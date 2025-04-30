

Трагедия Гаити

Гаити — островное государство в Карибском море и одна из беднейших стран мира, где была самая высокая концентрация рабов за всю мировую историю, и произошло первое победоносное восстание рабов в 1791-1793 годах, в результате которого колония добилась независимости. Рабская эксплуатация хлопковых плантаций Карибских островов позволила европейцам в 1750-1860-х взять под свой контроль текстильную промышленность всего мира и ускорила промышленную революцию.

Переименованный в Гаити после провозглашения независимости в 1804, Сен-Доминго в конце XVIII века был жемчужиной французских колоний — самой процветающей и прибыльной из всех — благодаря производству сахара, кофе и хлопка. Занимая западную часть острова Эспаньола в Карибском море, где Колумб высадился в 1492 году, он официально являлся французской колонией с 1697 года, согласно Рисвикскому мирному договору после войны Аугсбургской лиги. Восточная часть острова принадлежала Испании и позже стала Доминиканской Республикой, как и соседний остров Куба, где рабство отменили только в 1886 году.

В 1700 году население Гаити составляло порядка 30 тыс. человек, из которых рабами были около половины населения. Уже в начале 1750-х там насчитывалось 120 тыс. рабов, или 77% населения, а в конце 1780-х на острове уже стало 470 тыс. рабов или 90% населения.

Самые богатые 10% населения острова — рабовладельцы — присваивали примерно 80% богатств, производимого каждый год, тогда как самые бедные 90% — рабы — получали в виде еды и одежды денежный эквивалент едва ли 20% годового производства. Доля верхнего 1% достигала 55% от годового объёма произведённого богатства.

Жестокие условия рабства, влияние Великой французской революции (1789), идеи свободы, а также слухи о возможной отмене рабства во Франции, сподвигли рабов на восстание, которое началось в августе 1791 года и послужило началом Гаитянской революции. Восставшие сжигали плантации, убивали белых колонизаторов, а те, в свою очередь, отвечали им массовыми казнями. При этом остров стал не только ареной борьбы за отмену рабства, но и местом сражений, воюющих между собой Франции, Испании и Великобритании. Спустя годы кровопролитной, упорной борьбы Гаити провозгласила независимость, став первой в истории страной, где было уничтожено рабство, и первой чернокожей республикой. Независимость Гаити стала серьёзным ударом по французскому колониализму и вдохновила революционеров по всему миру на сопротивление и борьбу. Франция в 1825 году согласилась признать независимость Гаити, прекратив угрожать вторжением своих войск, случилось это только потому, что правительство бывшей колонии пообещало Карлу Х выплатить 150 млн франков золотом в виде компенсации рабовладельцам потери их собственности: «Нынешние жители французской части Сен-Доминго должны выплатить пятью равными частями сумму в 150 000 000 франков, предназначенную для возмещения ущерба бывшим колонистам».

В 1825 году эта принудительная дань составляла 300% от национального дохода Гаити, или трёхгодовой объём всего производства. Заплатить такую сумму в короткий срок было просто невозможно. Подписанный сторонами договор предусматривал выплату в течение 5 лет большей части этих денег, обязав компенсировать финансовые потери рабовладельцам, а для рассрочки остального долга гаитянскому правительству предписывалось обратиться за рефинансированием к частным французским банкам. Впоследствии долг Гаити становился предметом ряда соглашений, но в целом был погашен в период с 1840 по 1915 год, на что страна ежегодно направляла 5% своего национального дохода. Оставшуюся часть средств при поддержке французского правительства переуступили США, которые в 1915-1934 годах оккупировали Гаити. Руководствуясь корыстными экономическими соображениями и расистскими мотивами, США развязали две жестокие войны против коренного населения, в результате которых погибли тысячи людей. Официально долг 1825 года, постоянно переуступаемый одним кредитором другому, был окончательно погашен только в 1947. Франция заставила Гаити заплатить за свою свободу огромную цену: больше 100 лет, с 1825 по 1947, экономическое развитие страны определялось колониальным принуждением через долг.

