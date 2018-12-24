Завод “Салют”. Ликвидация в рассрочку

Александр Зимбовский

У нас говорят о строительстве великой страны. Говорят настойчиво, говорят вдохновенно. Буквально жгут патриотическим глаголом. Всем обещают национальное достоинство. Нам обещают, что мы сможем дожить и доработать до пенсии, как бы далеко эту пенсию от нас не отодвигали. Нам всем обещают, что мы попадем в патриотический рай. Нам обещают, что антипатриотический ад 90-х не вернётся.

Вот с этим автор материала не спорит. Не может вернуться то, что никогда не уходило. И дело тут не в мелких мерзостях вроде открытия памятника Солженицыну, а в систематическом устойчивом курсе на постепенную деиндустриализацию РФ и превращение её в полуколонию. Ах, извиняюсь, сейчас полуколония называется сырьевой сверхдержавой.

Как это происходит? Один маленький пример. Рассмотрим ситуацию на московском заводе «Салют». Данный завод был основан ещё в 1912 году. Более чем за сто лет его работы поколениями конструкторов, инженеров-технологов, квалифицированных рабочих были разработаны уникальные технологии, не имеющие аналогов (например, производство безлюфтовых шестерней). “Салют” является крупнейшим российским специализированным предприятием по проектированию, производству и сервисному обслуживанию авиадвигателей АЛ-31Ф (для самолётов семейства “Су”), по ремонту двигателей для Су-22 и МиГ-25, изготовлению узлов и деталей двигателей для самолётов Бе-200, Ту-334, Ан-74, ТК-200, Ту-230, Ан-70, Ан-180 и Як-130, энергетических установок ГТЭ-20С и т.д.). В настоящее время «Салют» ведёт разработку авиационного двигателя для истребителей “пятого поколения”.

Думаю, даже последний стариковец или НОДовец не будет спорить с тем, что подобное производство крайне важно для любой уважающей себя державы. В 90-е, между прочим, завод не трогали. Не то, чтобы 90-е были более патриотичны, чем нынешнее время, просто очередь ещё не дошла, тогда банкротили другие предприятия. А если слишком быстро оставить без средств к существованию слишком многих людей, можно и до социального взрыва дойти. Конечно, на этот случай у власти есть ОМОН, ВВ и прочие панцирные патриоты, но… Но социальный взрыв, это дело такое, даже при наличии ресурса не всегда удаётся его ликвидировать (одно всем известное святое семейство свидетельствует).

Очередь до «Салюта» дошла в 2008-м. Сначала начали готовить юридическую возможность ликвидации, то есть, акционирование завода. В 2010-м на заводе было сменено руководство. Практически параллельно началось постепенное выживание трудового коллектива. То тут, то там проходили локальные сокращения, однако, чаще всего, людей не выгоняли, а медленно, осторожно выживали. Громкий скандал, связанный с ликвидацией предприятия, причём, предприятия оборонного значения, в тот момент властям был не нужен.

Шло уменьшение зарплаты. К 2010-му годам она упала, по сравнению с уровнем трёхлетней давности, практически вдвое. Нет, официально её никто не уменьшал, сокращение заработка шло за счёт сокращения размера премий и отмены надбавок.

Депремирование применялось по таким, достаточно странным поводам, как: имел больничные листы; не отработал фонд рабочего времени (имеется в виду, естественно, не прогул, а ситуация, когда человеку предоставляют день за свой счёт, затем отработать этот день не дают) и т.д.

Конечно, можно было бы объяснить ситуацию «суровым кризисом», но… Во-первых на заводе были заказы, во-вторых, заводу была выделена государственная помощь. Куда эти деньги ушли (кроме повышения зарплаты управленческому персоналу) не очень понятно.

Кроме депремирования применялось и блокирование научных разработок сотрудников. Перевод сотрудников с места на место без их согласия и без разумно обоснованной причины. Более того, некоторых сотрудников заставили (угрожая увольнением) “добровольно” перевестись на более низкую должность (информация из обращения в прессу инженеров НИИД — Научно-исследовательского Института технологии и организации производства двигателей ФГУП “ММПП САЛЮТ”).

Чуть позже началось издевательство над рабочими и инженерами «Салюта», проживающими в заводском общежитии по 9-ой улице Соколиной горы д 9. Изначально в общежитие были заселены ценные специалисты, которых предыдущая дирекция завода собирала по всей стране. А потом, в 2011 году, заводские чиновники сказали людям — “Дом нужен, вы не очень. Идите на улицу”. Следует отметить, что на зарплату салютовского инженера или рабочего жильё не особенно снимешь, так что получалось — и увольнение по собственному желанию и выселение, что называется, в одном флаконе. Но тут нашла коса на камень. Камнем оказалась позиция самих жильцов, отказавшихся покидать жильё, и обратившихся за консультацией и помощью к московским коммунистам и Движению общежитий Москвы.

Жильцов начали выживать всевозможными методами. В ход шли угрозы, отключения света и воды, вскрытие дверей ( в отсутствие хозяев), даже попытка поджога. Люди организовались, ответили акциями протеста. Организовывали митинги, пикеты, ходили с коллективными визитами в ДЖП (департамент жилищной политики, сейчас стал частью департамента городского имущества) и Мэрию, участвовали в лагере жильцов общежитий перед мэрией Москвы, блокировали в машине главу окружного ДЖП Бабину, разжигали костёр перед Управой. В результате жители добились жилищного признания — их дом был передан городу, большинство жильцов (50 семей) было переселено в 2012-13-годах в благоустроенные однокомнатные квартиры.

