

Левые и антипутинская оппозиция

До начала “специальной военной операции” антикапиталистические левые в России не смогли организоваться в самостоятельную политическую силу. Они годами разрывались между двумя гигантами: КПРФ с одной стороны и либеральной оппозицией с другой. Компартия РФ обладала «лицензией» на участие в электоральной политике, могла дать необходимые организационные ресурсы и хоть какую-то защиту от репрессивного произвола. Но у сотрудничества с ней была цена: руководство партии глубоко срослось с правящим режимом. Оно видело гарантии сохранения своих позиций не в мобилизации широких слоев, а в кулуарных договоренностях с Кремлем или региональными властями. Поэтому лидеры партии блокировали слишком успешные протестные кампании своих левых союзников и неохотно допускали их к участию в выборах.

У сотрудничества с либеральной оппозицией были другие издержки. Либералы, порой, бескомпромиссно выступали против Путина, но их программа была тесно связана с привилегиями узкой элиты и отталкивала бедное большинство. Ни финансовые ресурсы, ни мощная сеть оппозиционных СМИ не позволили либеральной оппозиции завоевать поддержку за пределами среднего класса. Единственной попыткой выйти из этих рамок стала стратегия Алексея Навального*, который в 2018-2021 гг. совершил «левый поворот», обратившись к проблематике социальной справедливости и неравенства. Это дало эффект: популярность Навального выросла. Но борьба за широкую поддержку сталкивалась с проблемами. В 2018 власти провели крайне непопулярную пенсионную реформу, повысив возраст выхода на пенсию. Партия сторонников Навального попыталась возглавить массовые протесты, хотя в ее собственной программе черным по белому говорилось о необходимости повышения пенсионного возраста.

К началу войны внепарламентскую оппозицию поддерживали 15-20% граждан. Огромное деполитизированное большинство страны по-прежнему относилось к ней с недоверием, в первую очередь из-за страха перед “новыми 1990-ми”, т.е. новой волной неолиберальных реформ, обернувшихся катастрофическим неравенством. Именно благодаря этому страху режим сумел сохранить лояльность россиян и даже относительную поддержку в обществе.

Левые, поддержавшие Навального*, тоже оказались заложниками этого страха. Некоторым из них удалось добиться успехов. Получив благодаря либералам поддержку мобилизованных избирателей среднего класса, некоторые левые стали депутатами местных парламентов. Но при этом они зачастую теряли и собственное лицо, и шанс мобилизовать поддержку трудящихся классов.

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В начале войны СВО многие левые политики, зависящие от КПРФ, или поддержали войну, или просто промолчали, оставаясь пассивными. Депутаты, открыто осудившие начало военных действий в Украине, были исключены из партии и подверглись репрессиям. Внепарламентская оппозиция сумела организовать массовые протестные акции в крупных городах. Антивоенные левые, включая коалицию «Социалисты против войны», активно участвовали в этих акциях, но протестная мобилизация опиралась почти исключительно на традиционные для оппозиции группы: молодежь и средний класс крупных городов.

Протесты были жестоко подавлены. Репрессии спровоцировали массовую эмиграцию оппозиционных активистов: за 2022 год страну покинули до одного млн человек. Ядро антипутинского протеста оказалось разгромленным. А за пределами среднего класса сторонников у оппозиции было мало, и они остались совершенно неорганизованными. Узость социальной базы сыграла с противниками Путина злую шутку.

Новые недовольные

Разрушив старый баланс сил, война создала новые противоречия и социальные конфликты. Принудительная мобилизация вызвала взрыв негодования и поставила режим на грань кризиса. Даже официальные полстеры зафиксировали падение рейтингов Путина. Только за первый месяц мобилизации в стране прошло более 20 вооруженных выступлений. Солдаты избивали офицеров, останавливали эшелоны, которые везли их на фронт, организованно покидали свои части. Это вынудило власти отказаться от принудительной мобилизации и перейти к системе рекрутирования наемников, которая не позволяет резко нарастить численность армии и выпуск военной промышленности. И режим вынуждено смирился с этим “компромиссом”, ведь новая волна массовой мобилизации может вызвать глубокий социально-политический кризис.

