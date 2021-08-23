От пантюркизма к неоосманизму. Идеология современной Турции

Неоосманизм — политическая идеология, сущность которой заключается в наращивании роли турецкого государства в делах стран, ранее входивших в Османскую империю или находившихся в её сфере влияния. Другими словами, цель неоосманизма — максимизировать значение Турции на международной арене, вернув ей статус великой державы. Само слово «неоосманизм» предполагает одновременно современность и одновременно традицию, возвращение Турции к внешнеполитической модели Османской империи, когда Турция играла ключевую роль в разрешении любых вопросов на Ближнем и Среднем Востоке.

Однако в течение долгого времени в Турции была распространена другая идеология — пантюркизм. Это националистическая доктрина, в основе которой лежит идея об общности тюркских народов и необходимости объединить их под эгидой Анкары и Стамбула. Сторонники пантюркизма отрицают связь своей доктрины к расизму. По их словам, главной целью движения является сохранения общей этнической идентичности родственных народов.

Пантюркизм как националистическая доктрина сформировался во второй половине XIX века. Согласно источникам, движение началось среди крымских тюрок (крымских татар). На тот момент, целью крымских тюрков было присоединение к Османской империи. Идеология пантюркизма имеет более чем вековую историю и тесно связана с понятием «Туран», которое возникло как антипод «Ирана» — страны, где господствует персидская культура. Огромное пространство «Турана» к северу от Ирана, и от Кавказа до Саян, рассматривалось как прародина «туранских» народностей, к которым причислялись все этносы урало-алтайской языковой семьи. А тюркский мир мыслился как ось этого обширного «Турана» — соответственно, пантюркизм выступал как концентрированное выражение более широкого и более расплывчатого пантуранизма.

Изначально «Тураном» в среднеиранской литературе называлась страна, расположенная к северо-востоку от Ирана и населённая кочевыми иранскими племенами, однако уже в Средние века топоним приобрел современное значение. Стоить отметить государства, которые формально принято относить к Турану: Турция; Азербайджан; Казахстан; Узбекистан; Киргизия; Туркменистан, Северный Кипр (где существует непризнанная турецкая республика). Также, к народам Турана активно относят себя представители крымских татар и турок-месхетинцев.

В то же время из-за расового отличия радикальные сторонники Турана относят к единому тюркскому миру только лишь Турцию, Азербайджан и Северный Кипр, признавая при этом месхетинских турок и крымских татар своими «братьями». Согласно одной из версий, главную роль при таком раскладе играет этногенез. Вышеперечисленные тюрки – Огузы. Внешность Огузов отличается от внешности Кыпчаков (узбеки, киргизы и остальные), это и является спорной темой для сторонников пантюркизма. Объясняется это тем, что по внешности огузы соответствуют европеоидной расе, а кыпчаков — монголоидной.

В наше время идеи Турана (как главного образа пантюркизма), да и, в принципе, всего мирового пантюркизма, в основном, ассоциируются с этническими турками и азербайджанцами. Рассуждая об идеологии пантюркизма, в первую очередь хотелось бы отметить единство в независимости от религии. Например, пантюркисты Турции имеют братское отношение к пантюркистам Азербайджана, преследуя, также, одинаковые цели. Сравнение не случайно. Население Турции в основном исповедует ислам суннитского толка, азербайджанцы же — шииты. На эту тему были неоднократные дискуссии, противники пантюркизма осуждают данную доктрину, обосновывая это: 1) различным вероисповеданием; 2) невозможностью отождествления Турции с многонациональным Азербайджаном. Напротив сторонники данной идеологии открыто игнорируют подобные высказывания, заявляя о намерении таким образом «разрушить» братский союз, который укрепляется веками.

После распада Османской империи и реформ Ататюрка, пантюркизм стал, скорее, обобщенной идеологией, нежели политической доктриной. Центрами распространения пантюркизма по-прежнему являются Азербайджан и Турция, поэтому, логично было бы говорить о пантюркизме в рамках турецко-азербайджанских отношений. Главным символом такого пантюркизма является организация «Bozkurtlar». Бозкурт (в транскрипции на русс. яз.) – в переводе на русский «серые волки», организация тюркских националистов, по официальной версии, созданная в 1968 году по инициативе полковника Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP), с которым иногда отождествляется. Этнически организация состоит из турок и азербайджанцев. Символическим жестом Бозкуртов выступает изображение пальцами правой руки головы волка. Мусульманское вероисповедание является условием членства в организации, но оно не переходит в исламизм, поскольку этнокультурный фактор ставится выше религиозного. Деятельность данной организации имеет повышенную динамику и в ее охват входят территории далеко за пределами Турции и Азербайджана.

