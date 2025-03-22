

Куда бежит власть?

Перед нами структура, которая не хочет отказываться от своей должности, полномочий и материальных возможностей, повторяя мантру «мы разрушаем большую игру». Однако даже среди социальной базы, которая до сих пор поддерживала эту структуру, не наблюдается ни воодушевления, ни желания в отношении этого беспорядочного стиля управления. Напротив, наряду с уровнем роста цен на жизнь, достигшим критической отметки, Партия справедливости и развития (ПСP) сократилась до круга, состоящего из интернет-троллей и некомпетентных людей, удовлетворяющих свое эго, заранее публикуя списки тех, кого должны задержать правоохранительные органы.

Проблема в том, что все эти шаги предпринимаются в мире, где царит хаос, происходят значительные перестановки, а рабочий класс оказался вне игры. Поскольку ни одна из конфликтующих групп капитала не заботится о свободах, политическое пространство во всех странах существенно сужается. В этом контексте Партия справедливости и развития (ПСP) с одной стороны оправдывает свою беззаконность общей ситуацией в мире, а с другой — посылает бизнес-элите сигнал: «В этом хаосе только я смогу удержать корабль на плаву». В рамках этой стратегии устраняются альтернативные силы, капиталу преподносятся новые «подарки», а при необходимости ему приглушённо угрожают, демонстрируя кнут. Международным игрокам же даётся следующий посыл: «Годы напролёт вы твердили про демократию, но теперь ни у кого из вас даже на словах не осталось времени заботиться об этом». В результате ведутся многовекторные переговоры, часть из которых заканчивается полным провалом.

Понимание того, что «что бы я ни сказал, что бы я ни сделал, это будет принято», было проверено как через риторику о «основателе-лидере», так и через абсурд вокруг «диплома».

Они пришли к выводу, что это действительно так. «Что бы мы ни сказали, что бы мы ни сделали, люди это проглотят» – такова их уверенность, или, вернее, им хочется так думать. Но дело здесь не в том, чтобы объявить преступлением лишь небольшую часть масштабных махинаций, в которых они участвуют – через тендеры, приватизацию, субсидии и передачу государственных ресурсов в частные руки. И нельзя строить линию защиты по принципу «а они сами делают то же самое, только в ещё большем масштабе».

Для нас этот вопрос предельно ясен: не бывает ни «большого», ни «малого» хищения, а с теми, кто участвует в системе грабежа, построенной на расхищении народных денег и эксплуатации труда, нам не по пути. Но если уж кому-то интересно, то самая крупная часть «хищения» начинается с Tüpraş и продолжается дальше… Да, во власти есть те, кто говорит: «Мировая обстановка располагает, давайте надавим и вопрос будет закрыт».

С другой стороны, в этом мире тем, что делало Эрдогана значимой и во многом незаменимой фигурой, была его «способность выигрывать выборы». И дело не в том, что империалистические страны всерьёз переживают за демократические выборы. Просто в одном лице он мог одновременно стоять за Большой Ближневосточный проект, за риторику о Европейском союзе, за масштабные и глубокие приватизационные реформы, за повсеместное укоренение религиозных орденов, за распространение исламизма, за нормализацию отношений с Израилем.

Такую социальную поддержку удаётся собрать далеко не каждому. Это оценили, и потому ПСP приобрела значимость. А теперь власть объявляет, что отказывается от одного из критических факторов, который делал её «незаменимой»! Последовательные шаги против Имамоглу не имеют никакого отношения ни к пятой колонне, ни к коррупции, ни к мошенничеству.

Суть в том, что им понравился подход «нам уже достаточно выборов». В этом смысле заявление председателя партии İYİ, который по своей традиции всегда защищал существующий порядок, о том, что «президентские выборы должны быть бойкотированы», имеет большое значение. Это, разумеется, не призыв к сопротивлению, а внутреннее предупреждение, свидетельствующее о том, что система больше не может функционировать в прежнем виде.

Система, похоже, чувствует себя более уверенно, поскольку по всему миру буржуазные диктатуры одна за другой отказываются «разыгрывать» демократию. Но именно по этой причине, в эпоху, когда царит «закон джунглей», отказ от риторики о «народном волеизъявлении», который ранее придавал власти легитимность, лишь усилил её уязвимость. Особенно в условиях, когда конкуренция и конфликты стали исключительно жёсткими.

Хрупкость ПСP – это её проблема, хрупкость капиталистической системы – это проблема её владельцев, но страна, в которой мы живём, – это проблема нашего народа, это наша проблема.

