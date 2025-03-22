

Политико-правовые взгляды Л.Д. Троцкого период Гражданской войны в России

Лев Давидович Троцкий в России традиционно воспринимается как создатель и первый руководитель Красной Армии в годы Гражданской войны в России, неистовый предводитель вооруженных рабочих, который на своем легендарном бронепоезде исколесил почти всю линию фронта. Также его знают как одного из творцов Октябрьской революции наравне с В.И. Лениным, а то и выше. Сам Троцкий в 1935 году так оценивал свой вклад в осуществление революции: «Не будь меня в 1917 г. в Петербурге, Октябрьская революция произошла бы — при условии наличности и руководства Ленина. Если бы в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции: руководство большевистской партии помешало бы ей свершиться[1]».

Однако Лев Троцкий, помимо, безусловно, выдающегося вклада в практическую реализацию революционных идей, немало сделал и для теоретического развития марксизма, теории осуществления революции. Особое внимание он уделял, несомненно, экономической составляющей (как марксист, экономику он считал базисом), однако его размышления о теории построения государства и права также немаловажны для комплексного рассмотрения истории правовой мысли в первой половине XX века.

Отметим, что воззрения и действия Л.Д. Троцкого до сих пор оцениваются крайне предвзято. Сказывается тяжелое советское наследие, где имя Троцкого было синонимом предателя. Даже в наше время некоторые ученые повторяют тезисы времен советской борьбы с троцкизмом, которые уже давно опровергнуты и не выдерживают никакой критики.

Например, профессор Г.М. Алексеев в своем докладе в 2017 году указывал, что краеугольным положением троцкизма является идея о том, что после социалистической революции государство неизбежно должно отмирать, иначе оно сразу начинает бюрократизироваться. Докладчик называет это «догматическим теоретизированием, т.е. квазитеорией», которая подменила теорию «перманентности» Ленина[2].

Видимо, профессор слишком увлекся изучением сталинского антитроцкистского наследия, что забыл краеугольные положения основной работы В.И. Ленина о государстве «Государство и революция», в которой автор на протяжении всего текста указывает на неизбежность отмирания государства сразу после социалистической революции[3]. Впрочем, споры с другими авторами не являются целью настоящей работы.

Конечно, взгляды Троцкого менялись с течением времени. Молодой революционер времен первой русской революции 1905 года по-другому смотрел на развитие государства и права, нежели изгнанный из собственной страны, которую во многом он и строил, идеолог IV Интернационала.

В данной статье мы рассмотрим взгляды Л.Д. Троцкого на государство и право в период Гражданской войны в России, когда большевистские идеи перешли в практическую плоскость.

Период, наступивший сразу после Октябрьской революции, был периодом бурного создания нового законодательства. Никто не хотел опираться ни на правовые нормы, созданные в царский период, ни на нормы Временного правительства. Сам Троцкий писал про это время: «Каждое заседание Совнаркома, довольно часто обновлявшееся в первое время по частям, представляло картину величайшей законодательной импровизации. Все приходилось начинать сначала. «Прецедентов» отыскать было нельзя, ибо таковыми история не запаслась[4]».

Разработка декретов Совета Народных Комиссаров осуществлялась практически без подготовки, тут же на заседаниях, о теме которых не знали даже его члены до начала самого заседания, на основании записок Ленина с требованием справок от соответствующих членов Совнаркома и ответов на них, которые писались тут же на оборотной стороне[5].

Троцкий относился к этому как к провозглашению «нового мира», несмотря на то что «в горячке законодательного творчества допускалось немало промахов и противоречий[6]». Он воспринимал формирование и применение таких законодательных норм как необходимость, о чем напрямую писал: «И совершенно очевидно, что если задачу видеть в уничтожении частной собственности на средства производства, то единственным путем к ее разрешению явится сосредоточение всей полноты государственной власти в руках пролетариата, создание на переходный период такого исключительного режима, при котором господствующий класс руководствуется не общими нормами, рассчитанными на долгий период, а соображениями революционной целесообразности[7]».

Таким образом, Троцкий к праву относился как к продукту революции, обеспечивающему ее завоевания. Создание законодательных норм должно происходить с нуля, так как ранее прецедентов захвата власти пролетариатом не имелось.