Все началось в Турции, когда в 1980 году там прошел военный переворот, по итогам которого многие сторонники МНР и Бозкуртов оказались в тюрьме. Единственным выходом было бежать из страны. Многие так и сделали, оказавшись тем самым в Европе. Особенно сильное влияние они приобрели среди турецких рабочих, проживающих в Австрии и ФРГ. Оперативные базы организации были созданы также во Франции и Швейцарии. Постепенно организационная сеть «Серых волков» распространилась на Нидерланды и Бельгию. В 1982 отмечался оперативный контакт Абдуллы Чатлы с лидером радикальных итальянских неофашистов Стефано Делле Кьяйе. Наиболее резонансной акцией стало покушение на Папу Римского Иоанна Павла II, совершённое Мехметом Али Агджой (убийца Абди Ипекчи) 13 мая 19812. Сами «серые волки» не скрывают свое участие в Первой Карабахской войне на стороне братского Азербайджана. Также, согласно многим источникам, бозкурты активно поддерживали Ичкерию в войнах против России. Весьма устойчивая диаспора турок-месхетинцев и азербайджанцев способствовала развитию данного движения и на постсоветском пространстве. Например, Ферганские погромы стали причиной серьезного развития пантюркизма в Средней Азии. Когда на фоне обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха (2020), в Дербенте была проведена акция в поддержку Азербайджана, многие видели там след «серых волков».

Переходя к более глобальным причинам развития пантюркистской идеологии, следует отметить ментальное и политическое отдаление Ирана от Азербайджана. Иран занимает большое место в истории Азербайджана. Начиная со времен Сефевидской империи (государствами преемниками которого являются Азербайджан и Иран), ставшей как бы антиподом Османской империи, этническая идентичность для азербайджанцев играла куда меньшую роль, чем религиозная и государственная общность с персами.

После распада Сефевидского государства пути Ирана и Азербайджана расходятся. В составе Российской империи, а потом в составе СССР северный Азербайджан сформировал собственную культуру и идентичность, во многом под влиянием бурного экономического развития Баку, ставшего уже в XIX веке космополитическим индустриальным и культурным центром.

Сегодня политика, проводимая Ираном и независимым Азербайджаном во многом противоречат друг другу (достаточно вспомнить теплые отношения Ирана и Армении). В Иране проживает порядка 15 миллионов азери-тюрков, многие из которых не потеряли свою идентичность и выступают за свою этническую родину и по сей день (например, митинги в Иране на фоне поддержки Ираном Армении во Второй Карабахской войне). Иран преследует любые движения пантюркизма, проводя при этом курс на развитие прежде всего персидской культуры. Среди иранских азербайджанцев многие этим недовольны, что проявляется в массовой миграции, требованиях признания своей идентичности и росте пантюркистских настроений.

Если пантюркизм является этнической идеологией и проявляется, в основном, среди обычного народа, то неоосманизм является не только политической идеологией, но и моделью ведения внешней политики, в наращивании политического влияния Турции в странах, ранее входивших в состав Османской империи, преемником которой рассматривается современная Турция. В последнее время понятие «неоосманизм» также ассоциируется с попытками возрождения культуры и традиций Османской империи в пределах Турции, где наблюдается реисламизация и постепенный отход от подчеркнуто светского характера государства, провозглашенного Кемалем Ататюрком.

Понятие «неоосманизм» впервые было употреблено греческими СМИ после турецкого вторжения на Кипр в 1974 году, когда правительство Анкары, не желавшее объединения Кипра и Греции, организовало военную интервенцию на остров под предлогом защиты турок-киприотов (около 20% населения). Все привело к тому, что возникло непризнанное государство Северный Кипр (или же Турецкий Кипр). Мотивом для турецкой стороны послужило желание сохранить свое влияние в регионе, так как при объединении Кипра с Грецией региональным гегемоном могли стать Афины.

Означает ли неоосманизм, что Турция готова достичь своих целей любой ценой, даже самыми радикальными способами? Такие черты поведения были свойственны Османской империи, в которой ключевым рычагом давления являлась сила. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, являющийся сегодня основным проводником идей неоосманизма, максимизирует роль Турции в мире. И не без успеха. Сегодня Турция является ведущим государством в регионе. Граждане Турции активно поддерживают Эрдогана, сравнивая его чуть ли ни с Ататюрком. Провалившаяся попытка военного переворота в 2016 году лишь укрепила его позиции. Ни одно событие в регионе не проходит без участия Турции. Она участвует в сирийском конфликте под предлогом миротворческой миссии, преследуя при этом свои политические цели. Сирия является одной из желанных для курдов территорий (где у них существует что-то вроде мини-государства). Но курды живут и на территории Турции, где продолжают действовать партизаны Рабочей партии Курдистана. Постоянные столкновения на границе с Сирией с отрядами РПК, митинги в Турции в поддержку Курдистана, теракты, все это в совокупности привело к тому, что Турция постоянно наращивает своё присутствие в Сирии, оказывая давление на курдов. В 2012 году начался конфликт на границе Турции и Сирии, который длится, и по сей день. Сегодня, Турция контролирует провинцию Идлиб, обеспечивая при этом безопасность своих границ ввиду курдского восстания. Воспользовавшись уязвимостью Сирии из-за ее политической нестабильности, Турция открыто взяла под контроль часть её территории.

Другими примерами может быть обострение палестино-израильского конфликта (2021 г.), в котором Турция активно принимала участие, пересмотр морской границы между Турцией и Ливией, Вторая карабахская война и др., все это подтверждает намерения Турции максимизировать свой статус на международной арене.

Таким образом и пантюркизм и неоосманизма становятся идеологическими инструментами имперского возрождения эрдогановской Турции.

Алихан Махмудов