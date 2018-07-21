Альтернативные правые в США: история и тенденции

20 января 2017 года состоялась инаугурация 45-го президента США — Дональда Трампа. Его предвыборная риторика и обещания вызвали одобрение со стороны так называемого alt-right движения. Многие считают, что именно поддержка Трампа альтернативными правыми стала одним из решающих факторов, способствующих его победе на выборах 8 ноября 2016 года. Движение alt-right является одним из самых ярких феноменов в современной политике и постоянно обращает на себя внимание со стороны общественности и СМИ. В данной статье мы рассмотрим, как возникло данное движение, какие убеждения имеют его сторонники, каково влияние движения на общественно-политическую мысль в современных США и каковы перспективы alt-right при действующем президенте страны, Дональде Трампе.

История движения

В политике традиционно используют двухполюсную политическую шкалу деления всех идеологий на “правые” и “левые”. В отдельных случаях выделяют также центристов. Впервые данные термины появились после Национального собрания (1789-1791) во Франции времен революции и обозначали отношение членов парламента к революционным преобразованиям страны: справа сидели фельяны, сторонники конституционной монархии; в центре – жирондисты, умеренные сторонники республики; слева – якобинцы, выступавшие за радикальные перемены. Таким образом, изначально правыми являлись сторонники существующего положения дел – консерваторы, а левыми – сторонники радикальных перемен. Однако со временем границы терминов существенно размылись. Некоторые новые возникшие идеологии, например, либертарианство, сложно четко отнести к одной из сторон. Также нельзя забывать о том, что в последнее столетие происходит политическое сближение некоторых основных идеологий, взаимопроникновение и взаимообогащение различных систем взглядов; размывание программно-идеологических различий. Словом, традиционное деление на “левых” и “правых” не всегда может адекватно отражать реально существующий спектр мнений в обществе.

В США исторически сложилась следующая политическая обстановка: “правые” – представители консервативных взглядов, сторонники капитализма, антикоммунизма, патриархального уклада жизни и свободного распространения оружия. Обычно являются сторонниками республиканской партии. “Левые” в американском политическом дискурсе обычно представлены либералами — сторонниками свободы личности, равенства всех граждан перед законом, гарантий гражданских прав, свободной рыночной экономики с минимальным вмешательством государства, прозрачности действий правительства. В США либеральное движение известно в том числе толерантностью к всевозможным социальным меньшинствам: оно выступает за мягкое отношение к иммигрантам, в том числе нелегальным, максимальную политкорректность и феминизм. До избрания Дональда Трампа 45-ым президентом США долгое время либеральное движение было доминирующим в стране, контролируя большую часть крупных СМИ и общественных организаций. “Правое” движение фактически перестало иметь решающее влияние на политическую ситуацию в стране, будучи неспособным что-либо противопоставить мощной машине пропаганды либерал-демократов. Это и стало причиной возникновения в 2010 году нового движения, противопоставляющего себя либеральному дискурсу, при этом не являясь частью традиционного “правого” движения и критикуя его за пассивность. Оно получило название alt-right, альтернативные правые. Следует помнить, что alt-right – это не партия. В этом движении вообще не идет речь о каких-либо общественных объединениях и формальном членстве. «Альт-правые»— это скорее универсальное обозначение широкой группы людей. Создание названия движения приписывают Ричарду Спенсеру. Идеологически движение аппеллирует к трудам Фридриха Ницше, Карла Шмитта, Освальда Шпенглера, Юлиуса Эвола и так далее. Однако в действительности alt-right движение охватывает огромный спектр концепций, зачастую противоречащий друг другу. Из-за отсутствия четкой, догматичной, единой для всех членов движения идеологии, возникает индивидуальность воззрений каждого из участников движения, что является одной из самых характерных черт этого движения. Это делает его уникальным на фоне прочих политических движений не только в США, но и во всем мире. Центральные концепции альтернативных правых строятся вокруг традиционализма, консерватизма, белого превосходства, недовольства действующими политическими элитами (до избрания Трампа), излишней политкорректностью и мягкостью иммиграционной политики США и Евросоюза. Для лучшего понимания идеологического ядра альтернативных правых далее я приведу переведенный текст манифеста данного движения, который был опубликован в августе 2017 года Ричардом Спенсером.

“1. Раса

Раса существует и имеет значение в нашей жизни. Раса является основой идентичности.

“Белые” это обобщение для широкой совокупности народов, относящихся к индо-европейской расе, часто именуемой арийской. “Европейский” относится к ядру белых — кельтам, германцам, грекам, латинам, нордам и славянам — которые образовали соответственные культуры и единую цивилизацию.