Власть, которая с самого начала растягивала и искажала избирательные права так, как ей было удобно, теперь просто разломала их и выбросила на землю. Если бы Экрем Имамоглу не был потенциальным кандидатом в президенты, то ни его диплом, ни обвинения в коррупции, ни вопросы «городского консенсуса» не стали бы предметом обсуждения. ПСP это прекрасно понимает. С другой стороны, те, кто считает, что многолетние слухи о том, что «государство не доверяет Имамоглу и не позволит ему идти дальше», придают недавним событиям какой-то особый смысл и глубину, серьёзно ошибаются. Дело не в Имамоглу.

Дело в том, что из-за тяжёлых экономических условий, с которыми сталкивается народ, эксплуатационная система утрачивает свою убедительность. А значит, для её сохранения начинают подвергаться сомнению – а при необходимости и устраняться – механизмы, позволяющие смену правительства.

Некоторые называют это фашизмом. Но фашизм – это продукт обострения борьбы между трудом и капиталом, вызванный потребностями правящего класса. Сегодня (пока что) условий для фашизма нет. Капитал по-прежнему способен порождать альтернативы, однако политическая власть настаивает на линии «никаких альтернатив, правим только мы, а вам даём всё, что нужно».

Этот курс не может проложить себе путь через возможные шаги во внешней политике, которые обсуждаются в духе «договорятся с Трампом», «сблизятся с Израилем», «станут армией Европы». Также недостаточно и позиции правящего класса «меня интересует только моя прибыль». Главный вопрос заключается в том, что власть, уничтожая собственные источники легитимности, неизбежно теряет способность управлять.

Турция захлёбывается в проблемах. Два ключевых и взаимосвязанных вопроса последних лет – «процесс» и «Сирия» – сталкиваются с непоследовательностью, неопределённостью и истощением. С одной стороны, существуют стратегические цели, но с другой – царит хаотичность, которая мешает их достижению.

Мы говорили, что Турция катится вниз – это реальность. Но что делать? Наша партия никогда не сомневалась в миссии Имамоглу, его политическом курсе, деятельности и источниках поддержки. Очевидно, мы не создавали всё это – и это не продукт манипуляций. Всё на виду.

Похоже, ПСP решила, что этого будет достаточно. Всё вышло иначе. Наверху громко кричат, а внизу это никого не волнует. Турция уже давно привыкла к коррупции. Это не вопрос «правильно» или «неправильно» – но факт остаётся фактом: эта привычка – результат правления нынешней власти. В условиях, когда процесс зашёл в тупик, сведён к «фигуре основателя», а вся надежда возлагается на призывы Оджалана, публикация документов о сотрудничестве РНП и НПРД на прошлых выборах вряд ли сможет вызвать общественный резонанс. Следовательно, ожидать, что ПСP таким образом укрепит свою электоральную базу, не стоит.

А что насчёт РНП? Или даже не будем говорить РНП – а что, если те, кто пытались создать альтернативу Эрдогану и в итоге остановились на Имамоглу, воспользуются этим шагом ПСP, чтобы закрепить в обществе ощущение «у нас нет другого выхода, будем идти этим путём»? Они уже это делают, и со своей стороны они правы.

Мы не знаем, как поступят другие, но для КПТ (Коммунистической партии Турции) этот процесс означает двойную задачу: С одной стороны, занять чёткую и принципиальную позицию против попыток власти узурпировать избирательные права и, в рамках этой позиции, допускать неизбежные тактические контакты и взаимодействия. С другой стороны, абсолютно сохранять, укреплять и осмыслять дистанцию от Имамоглу и политического курса, который он представляет.

Выполняя эту задачу, мы должны учитывать два момента одновременно:

Какие возможности создаёт народная готовность выйти за рамки политической линии Имамоглу, РНП и всей системной оппозиции, наполнив её республиканским, патриотическим, просветительским и социалистическим содержанием. Какую опасность несёт то, что эти общественные настроения вновь могут быть поглощены капиталистическим проектом и уничтожены изнутри.

Мы не будем молчать и безучастно наблюдать, но и не позволим вовлечь себя в чужую игру.

Кемаль Окуян — генеральный секретарь Коммунистической партии Турции (КПТ)

Республиканская Народная Партия (РНП)

Народная Партия Равенства и Демократии (НПРД)

Коммунистической партии Турции (КПТ)

Хорошая Партия (İYİ)