Вашингтон против Кубы. Можно ли преодолеть конфронтацию?

Госсекретарь Джо Байдена Энтони Блинкен заявил, что он рассмотрит все действия, предпринятые уходящей администрацией Трампа, в том числе объявление Кубы государством-спонсором терроризма. 1 февраля 2021 года он Блинкен рассказал американскому телеканалу MSNBC о «внешнеполитических вызовах» нового правительства США. Блинкен по частям избавился от мировой «шахматной доски» своего предшественника Майка Помпео. На вопрос журналистки Андреи Митчелл, откажется ли он от включения Кубы в список государств-спонсоров терроризма США, новый госсекретарь ответил, что пересматриваются все меры, предпринятые уходящей администрацией.

Под «всеми мерами» понимается серия решений, которую Дональд Трамп принял за последние четыре недели своего президентства, включая пакет санкций в отношении Кубы — отравленный подарок Джо Байдену. Санкции администрации Трампа против Кубы, которые начались весной 2017 года под предлогом инфразвуковых атак на американских дипломатов в Гаване, которые до сих пор никто не может доказать, были ужесточены незадолго до окончания президентства Трампа введением десятка односторонних мер и включением карибской страны в список государств-спонсоров терроризма.

США против кубинской революции

Враждебность правительства США к кубинской революции началась не с Трампа. После Кубинской революции 1959 года правительство Соединенных Штатов помогло сформировать контрреволюционные силы. Оно пытался покровительствовать кубинской оппозиции как внутри, так и за пределами острова. В 1960 году президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр распространил секретный программный документ с пугающим названием: «Программа тайных действий против режима Кастро». В документе описывалось, как правительство США планировало «мощное пропагандистское наступление», и далее говорилось, что «уже ведется работа по созданию на Кубе тайной разведывательной и оперативной организации, которая будет реагировать на приказы и указания изгнанников. Наконец, правительство США создало «военизированные формирования за пределами Кубы» для будущих партизанских действий, которые были использованы во время неудавшегося вторжения на Кубу в 1961 году в Плая-Хирон.

Ричард Биссел из ЦРУ, отвечавший за высадку в заливе Свиней, позже писал о роли правительства США в нападении на Кубу в своей книге «Размышления о холодной войне» (‘Reflections of a Cold Warrior’). Он сказал, что главной задачей ЦРУ на Кубе было «сфабриковать» оппозицию, которая была бы «ответственной, привлекательной и единой». Бисселл планировал операцию в залив Свиней при Эйзенхауэре (президент-республиканец) и провёл её уже при Джоне Кеннеди (президент-демократ).

Несостоявшаяся оппозиция

Правительство США неоднократно терпело неудачу в создании «ответственной, привлекательной и единой» оппозиции. Несмотря на то, что Вашингтон израсходовал огромные суммы долларов налогоплательщиков США, он не смог создать эту «оппозицию» на Кубе или за ее пределами.

Многочисленные провалы не помешали правительству США проводить такую же бессовестную политику. Представители Госдепартамента Трампа называли «диссидентов» своими «коллегами». Временный поверенный в делах посольства США в Гаване Тимоти Суньига-Браун установил теплый контакт с «диссидентами». Это было важнее для США, чем предоставление консульских услуг, которые были приостановлены из-за пандемии. Закрытие консульских служб вынудило кубинцев с семьей в Соединенных Штатах запрашивать визу в США в Мексике и Гайане. Суньига-Браун пошел дальше, чем предыдущие официальные лица США: он начал действовать как движущая сила и защищать этих «противников режима», которые являются членами движения Сан-Исидро (MSI) и заявили о своих симпатиях бывшему президенту США Трампу, включая лидера MSI Дениса Солиса.

Суньига-Браун напоминает другое высокопоставленное лицо США, Ромула М. Сондерса, посланника США в Испании во время правления президента США Джеймса Полка. Сондерс пытался заключить секретное соглашение с Испанией в 1848 году о покупке Кубы за 100 миллионов долларов; история о переговорах, однако, просочилась, и Сондерсу не удалось добиться сделки. Госсекретарь Полка Джеймс Бьюкенен сказал о Сондерсе, что посланник в Испании «не говорит ни на одном языке, кроме английского, и даже в английском бывают промахи». Бьюкенен хотел, чтобы был выбран «более опытный агент», но на самом деле проблема заключалась не в неудачах Сондерса, а в провале политики.

Один из самых важных кубинских интеллектуалов того периода, Доминго дель Монте, называл Сондерса «слабаком», который был «очень тупым» и беспомощным. Но это определение дель Монте можно отнести уже не к Сондерсу, а к Суньига-Брауну, да и к общей политике США в отношении Кубы.

Отказ Кубы

Кубинская революция положила конец колониальнму разграблению Кубы. В 1950-е годы американские инвесторы превратили острова в большой бордель и грандиозное казино для туристов из Соединенных Штатов. С 1959 года кубинский народ отверг все попытки свергнуть революцию и не поддержал оппозицию режиму Кастро. Че Гевара писал, что кубинская революция «стала марксистской» не из-за изначального интереса к марксизму, она стала логическим решением проблем, поставленных империализмом.

Если администрация Байдена желает изменить «шахматную доску» Трампа, ей следует учитывать такой простой фактор: на «шахматной доске» Куба всегда была королевой, которая гордится своим суверенитетом. Такое отношение всегда определяло политику Кубы. Не случайно две вакцины Кубы носят названия «Sovereign 1» и «Sovereign 2».

Роза Мириам Элизальде

Перевод Екатерины Антиповой

Оригинал статьи: https://peoplesdispatch.org/2021/02/11/can-washington-think-of-cubas-government-as-something-other-than-needs-to-be-overthrown/