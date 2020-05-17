Коронавирусный кризис на глобальном юге

Пандемия Covid-19 ударила не только по здравоохранению, но и угрожает мировой продовольственной безопасности. Такими словами две недели назад Генеральный секретарь Продовольственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй открыл встречу министров сельского хозяйства G20. ФАО опасается, что число голодающих к концу года может удвоиться. Только в Западной Африке, по мнению Экономического сообщества западноафриканских государств ЭКОВАС, число людей, затронутых недоеданием и потерей продовольственной безопасности, может в период между июнем и августом этого года возрасти с 17 миллионов до 50 миллионов человек.

Министр развития ФРГ Герд Мюллер (ХСС) также опасается голода. Его министерство планирует выделить первоначально 150 миллионов евро, а также запустить программу экстренной помощи жертвам коронавируса на один миллиард евро. «Каждый пятый евро в ней будет направлен на борьбу с голодом», — сказал Мюллер во вторник. Немецкая организация по борьбе с голодом Welthungerhilfe предупреждает, что более других могут пострадать охваченные кризисом регионы. «Если международное сообщество не примет мер, существует большой риск того, что катастрофическое взаимодействие пандемии коронавируса, вооруженных конфликтов и изменения климата приведет к катастрофическому голоду огромных масштабов», — сказала глава организации Марлен Тиме.

Голод до коронавируса

В конце 2019 года от голода страдали 135 миллионов человек в 55 странах. Это видно из последнего доклада организации Глобальная сеть против продовольственных кризисов (Global Network Against Food Crises). Более половины из них (73 миллиона) живут в Африке; 43 миллиона на Ближнем Востоке и в Азии; 18,5 миллиона в Латинской Америке и Карибах.

Наиболее распространенными причинами голода являются вооруженные конфликты, затронувшие 77 миллионов человек. 34 миллиона человек страдают от голода, явившегося результатом экстремальных погодных условий. Экономические кризисы — причина нехватки продовольствия для 24 миллионов человек. Это число довольно долго, с 2016 года, бывшее стабильным, стало вновь расти. Эта негативная тенденция значительно усиливается пандемией коронавируса.

Ситуация отличается от продовольственного кризиса 2008 года, когда неурожаи, низкие запасы и массовые спекуляции привели к непомерно высоким ценам. Во времена пандемии коронавируса на передний план выходит проблема распределения. «Сегодня еды достаточно для всех, но продовольствие не доходит до людей или у них нет денег, чтобы покупать еду», — сказала «Neues Deutschland» эксперт по сельскому хозяйству Марита Виггертале из организации по развитию Oxfam.

Еще одно последствие закрытия границ и комендантского часа: «Крестьяне не могут продать продовольствие», — говорит Виггертале. Особенно драматична ситуация со скоропортящимися овощами. Центр устойчивого сельского хозяйства Индии сообщает, что доходы производителей овощей сократились вдвое по сравнению с 2019 годом. Доходят сведения, что в Того мелкие производители получают за мешок авокадо весом 50 кг на 33 процента меньше, чем раньше.

Другие цены, напротив, растут. В Западной Африке на большинстве рынков повысились цены на зерно: в Гане цены на рис и просо выросли на 20–33 процента, в Буркина-Фасо 100 килограммов проса в течение нескольких дней подорожали примерно на 4,5 евро. Экспортные ограничения также могут привести к повышению цен. Пока что это наблюдалось редко, говорит Виггертале, но положение дел может измениться. Во вторник Россия объявила, что прекратит экспорт пшеницы, а также ржи, ячменя и кукурузы, чтобы стабилизировать цены на зерно и обеспечить удовлетворение внутренних потребностей. «Нынешние колебания цен являются питательной средой для чрезмерных спекуляций с продуктами питания», — опасается Виггертале.

Комендантский час и закрытие целых населенных пунктов также приводят к тому, что люди больше не могут позаботиться о себе. В Сенегале были разорваны важные транспортные пути сообщения с местными рынками. В Кении и Нигерии «закрытие» вызвало беспорядки, потому что с одной стороны из-за комендантского часа стало невозможным выйти, чтобы купить поесть, а с другой поставки продовольствия правительством и организациями по оказанию помощи оказались недостаточными. Кроме того, чем больше становится неформальный сектор, тем меньше у людей возможностей сделать запасы — еда покупается только на несколько дней. «Затронуты все те, кто существует на грани существования, зарабатывают мало денег и не имеют финансовой подушки: рыночные продавцы, поденщики, рабочие на плантациях, мигранты, мелкие фермеры и люди, занимающиеся кочевым скотоводством», — говорит Виггертале.

«Пандемия Covid-19 сотрясает городские продовольственные системы во всем мире и ставит перед городскими и местными органами власти ряд задач», — объясняет ФАО. Еда должна быть несмотря ни на что общедоступной и недорогой, чтобы избежать голода. Поэтому генеральный секретарь ФАО Цюй Дунъюй призвал пересмотреть пограничную политику и принять меры, «которые не приводят к перебоям в логистической цепочке». Кроме того, мелкие фермеры, которые производят продукцию для своих домашних хозяйств, а также для местных рынков, должны и далее иметь доступ к семенам и удобрениям.

ФАО и Африканский Союз хотят поддержать местных производителей, в частности, рядом нововведений. «Опираясь на уроки, извлеченные из борьбы с болезнью, вызванной вирусом Эбола в Западной Африке, следует поддерживать имеющиеся и действующие организации производителей, чтобы они могли производить необходимые закупки, иметь доступ к транспортным средствам и складским помещениям, чтобы иметь возможность перевозить и распределять произведенные товары и доводить продукты питания как можно ближе до потребителей на местном уровне», — говорится в списке мер, который был принят в середине апреля ФАО и всеми 55 государствами-членами Африканского союза. Кроме того, для снабжения сельских районов должны использоваться неформальные системы доставки на местном уровне.

Организации мелких фермеров также полагаются на поддержку со стороны местных поставщиков. Они призывают все государства поддерживать стабильные цены, обеспечивать поставки продуктов питания от семейных предприятий и гарантировать трансграничное перемещение товаров. Ибрагима Кулибали, президент организации фермеров и производителей продовольствия Западной Африки (ROPPA), объясняет: «Мы надеемся, что политики и граждане осознают необходимость поддержки местного производства и потребления. Это сегодня важнее, чем когда-либо».

Перевод Марии Поляковой

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136160.coronakrise-im-globalen-sueden-lockdown-fuer-lebensmittel.html

Хейди Дамм