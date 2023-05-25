Бумеранг долетел до Ципраса

Состоявшиеся 21 мая парламентские выборы принесли не очень утешительные результаты для тех в Европе, кто ожидал смены большинства в этой южноевропейской стране. Почти 41% голосов, набранных правительственной правоцентристской партией «Новая демократия» (НД) – это явная политическая победа, даже если до искомого абсолютного большинства «новым демократам» не хватает пяти мандатов. Тем более, что опросы общественного мнения показывали, что у левых и левоцентристов есть серьёзный шанс подвинуть НД от власти…

Ведь даже если макроэкономические показатели действующего с 2019 г кабинета Кириакоса Мицотакиса успешны (последовательное сокращение безработицы и государственного долга, стабильный экономический рост, возвращение госдоходов от туризма и т. д.), в целом социальная и экономическая ситуация в Греции далека от идеальной. Откровенно правая внутренняя политика, которую правительство К. Мицотакиса осуществляло все последние годы, привела, в частности, к регрессу социального и трудового законодательства, очередной волне приватизации, созданию налоговых льгот для обладающих финансовыми ресурсами иностранцев, облегчению разработки нефтяных месторождений вопреки природоохранным тербованиям.

Однако, когда правоцентристская партия, находившаяся у власти, получает после такой «четырёхлеки» свыше 40% голосов, это означает, что в обществе далеко не только представители имущей элиты и «высшего среднего класса» выносят деятельности кабинета К. Мицотакиса «вотум доверия». Проблема ещё и в том, что это голосование означает, как отмечает бывший спикер греческого парламента Зои Константионополу, «вотум недоверия официальной левой оппозиции»…

Конечно, если смотреть на вещи механистически, складывая голоса всех левых и левоцентристских списков, получается, что они в совокупности набрали более 44% голосов. Как специалист по Западной Европе могу отметить, что в современных условиях этот показатель можно рассматривать, как безусловно солидный результат для левого лагеря. Особенно по сравнению с тем, что имеют левые и левоцентристы в Восточной Европе.

Но опять же отметим, что опросы общественного мнения давали лагерю левой оппозиции явно больше голосов и депутатских мест, чем в итоге они получили. Надо сказать, что, говоря о левой оппозиции в Греции, мы имеем в виду весьма гетерогенное понятие. Как отмечает французский левый политолог Филипп Марльер, «перспективы единства левых, прогрессивных сил в Греции кажутся очень маловероятными». Причин для этого много – исторические, политические, идейные, личностные… Греческие партии левого спектра конкурируют друг с другом не только на парламентских или местных выборах; существенное соперничество между ними происходит в противостоянии за социальное, профсоюзное, молодёжное, студенческое движения.

Некоторые оппозиционные левые силы могут занести итоги голосования 21 мая себе в актив. В частности, левоцентристский блок Движение за изменение (11,5% голосов), в котором ведущую роль играет традиционная ПАСОК – Всегреческое социалистическое движение; они закрепили за собой статус третьей политической силы Греческой Республики. Также известная своим открыто неосталинистским и пролетарским измерением Компартия Греции (КПГ), увеличившая уровень поддержки до 7,2% голосов. Греция – одна из немногих стран Европы, где коммунисты пусть умеренно, но наращивают свой электоральный потенциал. Как отметил после голосования Генеральный секретарь Центрального комитета КПГ Димитрис Куцумбас, «значительный успех КПГ является обнадёживающим сигналом для народа».

А вот «испортил всю обедню» результат Коалиции радикальных левых (СИРИЗА). Да, партия Алексиса Ципраса остаётся безусловной ключевой силой в левом движении Греции, однако, в отличие от ситуации прошлых лет, речи о её безусловном доминировании уже нет. СИРИЗА потеряла более 11 пунктов по сравнению с выборами 2019 г., на сей раз набрав всего 20,1%. То есть, радикальные левые проиграли НД более двадцати процентов, что нельзя квалифицировать иначе, как разгром.

На мой взгляд, образно говоря, СИРИЗА и лично её лидера А. Ципраса настиг бумеранг за прошлое. Я имею в виду отступление, если не сказать капитуляцию 2015 г., когда перед лицом мощнейшего пула международных кредиторов кабинет, в котором доминировали представители СИРИЗА, принял ультимативные требования ЕС и других кредиторов, что означало согласие с исходящими из Брюсселя правилами игры.

Да, и сегодня А. Ципрас возглавляет самую популярную левую партию страны, играет в европейском левом движении (через участие в Партии европейских левых, ПЕЛ) не последнюю роль. Однако, сегодня мы видим, что даже четырёхлетнее пребывание в оппозиции (в период которой, на деле, сам Ципрас совершил ещё более ясную эволюцию в сторону классического социал-реформизма) не пошло его партии на пользу. Очевидно, что часть бывших сиризовских избирателей или перешла к КПГ, или к ПАСОК, или вовсе предпочла не голосовать. С учётом того, что СИРИЗА на сегодня является самой сильной национальной партией внутри ПЕЛ, очевидно, что её посредственный результат отрицательно скажется на этой европейской силе уже в краткосрочной перспективе.

Ну а Греции, вероятнее всего, уже в июне предстоит новая избирательная кампания. К. Мицотакис настроен на отвоевание абсолютного большинства – в условиях, когда разнообразные оппозиционные партии не в состоянии договориться о новом правительственном большинстве. Если это в итоге произойдёт, вопрос о персональном политическом будущем А. Ципраса встанет в полный рост.