Однако и сейчас армейские тяготы остро и тяжело переживаются в траншеях. Легально разорвать контракт с армией до конца войны нельзя и, как следствие, растет число дезертиров. По данным OSINT-исследователей, до конца 2024 г. не менее 50 000 солдат дезертировали из своих частей. Более 20000 человек стали жертвами уголовных преследований за эти воинские преступления.

Политика военного кейнсианства и дефицит рабочих рук принесли ощутимые выгоды российскому рабочему классу. Зарплаты в промышленности заметно выросли, что стало важным фактором сохранения социальной стабильности. Но теперь рост зарплат завершился. Высокая инфляция постепенно сжигает «выигрыш» трудящихся. И это тоже чревато новым витком социальных конфликтов.

В стране растет тоска по миру, по мирным временам. Опросы свидетельствуют, что в мае 2025 года 61% граждан хотели бы скорейших мирных переговоров, и лишь 30% выступает за продолжение боевых действий (при том, что многие антивоенно-настроенные граждане в условиях цензуры и репрессий не участвуют в таких опросах, а многие дают «социально одобряемые» ответы). Неспособность режима заключить мир даже в условиях выгодной международной конъюнктуры увеличивает недовольство затянувшейся бойней. Однако старая оппозиция совершенно не способна мобилизовать это растущее недовольство.

Антивоенная эмиграция за войну до победного конца

Почти все оппозиционные лидеры встали в войне на сторону украинских властей и ее западных союзников, поддержали сформулированную ими программу: возвращение к границам 1991 года, демонтаж действующего политического режима в России силами победителей и их союзников, и выплату репараций каждым россиянином. «Если вы акционер акционерного общества, т.е. гражданин страны, то даже если вы не согласны с менеджментом, вы все равно несете свою ответственность», так говорил, например, близкий соратник Навального* и автор его NB экономической программы Владимир Милов**.

Но, главное, реализация этой программы требует эскалации войны за счет безусловной военной поддержки украинской армии – вплоть до военного разгрома России. “Если вы хотите помочь демократической России, спасите Украину от Путина. Это точно в ваших силах”- потребовал от Европарламента бывший политзаключенный Илья Яшин*** 5 июня 2025 г.

Для либеральных интеллектуалов, близких к ФБК**** и Юлии Навальной,***** российские солдаты – это лишь угроза “демократической и европейской” России будущего. Они рассматриваются не как субъект необходимых перемен, но лишь как «озлобленные и морально изуродованные люди», которым нужна опека и перевоспитание. “Нам надо будет приложить максимальные усилия для того, чтобы люди, демобилизованные из армии или уволенные из «органов» не сбились в банды, не начали создавать преступные группировки”, – говорила на Форуме Навальной***** историк Тамара Эйдельман******.

Вдова Навального* подчеркивает, что ранее оппозиция опиралась на поддержку американской администрации, а теперь надеется на помощь Евросоюза. Это идеально вписывается в нарратив российской власти, которая изображает оппозиционеров как часть военно-политической машины внешнего врага. Сегодняшняя позиция либеральной оппозиции подтверждает эту картину и подталкивает россиян к сплочению вокруг действующей власти.

Навальная* утверждает, что она представляет “объединенную оппозицию”. Это преувеличение, но здесь все же есть основания. В Вильнюсе дважды проходили Форумы «объединенной оппозиции», на которые приезжали и некоторые левые политики. «Для левых безусловно имеет смысл вести дружелюбный разговор с теми, кто находится правее – объяснил свое участие в таком форуме Михаил Лобанов*******. – Активистское сообщество смещается влево. Не противопоставляя себя либеральной оппозиции мы создаем каналы, через которые активисты мигрируют влево».