На текущий момент Гаити занимает 170-е место в списке стран по ВВП (ППС) на душу населения. Около 50% до сих пор заняты в сельском хозяйстве. Основные культуры: кофе, манго, сахарный тростник. Более 75% населения живёт за чертой бедности. Уровень грамотности населения в возрасте 25 лет и старше составляет всего 61,7%.

В честь успешного восстания на Гаити ЮНЕСКО учреждён день памяти жертв работорговли и её ликвидации. 27.09.2024 лидер Гаити с трибуны Генассамблеи ООН потребовал от Франции возместить ущерб, принесенный стране колониальной политикой Парижа. На каждом евро — ком грязи от колониальных поставок, обогащавших богачей и разорявших бедняков. На каждом евро — следы крови, которую пролили колонизаторы в погоне за прибылью. С уничтожением юридических форм рабства его экономическая сущность не исчезла.

В 2004 году в результате государственного переворота, поддержанного США, был свергнут первый демократически избранный президент Гаити Жан-Бертран Аристид. Совпадение или нет, но это произошло вскоре после того, как Аристид попытался потребовать репарации у Франции за колониальное прошлое. Государственный переворот и последовавшая за ним 13-летняя оккупация со стороны сил ООН привели к полной дестабилизации страны. После убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году Гаити остались без легитимной власти. Временный премьер Ариэль Анри, поддерживаемый США, не сумел провести выборы и в марте 2024 подал в отставку под давлением протестов населения. Банды воспользовались народным гневом против поддерживаемого США режима Генри, чтобы предпринять собственную попытку захватить власть. Лидер военизированных формирований Гай Филипп, один из организаторов государственного переворота 2004 года против прогрессивного президента Аристида, присоединился к волне насилия и объявил о своём намерении занять президентское кресло.

Параллельно на Гаити в июне 2024 прибыла финансируемая США полиция из Кении для проведения собственной операции. Президент Кении Уильям Руто является близким союзником руководства США. Он подготовил вооружённый силы Кении к проведению поддерживаемой США интервенции на Гаити, одновременно применяя неолиберальные меры жёсткой экономии у себя на родине. США стремятся подчинить Гаити в своих собственных целях, в том числе для противостояния Китаю. Финансируемая США интервенция на Гаити только усилила хаос в стране. Более миллиона человек стали перемещёнными лицами, многие из них живут во временных лагерях или палатках во дворах заброшенных зданий. Это насилие — результат десятилетий дестабилизации со стороны США и других стран.

Сегодня на Гаити продолжается глубокий политический и гуманитарный кризис, вызванный ростом влияния вооруженных банд, требующих отставки властей, слабостью государственных институтов и международным вмешательством во внутренние дела. Вооруженные группировки контролируют до 80% столицы Гаити Порт-о-Пренса и важнейшую инфраструктуру: аэропорты, порты, больницы и правительственные здания. Беспорядки распространяются и на ранее более стабильные регионы. В марте 2024 года банды атаковали тюрьмы, освободив 3,7 тыс. заключённых. Всего в 2024 году от рук вооружённых формирований погибли более 5,6 тыс. человек, а число внутренних беженцев превысило 1 млн человек, включая 500 тыс. детей. В стране разразилась настоящая гуманитарная катастрофа: 5 млн человек, почти половина населения, нуждаются в продовольственной помощи, 2 млн — на грани голода. Работает лишь 27% больниц, остальные закрыты или сожжены бандами. И всё это на фоне чудовищной бедности, последствий землетрясения и ураганов, контрабанды оружия и наркоторговли. По всему Гаити проходят массовые акции протеста, в ходе которых люди призывают вооружаться против организованных преступных группировок. Протестующие ясно дают понять, что гаитянская полиция, а также иностранная кенийская интервенция, финансируемая США, потерпели полный провал. С тех пор как прибыли иностранные войска, они так и не восстановили контроль над столицей, и теперь бандитизм распространился на другие регионы страны, которые ранее не были затронуты.

Автор: t.me/pobeda2030/807?single

Источники: Тома Пикетти “Общества неравенства” и “Краткая история равенства“.