Одним из основных источников взглядов Троцкого на построение государства в период Гражданской войны является его книга «Терроризм и коммунизм[8]», написанная как ответ и комментарий к работе немецкого социал-демократа Карла Каутского с тем же названием[9], изданной в 1919 году.

Вообще, Карла Каутского (одного из лидеров II Интернационала) в среде большевиков крайне не любили, считали его предателем социалистических идей за его критику Октябрьской революции. Лидер большевиков В.И. Ленин даже издал отдельную статью под названием «Пролетарская революция и ренегат Каутский[10]», написанную также как комментарий к брошюре Каутского «Диктатура пролетариата[11]».

В указанных работах Карл Каутский жестко критиковал большевиков, указывая, что они не установили реальной власти всего рабочего класса, власть их носит характер диктаторский, а не демократический (в противовес Парижской коммуне, первому в мировой истории случаю диктатуры пролетариата[12]). Каутский от идей собственно завоевания власти путем революции и установления диктатуры пролетариата эволюционировал к идее завоевания власти социал-демократами в рамках парламентских процедур, путем выборов[13].

Действительно, после революции в России сам Карл Каутский указывал, что парламентаризм является формой, которая может иметь любое содержание в зависимости от состава населения, и что социалисты могут свободно завоевать власть в парламенте[14]. За все эти идеи его так яростно критиковали большевики.

Троцкий отдельно отмечал, что решить вопрос существования буржуазии невозможно путем соглашений, все решить может только сила, т.е. полновластие пролетариата, выраженное в форме диктатуры[15]. Очевидно, здесь речь идет о том, что попытка завоевания власти парламентским путем неизбежно ведет к необходимости идти на компромиссы и соглашения, в том числе с буржуазными партиями в парламенте. В таких условиях реализовать задачу уничтожения частной собственности на средства производства невозможно.

Парламентаризм в целом Троцкий критикует как «грубое отречение не только от диктатуры пролетариата, но и от марксизма и революции вообще[16]».

Троцкий критикует парламентаризм вслед за В.И. Лениным, который заявлял: «Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках[17]».

Необходимость демократических выборов в сложной ситуации гражданской войны Троцкий исключает, ссылаясь на критику Карлом Марксом действий Центрального комитета Национальной гвардии. В своей работе «Гражданская война во Франции» К. Маркс отмечал, что после захвата власти Центральному комитету необходимо сначала было вооруженным путем разгромить побежденных в Париже сторонников будущего президента Адольфа Тьера, находящихся в Версале, когда они были слабы, а не устраивать выборы в Коммуну, позволив сторонникам Тьера в них участвовать[18].

Троцкий, ссылаясь на Маркса, отмечает, что переход к рабочей демократии должен состояться позже[19], после окончательного разгрома классовых врагов.

Опираясь на примеры, приведенные выше в работе К. Маркса, Троцкий указывает на практику послереволюционного управления в России, которая привела к тому, что «… по всем вообще спорным вопросам, конфликтам между ведомствами и личным конфликтам внутри ведомств последнее слово принадлежит Центральному Комитету партии[20]». Уже в первые годы после Октябрьской революции мы видим, как теоретически обосновывалось всевластие коммунистической партии, которая стояла над всеми органами власти, и последнее слово всегда было за ней на протяжении всего существования Советского Союза. Основной аргумент, оправдывающий такое положение вещей, был следующий: «Это дает чрезвычайную экономию времени и сил и в самых трудных и запутанных обстоятельствах обеспечивает необходимое единство действий[21]».

Удобство управления страной путем решения всех вопросов из одного центра не вызывает сомнений. Только к чему это в итоге привело? К полновластию партии, и засилью бюрократии, которое в дальнейшем сам Троцкий жестко критиковал. «Государство, подконтрольное партийной бюрократии, неизбежно тормозило развитие общества» – государственное управление извращалось партийным доминированием, а идеологическая сфера – вульгарным толкованием марксизма очередным съездом партии[22].

Взгляды Л.Д. Троцкого на государство в период Гражданской войны в России достаточно жесткие, ни о какой «рабочей демократии» не шло и речи. Он полагал, что без жесткой руки партии в период сопротивления пролетарской власти со стороны буржуазии удержать завоевания революции будет невозможно. Опору своей позиции он, как истинный марксист, находил в работах Карла Маркса. Лишь после подавления сопротивления можно будет переходить к демократизации политического строя.