Евреи

Евреи являются отдельной от европейцев этно-религиозной группой. В разное время они жили в европейских обществах, не становясь их полноценной частью. Сохранение их еврейской идентичности приводило и приводит к сопротивлению ассимиляции, зачастую выражающееся во враждебности к своим опекунам. Иудео-христианские ценности могут быть оригинальным политическим термином, но он искажает историческую и метафизическую реальность и евреев, и европейцев. Этническое государство

Нации должны защищать своё существование и уникальность, а также стремиться к собственному развитию и процветанию. Государство является экзистенциальной сущностью и материальным проявлением существования народа, его воли к порядку и выживанию. Государства должны создаваться на расовой или этнической основе. Метаполитика

Дух порождает культуру, а политика является вторичным следствием. Альтернативные правые ведут ситуативную и идеологическую войну с теми, кто пытается разрушить европейскую историю и идентичность. Жалкие ценности Вудстока и Уолл Стрит для нас ничего не значат.

Белая Америка

Основу американского населения преимущественно составили англо-саксы и протестанты. К Великой войне уже возникла единая американская нация, европейская и христианская. Прочие расы также заселили континент и, как правило, или конфликтовали, или подчинялись белым. Белые в одиночку определили европейский характер американского государства и создали политический строй США. 6. Европа

Европа это наш общий дом и прах наших предков покоится в её земле.

В критические моменты истории европейцы объединялись, но после приходила очередь фрагментации, соперничества, предательства. Как братские нации, европейцы соревновались друг с другом, а также ненавидели и убивали друг друга. Но более мы не можем позволить себе роскошь таких ссор. “Войны Братьев” ничего не дали нам и лишь привели к нашему общему падению. Европейцы должны действовать как семья.

Так называемый “кризис беженцев” это вторжение, война без стрельбы, захват пространства в плане расы, религии, пола и морали. На карту поставлена сама европейская идентичность – останется ли она средоточием нашего общего наследия и истории, или станет очередным аванпостом мусульман. 7. Семья

Семью образуют любящие друг друга мужчина и женщина, вместе с их детьми. Она является неотъемлемой, необходимой частью здорового и функционирующего общества. 8. Человеческая природа

Человек не является “чистым листом”, на котором можно написать что угодно, и нет, он не родился бесхитростным благородным дикарём. Человеческая природа — раса, пол, наследуемые черты и врождённые дарования индивидуума — это очень мощная сила, формирующая личности, семьи, общества и нации. 9. Половой вопрос

Женщины как матери и хранительницы очага — это ключ к будущему нашей расы и цивилизации. Мы выступаем против феминизма, девиаций, тщетных отрицаний биологической реальности и всего, что вредит здоровым отношениям между мужчинами и женщинами. Мы должны преодолеть современную испорченную и одиночную “культуру порно” и вернуть сексуальность плодотворную и эротическую в истинном смысле слова. 10. Внешняя политика

Внешняя политика европейских государств (включая иммиграцию, дипломатию и войну) должна быть основана на защите своих людей, но не должна определяться иностранными интересами или какими-то особыми соображениями, вроде выгоды корпораций, химер глобализма, гуманизма или “Конца Истории”. Также, поскольку “шовинизм” означает превращение неевропейцев в европейцев, мы не являемся “западными шовинистами”. 11. Свобода слова

Американские граждане должны иметь свободу слова, которую им гарантирует конституция. Мы считаем, что аналогичное правило должно распространяться на все европейские народы. Мы выступаем против тех, кто стремиться подавить идеи, с которыми они не согласны, как через государственную цензуру, так и через корпоративную политику, ограничение доступа к сетевым платформам или же запугивание. 12. Оружие

Все граждане США и все европейцы должны иметь право обладать оружием для защиты себя и своей семьи, а также для такого мужского спорта, как охота. 13. Глобализация

Международная торговля и добросовестный обмен идеями полезны для всех. Однако экономическая и политическая глобализация оказалась разрушительной для уникальных культур. Индустриальные страны превращаются в огромные “ничто” и “нигде”: неразличимые бетонные помойки и торговые центры, отрёкшиеся от культуры, народа, истории. Глобализация угрожает не только европейцам, но также всем уникальным идентичностям мира. 14. Левые

Левачество — это идеология смерти, мы должны противостоять ей и уничтожить её. “Красивое поражение” будет означать уничтожение наших народов и всей цивилизации. 15. Экономика

Экономическая свобода не является самоцелью для нас. Вся экономическая политика должна служить представителям нации. Интересы бизнеса и глобальной торговли не должны возвышаться над благом рабочих, семей и природы. 16. Городская жизнь

Автомобиль, система шоссе, сама “автомобильная культура” привела к смерти малых и больших городов. И хотя не все будут жить в городах, они являются ключевыми институтами культуры, сообществ, образования и искусств. Старшие поколения американцев не должны были оставлять их, и мы должны вновь сделать их жемчужинами нашей цивилизации. 17. Природа

