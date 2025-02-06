

Шоколад

Шоколад интересен тем, что на его примере видно, как устроено мировое разделение труда, и к чему оно приводит. Основным сырьём для производства шоколада являются какао-бобы — семена какао-дерева, произрастающего в тропических районах. Какао, или шоколадное дерево по латыни Theobrōma cacāo – пища богов.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) за 2021 крупнейшими странами по производству какао-бобов были: Кот-д’Ивуар, Гана, Индонезия, Бразилия, Эквадор, Камерун, Нигерия, Перу, Доминикана и Колумбия. Разрыв между Кот-д’Ивуаром и Колумбией составляет в 34 раза. Первое место по производству какао-бобов занимает Африка (67%), второе – Латинская Америка (18%), третье – Азия (14%), четвёртое – Океания (1%). В Европе нет плантаций какао-дерева.

Объём мирового экспорта товаров группы «Какао-бобы, целые или дроблёные, сырые или жареные», сырья для шоколада, в 2023 превысил 7,76 млрд дол.

Основными экспортёрами товаров этой группы были:

Кот-д`Ивуар – 42% (3,32 млрд)

Эквадор – 15% (1,17 млрд)

Гана – 14,2% (1,1 млрд)

Нигерия – 8,62% (669 млн)

Теперь посмотрим на продукцию высокого передела, шоколад, изготовленный из какао-бобов. Объём мирового экспорта товаров группы «Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао» в 2023 превысил 36,61 млрд долл.

Основными экспортёрами товаров этой группы были:

Германия – 17,4% (6,37 млрд)

Бельгия – 9,24% (3,36 млрд)

Польша – 7,41% (2,7 млрд)

Италия – 7,3% (2,66 млрд)

Таким образом, экспорт готовой продукции, шоколада, в 4,7 (!) раза больше экспорта сырья, какао-бобов. Страны, производящие больше всего какао-бобов, не входят в список крупнейших экспортёров шоколада, а в мировых лидерах по экспорту шоколада нет стран, где собирают какао-бобы.

По данным Data Bridge Market Research всего рынок какао-бобов в 2021 оценивался в 12,4 млрд​​ долл., а рынок какао и шоколада – в 74,4 млрд долл. – в 6 (!) раз больше рынка сырья.

Будучи первым в мире производителем сырья для шоколада Кот-д’Ивуар занимает 145 место в мире по ВВП (по ППС) на душу населения. Согласно отчёту Food Empowerment Project, опубликованному в 2021, только в Кот-д’Ивуаре и Гане работают на плантациях какао около 2,1 млн детей. Компания Mars, производящая M&Ms и Snickers, использует какао, которое собирают пятилетние дети в Гане, говорится в материале телеканала CBS News. Более 80% работников ферм получают меньше 2 долл. в день, женщины и дети – менее 0,5 долл. Средняя продолжительность рабочего дня на плантациях Кот-д’Ивуара составляет 16 часов. По данным на 2021 на фермах и в других отраслях, связанных с производством какао-бобов, в Кот-д’Ивуаре занята 1/4 населения страны — около 26 млн человек.

Чему нас это учит?

Корни проблемы уходят в эпоху колониализма, когда европейские державы вынудили африканских фермеров выращивать какао-бобы на экспорт. С тех времён положение не поменялось. Страны периферии капитализма производят сырьё, страны центра капитализма – конечную продукцию высокого передела. Формально колониализм прошёл, а фактически остался.

Страна, которая является мировым лидером по выращиванию какао-бобов, является нищей, занимается сверхэксплуатацией труда, использует детский труд и не в состоянии произвести продукцию высокого передела. При этом речь идёт не о какой-то высокотехнологичной продукции, а весьма о примитивном изготовлении шоколада – 472 место в Индексе сложности продукта (PCI).

Мы увидели, как работает мировая система капитализма, как устроено мировое разделение труда, как происходит неэквивалентный товарообмен между центром и периферией, и к чему это всё приводит: богатые богатеют, бедные беднеют и не могут позволить себе вкусить “пищу богов”, хотя выращивают основной её компонент.

Мы говорили не столько о шоколаде, сколько о странах, где граждане живут добычей сырья, а не производством конечной продукции высокого передела, и о том, насколько отрицательно это сказывается на их благосостоянии.

А теперь попробуйте найти продукцию высокого передела у нас.

P.S.

В комментариях привёл ответы нашумевшей DeepSeek по данному вопросу

Оригинал поста: https://t.me/pobeda2030/747?single