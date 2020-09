Провалы популизма: электоральная практика

Продолжая тему, поднятую прошлой статьёй, а именно проблему эффективности популизма как политической стратегии[1], было бы неправильным оставить без внимания провалы левого электорального популизма. Действительно, слова «левый популизм» обычно ассоциируются с Джереми Корбином и Берни Сандерсом, потерпевшими поражение на электоральном поле. Конечно, на самом деле левый популизм не ограничивается одним лишь электоральным полем и тем более упомянутыми выше политиками, о чём далее и пойдёт речь.

Говоря подробнее о поражениях левого электорального популизма, можно вспомнить не только Джереми Корбина и Берни Сандерса, но и Жан-Люка Меланшона, проигравшего президентские выборы 2017 г. во Франции. Ключевым является вопрос: Можно ли свести причины их поражения к одному лишь электоральному популизму? Краткий ответ: Нет.

Так, в случае с Джереми Корбином и Лейбористской партией, невнятная позиция по Брекзиту сыграла злую шутку с ними[2], что обернулось поражением лейбористов в даже традиционно «красных округах». Как ни странно, именно часть представителей левого крыла лейбористов, на которых опирался Корбин, стремились оставить Великобританию в ЕС, в то время как их электорат был настроен евроскептически. Что касается Берни Сандерса, то в 2020 г. повторился сценарий 2016 г., когда он также, несмотря на массовую поддержку, отказался от эскалации внутрипартийной борьбы с целью дальнейшего выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы. По итогу, левый американский электоральный популизм ограничился тезисом «лишь бы победить Трампа»[3]. Говоря о Жан-Люке Меланшоне, роковую роль сыграла недостаточная консолидация левых сил и де-факто соглашательская позиция «традиционных» левых.

С другой стороны, имели место не только падения, но и взлёты левых популистов как случилось с испанской партией «Подемос», являющейся ныне частью коалиционного правительства. Крайне интересным представляется кейс «Национального объединения», партии возглавляемой Марин Ле Пен. Данная партия, традиционно характеризуемая как «правая» или «крайне правая», на каком-то этапе обеспечила себе подъём за счёт де-факто лево-популистской риторики и программы на фоне растущего недовольства неолиберальным курсом среди французов. Так, Ле Пен обеспечила себе выход во второй тур на президентских выборах, сконцентрировав таким образом на Эмманюэле Макроне голоса и поддержку «традиционных» левых. К тому же, примечательна победа «Национального объединения» над правящей коалицией во главе с партией Макрона в ходе выборов в Европарламент. Имея социально ориентированную программу[4], партия Ле Пен набрала больше всего голосов среди французских партий.

Переходя к российским реалиям, независимо от отношения к Алексею Навальному, сложно отрицать, что он довольно умело использует популистскую риторику, имеющую объективный запрос в постиндустриальном (точнее, прошедшем деиндустриализацию) прекаризированном обществе. Он заметно выделяется на фоне своих соратников из либерального лагеря. Однако мало быть «приятным» на словах. Политика подразумевает под собой борьбу интересов. В этом смысле демократическая составляющая необходима левому популизму, иначе его ждёт крах, поскольку выражение интересов «народа», пролетаризированных масс, требует обсуждения, знания и понимания этих интересов. Интересы «народа» нельзя «спустить» этому же «народу» из каких-либо кабинетов и головных офисов партий, они выясняются в ходе политической работы движения, демократического процесса. Правда, как показал опыт Лейбористской партии сочетание демократичности и популизма не несёт автоматическую победу, существуют и другие факторы, которые необходимо учитывать.

Возвращаясь к электоральному популизму, важно повторить, что он не синонимичен популизму как такому, к тому же, он не ведёт заведомо к выигрышу или проигрышу. Роковую роль могут сыграть другие факторы. Так, в России на данный момент электоральный популизм вряд ли имеет шанс на успех, поскольку из-за изменения выборного законодательства, не раз затрагивавшегося в рамках «Рабкора», условия стали сейчас неблагоприятны в целом для оппозиционной электоральной борьбы. Но как уже писалось выше, популизм не ограничен рамками борьбы в ходе выборов. Наглядным тому примером служит движение «жёлтых жилетов» во Франции. Начавшись как «ни левый, ни правый» протест против повышения цен на топливо, движение «жёлтых жилетов» стихийно начало склоняться влево в результате обострения общественного конфликта и выдвижения на первый план социальной повестки[5]. Как отмечает ряд французских авторов, «жёлтые жилеты» стали «примером» или порой «контрпримером» для бастующих[6], в том числе «красных жилетов», членов профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», выступавших уже с более чёткой социальной повесткой. Примечательно, с эскалацией конфликта на первый план вышел более отчётливо оформленный классовый протест вместо популистского. При обострении социально-экономических противоречий сменился социальный состав протеста. Действительно, «жёлтые жилеты» как бы подготовили благоприятные условия для дальнейшего развития протеста.

Как видится автору, популизм можно считать политической стратегией, в то время как выбор электорального или, наоборот, не-электорального действия носит тактический характер, хотя и может оказаться фатальным. В любом случае, риски и ответственность при принятии решений неотделимы от политики.

Никита Самойлов

[1]

[1] Популизм как политическая стратегия / Rabkor.ru. 2020. URL: http://rabkor.ru/columns/edu/2020/09/19/populism_as_a_political_strategy/ (дата обращения: 20.09.2020).

[2]

[2] It was Brexit, not leftwing policies, that lost Labour this election / The Guardian. 2019. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/21/labour-leftwing-brexit-policies-election (дата обращения: 19.09.2020).

[3]

[3] Bernie Sanders Drops Out of 2020 Democratic Race for President / The New York Times. 2020. URL: https://www.nytimes.com/2020/04/08/us/politics/bernie-sanders-drops-out.html (дата обращения: 19.09.2020).

[4]

[4] Pour une Europe des nations / Rassemblement National. 2019. URL: https://rassemblementnational.fr/telecharger/publications/Manifeste.pdf (дата обращения: 19.09.2020).

[5]

[5] Revendications Gilets Jaunes / Revendications Gilets Jaunes. URL: https://revendicationsgiletsjaunes.fr/ (дата обращения: 19.09.2020).

[6]

[6] Grévistes et gilets jaunes, la nouvelle génération des révoltés / Les Echos. 2019. URL: https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/grevistes-et-gilets-jaunes-la-nouvelle-generation-des-revoltes-1153898 (дата обращения: 19.09.2020).