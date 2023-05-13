О пользе одной частной армии для чиновничества

Гневен и суров был вождь вагнеровцев Евгений Пригожин в своих майских видеообращениях. Что предсказуемо: при плохой игре всегда надо найти крайнего, то есть того на кого вину за эту плохую игру можно возложить. Извините за иронию, но, увы, для лидеров и вождей всяческих мастей десятки, сотни а может быть и тысячи жизней только ставка в их политических играх или фон для пущей эффектности.

Искать виноватого – любимое занятие любого человека попавшего впросак. В данном случае, правда, не то что бы обвинения были совсем уж беспочвенными. Несколько удивляет только, что соображения насчёт талантов довольного «деда» осенили голову экс повара и, по совместительству, человека приближенного к императору, только на третьем месяце второго года очень специальной и лишь чуть-чуть военной операции, но что делать, что делать.

Интересно главным образом само изменение риторики Пригожина, показывающее, что борьба за власть идёт полным ходом и на данный момент ему удалось-таки урвать неплохой кусок. Если ещё не так давно тон Пригожина был почти извиняющимся (когда он говорил о правосудии кувалдой) то сейчас он бичует и обличает. Если бы Пригожин не входил в число «своих», скорее всего, ему светил бы уже публичный остракизм по всем телеканалами и это как минимум, а скорее всего «ицык с гвоздями» со всеми вытекающими. Никакого остракизма мы, однако, не видим, что закономерно, потому как Пригожин для чиновников человек не просто «свой», это нужный человек.

В чём именно состоит его полезность, ответить точно я не могу, но предположения у меня есть. И история с Песковым младшим эти предположения укрепляет. Напомню, сын правой руки гаранта нашей недавно измененной конституции вроде бы «в грязи и говне» (если верить тому же Пригожину) отслужил в артиллерии ЧВК Вагнер. Замечу, мимоходом, существование частной артиллерии в стране, где запрещено владение огнестрельным оружием уже никого не удивляет. Или же это всё-таки не частная артиллерия, а государственная, тогда почему на ней работают вагнеровцы, а если всё-таки частная, то почему она требует снарядов именно от государства? В общем, дело темное, но такого масштаба частных армий в истории как минимум нашей страны, кажется, ещё не существовало.

Вернемся, однако, к семейству Песковых, пока Песков младший вроде бы проливал кровь в рядах вагнеровцев, его электромобиль благополучно рассекал просторы родины, собирая штрафы. Тут я не на что не намекаю: всякое бывает – вдруг шофёр взял покататься? Существование частной армии, неподотчётной никому кроме собственно Пригожина, однако, довольно выгодно для разных крупных чиновников и толстосумов. Даже самые ярые ура-патриоты, вроде мастерка художественного твиттинга и блогинга Д.А.Медведева почему-то не жаждут видеть своих отпрысков в рядах бойцов штурмующих Бахмут (он же Артёмовск), о чём я писал в одной из предыдущих своих колонок. Частная армия – прекрасный вариант для патриотичного чиновника непатриотично сомневающегося в том, что его чаду самое место на фронте, главное договорится с владельцем. Это, мне думается, и делает Пригожина столь полезным, а существование его частной армии необходимым. Да, это только моё предположение, но, кажется, именно это и позволяет ему свободно критиковать всех и вся. В прочем, только ли это? — не знаю, не знаю. Как бы то ни было, делёж власти идёт, он в условиях чуть-чуть военной операции неизбежен. Скорее всего мы находимся в самом её начале.