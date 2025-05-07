

Обзор книги «Против арендодателей» Ника Бано – ценные идеи о том, как решить жилищный кризис в Великобритании

В этой несовершенной, но сильной книге юрист по жилищным вопросам, Ник Бано, утверждает, что главная причина проблем, т.н. «поколения ренты» — не нехватка жилья, а обилие частных арендодателей.

Разве не было бы прекрасно решить жилищный кризис, не строя новых домов? Не было бы выбросов углерода со стройплощадок, поля не застраивались бы, а жильцы не возмущались бы внезапно возникшими новостройками, портящими вид из окна. Вместо этого аренда стала бы низкой, а достойное жилье — доступным благодаря изменениям в государственной политике. Именно такое обещание дает книга «Против арендодателей» Ника Бано — писателя и адвоката, которого называют «ведущим марксистским юристом по жилищным вопросам в Британии».

По его мнению, кризис заключается не в нехватке жилья, а в его стоимости. Домов и квартир достаточно, но они неоправданно дорогие. Причиной высоких цен он называет доминирование частных арендодателей, которых сейчас 2,5 миллиона человек (каждый 21 британец), ежегодно получающих в совокупности 63 миллиарда фунтов арендной платы. Их поддерживает и государственная политика: они могут выселять арендаторов без объяснения причин, их деятельность почти никак не регулируются, более того, иногда они получают огромные суммы из бюджета жилищных пособий (который составляет 23,4 миллиарда фунтов в год).

Бано живо описывает последствия такой системы, используя весь свой опыт защиты бездомных и плохо обеспеченных жильем людей в судах. Он описывает, например, семью из четырех человек, которую местные власти переселили в грузовой контейнер в Гринфорде (запад Лондона) — летом в нем невыносимо жарко, зимой — холодно, а платить за такое жилье приходится 1600 фунтов в месяц. Он точно подмечает пагубное влияние нынешнего порядка, в котором расчет стоимости жизни искажается непропорционально высокими арендными платежами. Его неприязнь к арендодателям глубока и яростна. Какими бы благими намерениями они ни руководствовались, в конечном счете все они — эксплуататоры, зарабатывающие деньги не трудом, а за счет своих (почти всегда более бедных) арендаторов.

Однако частная аренда не всегда так сильно доминировала. В 1970-х, пишет Бано, действовали и контроль размера арендной платы и защита прав съемщиков, а государство массово строило социальное жилье — в результате к 1979 году лишь 7% жилья сдавалось частниками. Эти меры стали реакцией на десятилетия борьбы против частного арендодательства, которая была вызвана ужасами трущоб и грабительской арендной платой. Даже консерваторы тогда считали, что частная аренда обречена на исчезновение.

«Но хотя мы были так близки к смерти частного арендодателя, — пишет Бано, — мы так и не поднесли зеркало к его алчной пасти, чтобы убедиться, что он испустил свой последний вздох». Правительство Маргарет Тэтчер воскресило этого монстра. Помимо известного решения о продаже муниципального жилья, ее “Закон о жилье” 1988 года ввел стандартный краткосрочный контракт, позволяющий выселять арендаторов «без вины». Эти и последующие меры (например, поощрение инвестиций в аренду) привели к нынешней ситуации: более 5 миллионов домов сдаются частниками против 1,5 миллиона в 1980-х.

Бано хотел бы вернуться — разумеется с учетом того, что государственное жилье тогда тоже было далеко от идеала — в 1970-е, чтобы завершить проект «стирания арендодателей и спекулянтов недвижимостью с лица земли». Он предлагает вернуть контроль над размером арендной платы и отменить «выселения без вины». Правда не совсем ясно, куда тогда переселят людей, снимающих жилье у частных владельцев (хотя, скорее всего, они станут арендаторами у государства) и как будет проходить этот переход. Он признает, что процесс может быть болезненным, учитывая зависимость экономики от цен на недвижимость и, возможно, приведет к масштабному обвалу рынка.

Аргументы Бано уже подверглись критике — как со стороны центристов, так и (что, несомненно, его порадовало) правого аналитического центра Института экономических дел (назвавшего его «эксцентричным маоистским бунтарем»). Критики резонно спрашивают, на чем основано его утверждение о том, что уже построенного жилья достаточно, учитывая, что исследования показывают: новостройки в Британии — самые маленькие в Европе.

Странно, что Бано выступает против строительства новых домов, ведь упадок частных арендодателей в 1970-х во многом был связан как с контролем арендной платы, так и с послевоенными программами постройки государственного жилья. Однако он абсолютно прав в том, что бессмысленно запускать экскаваторы и бетономешалки, если не решены вопросы владения и доступности жилья.

Он также справедливо критикует «притупляющую нормализацию», при которой рыночные сделки вытесняют саму идею хорошего дома — идею того, что это не просто временное убежище на тот период, пока арендодатель не нашел кого-то, кто готов заплатить больше. «Поколение ренты», как он выражается, зависит от собственной эксплуатации. Так что «Против арендодателей» — книга небезупречная, но ценная: это мощное оружие против тех, кто считает, что строительство решит все наши проблемы.

Автор: Роуэн Мур

23 апреля 2024

Перевод: Eli

Оригинал статьи: theguardian.com/books/2024/apr/23/against-landlords-by-nick-bano-review-valuable-ideas-for-how-to-solve-britains-housing-crisis