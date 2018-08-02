Концессионное соглашение: двойное толкование в законе

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Платные дороги уже есть, а как будет регулироваться плата за пользование городскими улицами, например?

Конечно, до этого еще не дошло, но строго говоря, зачем Вам улица, если Вы по ней не ездите или загрязняете ее? Уверен, наши законодатели будут изобретать все новые и новые подходы сбора денег с населения.

Вот выдержка из Федерального закона №115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях», в котором речь идет о платных дорогах, но поскольку договор простой аренды для таких масштабов нашим олигархам маловат, изобретаются новые термины, которые, например, в основополагающем нормативном акте – Гражданском кодексе РФ – звучат иначе. Итак, по принятому закону и принимаемым к нему поправкам, статья 3 указанного Федерального закона звучит так:

«1. По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключением случаев, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного пунктом 21 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона) (далее – объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности».

Вот статья 1027 Гражданского кодекса РФ, которому не должны противоречить иные федеральные законы и подзаконные акты:

«По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)».

Мы видим: речь идет о нематериальных активах, праве на имя, деловую репутацию, торговую марку, торговый знак, в крайнем случае изображение того или иного лица или упоминания успешности его компании. Взамен нужно отчислить часть прибыли от продажи продукции, если эта р\продукция маркирована известным брендом.

Концессионные соглашения тоже предусматривают пользование, но в отличие от нематериальных объектов, как устанавливает сегодня российское право, они касаются вполне материальных активов: частью коммуникаций общего назначения, автомобильных дорог. Заметим, что никакого исключительного права на содержание инфраструктуры дорог в целом, автозаправки, обеспечение пищей и топливом, дополнительными ремонтными работами, пользователю не передается ни по факту, ни по такому соглашению, ни по закону. Просто пользователь стрижет деньги с граждан вместе с арендодателем и все.

Концессионное соглашение – это только красивое название, перепечатанное из непонятного зарубежного правового источника, что не скрывает отзыв Правительства России.

В законе подчеркнуто право пользования бесплатной дорогой, а платная должна быть ей хорошей альтернативой. Помолчим влиянии на экологическую ситуацию от такого строительства и невозможной стоимости на трассе Москва – Санкт-Петербург. К тому же пользование знаменитым Ленинградским шоссе в субботу, например, становится вообще невозможным, а значит проезд по платной автодороге становится не добровольным.

То есть, возвращаясь к закону, прав граждан там вообще нет, уж если Вы, господа законодатели, делаете новую конструкцию юридической нормы, могли бы упомянуть и о них.

Простой договор аренды автомобильной дороги, конечно, предусматривает обязанности пользователя, но словосочетание «возвратить объект в срок» должно определить границы объекта, а тут такое безграничное право собственности и пользования.

Точно также и срок договора является существенным для договора аренды, а зачем нам здесь вообще сроки, они, конечно, оговорены, но вечное пользование такой дорогой должно войти у «пользователей» в привычку. Недаром концессионное соглашение, например, использование Вашего товарного знака или просто изображение симпатичного лица на упаковках с шампунем и доходы от его продажи, например, вечно пока производиться этот самый шампунь и существуют заводы по его производству.

Может возникнуть вопрос цены, но пользователь не знает какова будет цена, какая будет плата, сколько получит арендодатель в итоге, потому, строго говоря, это нельзя называть своим именем, договором аренды недвижимого имущества.

Возможность подачи в суд исков от третьих лиц, здесь при таком непонятном названии соглашения, почти исключена, ведь нельзя нарушить то, чего нет в российском праве по большому счету.

Самое главное, что государство, если верить статье 3, строит дороги за свой счет и по этому соглашению передает не только в пользование, но и в собственность, хотя ни один пользователь товарной упаковки и товарного знака на ней права собственности на изображение или знак не имеет по договору концессии никогда. Кроме того, собственник вообще не обязан никогда и никому за что-то платить, кроме налогов и взносов –обязательных сборов в бюджет России и специальные фонды…

Если говорить правду, такие соглашения по сути могут быть признаны фиктивными, поскольку существуют для возможности прикрывать другие правоотношения, а именно по эксплуатации, проектированию и строительству, сдаче в аренду транспортных коммуникаций общего пользования. Но на самом деле подразумевается совершенно произвольное отчисление правообладателю части дохода, который определяет исключительно пользователь. Его исключительное – право это собирать деньги, но у государства такого права получается нет, и передавать потому ему по таким соглашениям нечего, потому оно строит, но ничего не собирает, а назначает подставное лицо (передающего объекты) для обогащения частных структур, где участие государства может быть довольно посредственным.

Но тем не менее автомобильное движение междугороднего сообщения должно быть обеспечено в любом случае и неисполнение его функционирования предусматривает ответственность органов власти и органов местного самоуправления, о чем в чисто гражданском законе вообще речи нет, но закон не регулируется просто Гражданским кодексом именно потому, что разработчики учли и это.

Это социальные права граждан не прописаны так, чтобы комар носа не подточил, а права получать доходы с граждан, предусмотрены так, чтобы подкопаться было нельзя, не было бы правовых инструментов для этого подкопа.

Но тем не менее, собственника с платной государственной трассой можно только пожалеть, ведь он один, а пользователей собственно дороги, водителей и граждан миллионы, а контролирующих органов и того больше, а государство и его аффилированные структуры здесь больше не при чем!!

Отношения сугубо гражданские, никаких должностных преступлений, именуемых коррупцией. Но ведь ни один чиновник не скажет Вам : «Давайте решать вопрос!», он назовет Вам коммерческую фирму для консультаций.

Автор: Рыбников Виктор