Мы являемся особой частью естественного порядка, будучи внутри его и над ним. Мы можем стать как повелителями природы, так и её уничтожителями. Обходя стороной спорные вопросы, вроде глобального потепления и истощения ресурсов, европеские страны должны создавать национальные парки, заповедники, а также продуктивные и окупающиеся фермы и ранчо. Природа и наш опыт в ней ценны сами по себе. 18. Поколение 68 года

Поколение родившееся между 1945 и 1964 годами отказалось от своего долга защитить и передать цивилизацию своим детям. Так называемое поколение 68 года скатилось в детский нарциссизм самого радикального толка, оно несёт ответственность за современное плачевное положение. А они даже не признают ответственности.

Нам же нужно новое поколение лидеров. 19. Образование

Современное образование, от дошкольного до аспирантуры — едва узнаваемое извращение былого. Оно, как частное, так и публичное, служит левым идеологам, банковским финансистам и новому классу администраторов больше, чем оно служит ученикам и их родителям.

Дети должны не индоктринироваться либеральными догматами, а получать основы языка, математики, искусств, истории и науки. Высшее образование – это совсем не “путь в средний класс”, оно создано для элиты общества, осознающей высшие истины. Для большинства оно не подходит, а скорее вредно. Специальное образование в профессиональных училищах должно снова стать нормой для большинства. 20. Личный долг

Человека определяют его дела. И каждый человек должен по своему стремиться стать чем-то большим, чем человек. Быть почитаемым последующими поколениями. Быть частью чего-то большего, чем есть ты сам.”

Оригинал: https://altright.com/2017/08/11/what-it-means-to-be-alt-right/

Другой значимой особенностью alt-right является секулярность – концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий. С одной стороны, секуляризм может означать свободу от религиозных законов и учений и отсутствие принуждения к религиозному вероисповеданию со стороны государства и общества, которые должны быть нейтральными в вопросах религии. С другой стороны, секуляризм может означать концепцию того, что деятельность людей, особенно политическая, должна быть основана на доказательствах и фактах, быть непредубежденной вследствие религиозного вмешательства. Благодаря этому движение альтернативных правых способно охватывать большой спектр социальных групп, не опасаясь возникновения споров и розни внутри движения на религиозной почве.

Одной из неоднозначных особенностей движения является отсутствие единой организации. С одной стороны, это не позволяет движению стать полноценным, официальным политическим движением и официально бороться за власть в стране. С другой стороны, децентрализация движения является его сильной стороной: любая партийная организация, в отличии от движения alt-right, может быть распущена, запрещена, распасться на множество фракций или погрязнуть во внутренней борьбе за лидерство.

Тенденции и перспективы движения

С момента своего возникновения в 2010 году движение стало стремительно распространяться, в основном за счет Интернета. Основными площадками для общения альтернативных правых называют форумы 4chan, 8chan и блог The Daily Stormer. Также у движения существует свой новостной ресурс Breitbart News. Таким образом, движению удалось обрести популярность, избегая конфликтов со сторонниками либерализма на их вотчине – телевизионных и газетных СМИ.

Во время своей предвыборной программы в 2016 году Дональд Трамп неоднократно озвучивал идеи, близкие движению. Это вылилось в почти полную поддержку со стороны движения данной кандидатуры в президенты США и оказалось одним из решающих факторов, обеспечивших его победу на выборах 8 ноября 2016 года. Став президентом, Трамп начал планомерно реализовывать предвыборные обещания, большая часть которых полностью соответствует центральным идеям alt-right: строительство стены на границе с Мексикой, борьба с либеральными СМИ, отмена Obamacare, новая иммиграционная политика, налоговая реформа, призванная стимулировать корпорации возвращать производство в США, выход из Парижского соглашения по экологии. В связи с этим, alt-right начал увеличивать активность и привлекать больше сторонников.