Для левых борьба за влияние в узком оппозиционно-эмигрантском сообществе, возможно, дает доступ к некоторым ресурсам и медиа для российских левых, но очень сильно изолирует эмигрантскую оппозицию от тех, кто остался в России. Уровень поддержки оппозиции в стране упал до минимальных значений. Разочарование деятельностью структур ФБК фиксируют опросы и среди эмигрантов. Один из последних оппозиционных политиков, оставшихся в России, Лев Шлосберг********* ставит грустный диагноз: ««Партия чужой крови» пробила очередное дно… Очевидно, они надеются вернуться в Россию за броней чужих танков. Политик перестает быть политиком своей страны, если начинает желать смерти её гражданам».

Сотрудничество левых эмигрантов с либеральными вождями деморализует их собственных сторонников в России. Многие из них недоумевают, почему их товарищи продолжают делать ставку на союз с обанкротившейся либеральной оппозицией, вновь и вновь возлагая надежды на гипотетический раскол элит и союз с ними, вместо того, чтобы предъявить стране собственное лицо и собственную стратегию.

Стратегия

Союз с изолированной от России либеральной оппозицией, превратившейся в небольшую часть западной «партии войны», является катастрофическим выбором для левых. Никакие успехи в привлечении новых кадров, ресурсов и медийного внимания не компенсируют политической смерти. Чтобы выполнить свою настоящую миссию – стать голосом миллионов россиян, уставших от войны, репрессий и неравенства – левым нужна ясная и убедительная стратегия. Ее контуры можно обозначить уже сейчас.

Во главу угла должно быть поставлено требование немедленного мира, а не военной победы (для обреченных мучительно умирать в окопах уже почти все равно, чьей – Запада или России). Если правящий класс и дальше окажется неспособным дать народу мир, требование прекращения братоубийственной военных действий станет самым сильным катализатором социальной мобилизации. Для того, чтобы отстаивать мир между братскими народами российским левым нужны союзники среди украинцев. «Снизу» мы можем сделать то, чего не могут сделать политики – договориться. Именно эту задачу преследует созданная в ноябре 2024 г. кампания «Мир снизу», созданная российскими и украинскими левыми эмигрантами на Форуме в Кельне. Мобилизация и организация сторонников, для начала в эмиграции. Сегодня только в Европе находятся несколько миллионов российских и украинских беженцев. При этом лишь несколько сотен из них являются членами политических организаций и групп. Одна из причин этого – антидемократический характер программы большинства таких структур, их все более вопиющее противоречие со стремлением большинства к миру. Наша задача не сражаться в узком мирке профессиональных политических активистов, а найти способ организовать тысячи демобилизованных. Это позволит выполнить центральную миссию политической эмиграции – стать голосом миллионов соотечественников, которым репрессии и цензура не позволяют говорить вслух то, что они думают. Военный конфликт между Россией и Украиной не изолирован от глобального контекста. Военное насилие стремительно расползается по миру: Газа, Ливан, Иран, Сирия. Европу захлестывает волна милитаризации. Администрация Трампа в США открыто пытается установить авторитарное правление и угрожает военными интервенциями даже таким традиционным союзникам, как Канада, Мексика, Панама и Дания. Место российских левых не на галерке в залах, где собирается западная партия войны, а среди участников антивоенного движения. Мы должны разделить с нашими товарищами общую борьбу против ультраправых, ястребов войны и олигархического капитала, который тянет все страны в сторону открытой диктатуры и бесконечной войны. Только так мы можем быть полезны своей стране.

Авторы: Алексей Сахнин, Лиза Смирнова

*В 2022 году Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный был внесен Росфинмониторингом в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

** Внесен в реестр СМИ-иноагентов. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*** Владимир Милов признан Министерством Юстиции Российской Федерации физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

**** 9 июня 2021 года ФБК был признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда. 29 сентября 2021 года Минюст исключил ФБК из реестра «иностранных агентов» в связи с ликвидацией организации.

***** Юлия Навальная в июле 2024 года внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

****** В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Т. Н. Эйдельман в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

******* Михаил Лобанов в июне 2023 года внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

******** В январе 2023 года Генпрокуратура РФ признала «Медузу» нежелательной организацией. ·

********* Л. М. Шлосберг в июне 2023 года внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.