Меньшинство (5 семей) — временно оставили в покое. Спустя пару лет попытки выселения возобновились. Примерно раз в году людям то замуровывают дверь (вскрываем коллективно под видеосъемку), то отключают свет, то делают ещё какую-либо мелкую пакость. Затем, опять же спустя пару лет, начали пытаться выселять другое заводское общежитие — уже по адресу проспект Будённого 16. Снова были угрозы, замуровывание дверей, даже кража газовых плит. И теперь уже жильцы дома по проспекту Будённого 16 беспокоили городские власти акциями протеста, коллективными походами по органам власти и прокуратурам. В итоге попытки выжить людей прекратились и там. Более того, была начата процедура передачи дома городу. Однако признания своих жилищных прав жильцы не добились до сих пор, а это значит, что атаки на них в любой момент могут возобновиться.

Разбирая происходившее с жильцами с точки зрения законодательства, отметим, что закон “О введении в действие Жилищного кодекса” (ст. 7), закон “О приватизации Жилищного фонда”, ряд других законодательных актов РФ однозначно говорят, что все общежития (кроме студенческих) должны передаваться в муниципальный жилой фонд, их жильцы имеют право на заключение договоров социального найма и приватизацию жилья. Однако по каким-то странным причинам чиновники и бизнесмены РФ не обязаны исполнять законы РФ.

Но вернёмся к ситуации на заводе. За время, прошедшее с 2010 года, объём выпускаемой продукции сократился, качество резко ухудшилось, старое оборудование было частично распродано (новое не закупалось), количество работников уменьшилось почти вдвое. Кроме этого «Салют» вошёл в состав ОДК (объединенную двигателестроительную корпорацию). К январю 2019 года должен завершиться процесс по интеграции.

ОДК, корпорация серьезная, и к делу приступила профессионально (как она, собственно, всегда поступает в подобных случаях). Придя к логичному выводу, что кампания по медленной ликвидации «Салюта» уже дала всё, что можно, ребята решили приступить к быстрой ликвидации. Первая волна массовых сокращений уже пошла (по состоянию на декабрь 2018 г.). Более двухсот человек из вспомогательных подразделений получают сейчас уведомления о сокращении. Следующая волна пойдет в январе-феврале, под неё попадут те, кто близок к пенсии, кто осмелился брать больничные, кто чем-то не приглянулся начальству. Ещё большие сокращения запланированы на весну. Понятно, что сокращения испортят жизнь всем. И тем, кто останется. Ведь их заставят трудиться и за себя, и за того парня, которого работодатель счёл лишним (причём, за прежние деньги, иначе не было бы смысла сокращать).

Впрочем, и сокращения ещё не всё.

У нашей редакции есть информация о том, что в дальнейшем руководство ОДК планирует оставить на производственных площадках «Салюта» только производство комплектующих газотурбинных двигателей, а также газотурбинных установок. Сборку готовой продукции планируют проводить в Уфе на базе ПАО “ОДК УМПО.

Только есть проблема — производственных мощностей “ОДК УМПО” недостаточно для того, чтобы собирать готовую продукцию из комплектующих, выпущенных на «Салюте». Оба предприятия в итоге данной странной оптимизации будут признаны “нерентабельными” и попросту закрыты. И тогда на улице окажется более 30 тысяч сотрудников НПЦ газотурбостроения “Салют” и “ОДК УМПО”. Впрочем то, что акционирование и оптимизация достаточно часто являются политкорректными синонимами слова уничтожение известно давно.

К сожалению, ситуация с «Салютом» не уникальна. Аналогичные процессы происходят сейчас на многих высокотехнологичных предприятиях (завод Хруничева в Москве (ракетостроение), завод «Авиастар» Ульяновске (самолётостроение), Новосибирский авиационный завод (самолётостроение) и так далее).

Актуален вопрос, что может сделать с происходящим трудовой коллектив. Как это ни странно – очень многое! Во-первых, необходимо учредить первичную организацию независимого от администрации профсоюза. Это создаст юридические препятствия для сокращений (ч. 2 ст. 82 ТК РФ определяет, что учёт мнения профсоюза осуществляется при увольнении членов профсоюза по сокращению численности или штата работников организации). Существующий на «Салюте» ФНПРовский профсоюз согласования на сокращение даёт, а независимый не даст. Во-вторых. Наши власти прекрасно понимают, насколько честных людей больше, чем их. Поэтому, когда люди объединяются и выходят на улицу, с ними вынуждены считаться.

Так, в этом году завершилась борьба рабочих станкостроительного завода имени Седина (несколько лет назад этот завод был закрыт, причём, рабочим не выплатили зарплату за год). Люди коллективно ходили «беспокоить» всевозможные инстанции, устраивали акции протеста. В итоге добились не только выплаты долгов по зарплате, но и восстановления деятельности завода (новое название — Южный завод тяжёлого станкостроения).

И таких примеров множество. Наиболее замечателен и пример УМЗ (Ульяновск). Ещё во время прошлого кризиса рабочие ульяновского УМЗ вышли и перекрыли центральный перекрёсток города. Данное напоминание властям о себе оказалось воистину живительным. Перед рабочими почти сразу же погасили долги. Работа завода была нормализована. Более того, уровень зарплаты на заводе стал одним из самых высоких по городу и остаётся таким по сей день.

Да, может быть, выполнить всё это (объединиться, выйти на улицу, организовать серию акций протеста) — непросто. Но искать в кризис новую работу, особенно когда вокруг тоже увольняют, не так уж и легко.

Мы очень надеемся, что трудовой коллектив «Салюта» сделает правильный выбор.

Александр Зимбовский (Революционная Рабочая Партия – rwp.su)