В августе 2017 года произошло одно из важнейших для движения событий – марш “Объединенных правых”. Основной причиной этой политической акции послужило решение городского совета Шарлотсвилля демонтировать памятник одному из героев Гражданской войны – главнокомандующему армией Конфедерации генералу Роберту Ли. 14 мая 2017 года альтернативные правые, возглавляемые Ричардом Спенсером, провели факельное шествие в защиту монумента. 8 июля 50 членов расистской организации Ку-Клукс-Клан из штата Северная Каролина провели акцию против демонтажа памятника, которая переросла в столкновения с более чем тысячью их противников из числа местных жителей и студентов Университета Вирджиния. Вечером в пятницу 11 августа ряд ультраправых организаций и альтернативные правые – Vanguard America, Лига Юга, Национал-социалистическое движение, Ку-Клукс-Клан, Identity Evrope – организовали в Шарлотсвилле марш в защиту памятника под названием “Правые объединяйтесь!” В нем приняли участие несколько сотен человек. На акции выступили Ричард Спенсер и один из бывших предводителей Ку-Клукс-Клана Дэвид Дюк. Утром 12 августа губернатор Вирджинии Теренс Маколифф ввел в Шарлотсвилле по запросу полиции штата чрезвычайное положение, но на тот момент альтернативные правые, часть из которых была в шлемах, с щитами и флагами Конфедерации, и их противники схлестнулись между собой в парке Освобождения. В этот же день произошел умышленный наезд автомобиля в толпу контр-протестующих, а недалеко от города разбился полицейский вертолет. В итоге акцию резко осудили как демократы, так и республиканцы. Реакция Трампа на данные события оказалась неоднозначной. Он осудил действия крайне правых спустя два дня, позднее вновь заявив о виновности обеих сторон в том, как развивались события. На фоне данных событий произошло и другое, крайне значимое: отставка Стива Бэннона 18 августа 2017 года с поста старшего советника при президенте. До своей отставки Стив Бэннон был самым высокопоставленным участником alt-right движения и мог значительным образом повлиять на внутреннюю политику в США. Официально отставка не была связана с событиями в Шарлотсвилле, однако выглядела для общественности внезапной и неожиданной. Данные события оказали большое влияние на движение alt-right. С одной стороны, Шарлотсвилль продемонстрировал решимость сторонников движения отстаивать свои взгляды, показал, что alt-right не просто группа людей в Интернете, но реальная политическая сила, стремящаяся к реализации своих интересов. С другой, вызвал новую волну критики в сторону движения и, возможно, способствовал отставке с высокого поста одного из главных участников движения. Стив Бэннон снова стал главой Breitbart News, но в январе 2018 года был вынужден покинуть и этот пост, в связи с многочисленными обвинениями в свой адрес со стороны Белого дома после публикации книги Мартина Вульфа “Огонь и ярость”. В ней Бэннону приписывалось нелицеприятное высказывание в сторону членов семьи президента. В связи с этим, Ребека Мерсер, крупнейший акционер Breitbart News, выступила с резкой критикой Бэннона и отказалась финансировать его деятельность. В марте Стив Бэннон покинул США и отправился в Европу. Накануне выборов он прилетел в Италию, где правые партии, включая ту, что исповедует тот же тип нативистского популизма, получили около половины голосов. Затем он выступил на националистическом митинге в швейцарском городе Цюрихе, где он несколько раз встретился с Алисой Вайдель (Alice Weidel), одним из лидеров Альтернативы для Германии, крайне правой партии, которая в настоящее время имеет самую крупную оппозиционную фракцию в немецком Парламенте. Затем он направился во Францию для участия в съезде возглавляемого Марин Ле Пен крайне правого Национального фронта, где выступил с основным докладом. В целом, хотя отставка с поста советника Трампа и последующие события отчетливо похожи на “падение с Олимпа”, Стив Бэннон не теряет задора и собирается и дальше участвовать в жизни движения. По одним источникам, он создаст некоммерческую организацию в США, которая будет сосредоточена на вопросах политики; по другим – в Европе появится аналог Breitbart News, где он займется распространением идей движения.

На сегодняшний день положение движения alt-right выглядит, несмотря ни на что, довольно неплохо. У власти в США находится президент, во многом разделяющий идеи движения и выполняющий свои предвыборные обещания, выгодные для сторонников alt-right. Отставка Стива Бэннона была неприятным событием для движения, но не критичным. Шарлотсвилль продемонстрировал решимость движения, хоть и не способствовал росту популярности alt-right. В Европе видно явное недовольство населения миграционной политикой ЕС. На федеральных выборах 24 сентября 2017 года в Германии правая партия с явным евроскептицизмом “Альтернатива для Германии” достигла наибольшего успеха за 5 лет существования и получила 94 места в Бундестаге. В целом, в Европе прослеживается устойчивая тенденция роста протестного отношения, антиглобализма, евроскептицизма и националистического воззрения. Можно предположить, что если подобные тенденции продолжатся, а в США политический климат не изменится в пользу “левых”, то движение alt-right сможет достичь явного прогресса в реализации собственных идей и воззрений. Правые и ультраправые движения в США и странах ЕС, находящиеся долгие годы в кризисе, возвращают свои позиции. Alt-right стал феноменом в политике, ясно показав, что времена изменились, и сообщество людей в Интернете может стать крупной политической силой, с которой властям придется считаться. Говорить о том, в лучшую или худшую сторону это изменит мир вокруг нас, еще рано. Сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию, которая способна кардинально изменить политический климат в странах ЕС и США, обратив глобализм вспять. Скорее всего, в связи с этим нас ждет дальнейший рост мировой напряженности.

Автор: Владислав Мальцев