Такие взгляды, безусловно, формировались с учетом жестокости самой Гражданской войны и противоборства с контрреволюционными силами. Нет сомнений, что, если бы не жесткость руководства большевистской партии и в первую очередь руководителя Красной армии Троцкого, молодая советская республика не выдержала бы под натиском «белой армии» и иностранных интервентов.

Однако именно на начальном этапе формирования новой советской государственности закладывались основы управления страной, которые оказали влияние на все дальнейшее развитие России. Сам же Лев Троцкий сильно критиковал сложившийся управленческий строй в своей, пожалуй, самой знаменитой работе «Преданная революция. Что такое СССР и куда он идет[23]», возлагая всю ответственность за этот строй на Иосифа Сталина и его окружение.

Автор:Никита Перов

Список литературы:

Алексеев Г.М. Теория «перманентной революции» Троцкого в контексте истории Октября. Доклад на VII Всероссийской научной конференции “Философия и методология истории” (Коломна, 27-28 апреля 2017 г.) Каутский К. Диктатура пролетариата. Екатеринослав. Екатеринославское книгоизд-во «Наука», 1919,79 с. Каутский К. Терроризм и коммунизм. Берлин. Издание Т-ва И.П. Ладыжникова, 1919, 228 с. Левакин И.В. О марксизме, Октябрьской революции 1917 г. и правоведении (некоторые размышления в связи со статьей В.Л. Толстых) // Вестник Томского государственного университета. Право. 2019. № 31, С. 26-27 Ленин В.И. Государство и революция. М. Издательство АСТ, 2023, С. 275, 277, 283 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. Ленинград. Гос. изд-во, 1925, 166 с. Маркс К. Гражданская война во Франции // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. Государственно издательство политической литературы. М. 1960. С. 336 Троцкий Л.Д. Моя жизнь. М.: Издательство АСТ, 2024. С. 298 Троцкий Л.Д. Терроризм и коммунизм. СПб.: Гос. изд-во, 1920, С. 20 Троцкий Л.Д. Дневники и письма / под ред. Ю.Г. Фельштинского. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1994. – 256 с.

[1] Троцкий Л.Д. Дневники и письма / под ред. Ю.Г. Фельштинского. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1994. С. 103

[2] Алексеев Г.М. Теория «перманентной революции» Троцкого в контексте истории Октября. Доклад на VII Всероссийской научной конференции “Философия и методология истории” (Коломна, 27-28 апреля 2017 г.)

[3] Ленин В.И. Государство и революция. М. Издательство АСТ, 2023, С. 275, 277, 283

[4] Троцкий Л.Д. Моя жизнь. М.: Издательство АСТ, 2024. С. 298

[5] Там же.

[6] Там же. С. 299

[7] Троцкий Л.Д. Терроризм и коммунизм. СПб.: Гос. изд-во, 1920, С. 20

[8] Троцкий Л.Д. Терроризм и коммунизм. СПб.: Гос. изд-во, 1920, 178 с.

[9] Каутский К. Терроризм и коммунизм. Берлин. Издание Т-ва И.П. Ладыжникова, 1919, 228 с.

[10] Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. Ленинград. Гос. изд-во, 1925, 166 с.

[11] Каутский К. Диктатура пролетариата. Екатеринослав. Екатеринославское книгоизд-во «Наука», 1919,79 с.

[12] Там же, С. 1

[13] Троцкий Л.Д. Терроризм и коммунизм. С. 21

[14] Каутский К. Терроризм и коммунизм. С. 223-224

[15] Там же.

[16] Там же.

[17] Ленин В.И. Государство и революция. М. Издательство АСТ, 2023, С. 303

[18] Маркс К. Гражданская война во Франции // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. Государственно издательство политической литературы. М. 1960. С. 336

[19] Троцкий Л.Д. Терроризм и коммунизм. С. 88

[20] Там же. С. 101

[21] Там же.

[22] Левакин И.В. О марксизме, Октябрьской революции 1917 г. и правоведении (некоторые размышления в связи со статьей В.Л. Толстых) // Вестник Томского государственного университета. Право. 2019. № 31, С. 26-

[23] Троцкий Л.Д. Преданная революция. Что такое СССР и куда он идет. М.: Издательство АСТ, 2023. 352 с.