четверть!) подорожала. Вот вам и рост. Да ещё какой!

Впрочем, был и ещё один, более реальный источник роста — стремительное повышение цены на газ в конце лета и осенью прошлого года. Вызвано оно было тем, что западные страны, опасаясь прекращения российских поставок и готовясь к этому, максимально закачивали газ в хранилища перед зимой. В результате возник ажиотажный спрос и цены взлетели. Но в силу этого же обстоятельства, к зиме, когда выяснилось, что и холодов нет, и хранилища переполнены и новые производители, привлеченные высокими ценами, вышли на европейский рынок, цены начали снижаться, а российским поставщикам приходится потесниться (отчасти из-за санкций, отчасти из-за выросшей конкуренции). В итоге радость по поводу сверх-высоких цен на Западе сменилась огорчением по поводу необходимости сворачивать производство или продавать продукцию за бесценок в Китай.

Обходя санкции российский бизнес смог наладить транзитные пути через третьи страны, но к несчастью всё это стоит дороже и получается медленнее. При этом рубль ослабел (что с точки зрения Минфина скорее хорошо). Хотя по сравнению с очень тяжелой ситуацией в производстве, которая сложилась прошлым летом, положение дел в 2023 году, как минимум, не стало резко хуже, есть все основания ожидать, что показатели России в международных рейтингах по итогам текущего года наоборот понизятся, а с 8 места по показателям ВВП придется потесниться.

Впрочем, есть ещё один способ повысить этот результат: делать много бессмысленной или вредной работы. Например, в этом году нашему автору Михаилу Лобанову дважды нужно было менять дверь, сломанную полицией. После того, как первую дверь, которую распилили под новый год, заменили, полицейские в мае пришли снова, и опять всё разбили. Хуже того, они зачем-то развинтили Лобанову стенной шкаф. Его тоже придется восстанавливать. Если Лобанов и его жена (и моя коллега) Александра Запольская прибегнут для этого к помощи специалистов, которым они заплатят, то тем самым они внесут безусловный вклад в рост российского ВВП.

В общем, с точки зрения национальной экономики, всё развивается правильно. Жаль только, что за повышение статистических показателей придется заплатить испорченными нервами Запольской.