Договориться с драконом

Как известно, дракон никогда не объясняет принципов, по которым выбирает своих жертв. Ни в одной легенде или сказке героям не удавалось ни объясниться, ни тем более разумно договориться с ним.

Российская судебная и правовая система сегодня переживает повсеместное одраконивание. Государственная Дума принимает законы, оформляющие и регулирующие беззаконие и произвол. Следственные органы и суды принимают решения, игнорируя материалы дела, очевидные факты и собственные правила. Но именно такое поведение рассматривается в сложившихся обстоятельствах как «естественное» и не вызывает уже никакого удивления ни у наблюдателей, ни у самих жертв.

Характерный недавний пример — дело муниципального депутата Андрея Морева обвиненного в том, что наклеил у себя на машину незаконную ныне эмблему «Умного голосования». Наклейку эту ему налепили провокаторы. Есть видео, которая это доказывает. Но Замоскворецкий суд просто проигнорировал видеозапись и наказал депутата. Теперь он не сможет участвовать в выборах.

В Иркутске объявили обвинительный приговор по так называемому делу «о лифтах». История крайне запутанная хотя бы потому, что следствие так и не смогло объяснить, в чем состоит суть преступления, какой и кому нанесен ущерб: лифты, из-за которых начался скандал, работают, их цена соответствовала региональным стандартам. Тем не менее депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 миллион 600 тысяч рублей. Основного фигуранта дела Олега Хамуляка приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 миллион 300 тысяч рублей. Также их коллегу Антона Рябикина суд приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 1 миллион 300 тысяч рублей. Ещё два человека — Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов получили условные сроки. Вдобавок к этим суровым приговорам Кировский районный суд Иркутска по делу «О лифтах» удовлетворил иск на возмещение Фонду капремонта Иркутской области в сумме 55 721 469 рублей 29 копеек. Из чего складывается эта сумма и как её подсчитали, остается загадкой, поскольку на протяжении суда заявляемые обвинением цифры то и дело «плясали».

Ни для кого не секрет, что Андрей Левченко — не просто региональный политик, но и сын бывшего «красного губернатора» Иркутской области, а ныне депутата Государственной Думы Сергея Левченко. И его арест был оценен многими как взятие заложника.

Разумеется, младшего Левченко судили не по политической, а по хозяйственной статье. А в таких случаях обязательно начинают говорить, что «дыма без огня не бывает». Но приговор, вынесенный судом в Иркутске, говорит сам за себя. Он настолько непропорционален масштабам дела, даже если поверить версии обвинения, настолько противоречит всей текущей практике принятия решений по подобным делам, что оценить его иначе как акт расправы просто невозможно. Напомню, что буквально за несколько дней до вынесения приговора по «делу о лифтах» был освобожден из заключения владелец шахты «Листвяжная», которого обвиняли в том, что из-за грубых нарушений техники безопасности погиб 51 человек. Окончательный приговор по этому делу так и не вынесен, а бизнесмен, по вине которого, по версии следствия, произошла массовая гибель шахтеров, отделался на данный момент подпиской о невыезде.

Ректор Московской Высшей Школы Социальных и Экономических Наук (МВШСН) Сергей Зуев тоже сидит уже много месяцев по очень странному обвинению, его подозревают, что он платил зарплаты сотрудникам, работа которых была, по мнению следователей, недостаточно качественной. Насколько следователи способны разбираться в специфике гуманитарных исследований, вопрос отдельный. Но все эти примеры наглядно демонстрируют насколько произвольными могут быть представления наших судебных органов в вопросах, касающихся жизни и свободы людей.

«Мы постепенно привыкаем к государственным репрессиям, уставая удивляться циничности и беспринципности, — пишет наш колумнист Сергей Росс, в настоящий момент отбывающий административный арест по очередному нелепому обвинению, суть которого ни он, ни, похоже, сам суд так и не поняли. — Но эта нормализация — очень плохой знак. Умение каждый раз возмущаться беспределу оставляет человека чувствительным к несправедливости и не дает махнуть рукой на свои права. Такие случаи, как кейс Андрея, когда властям очевидно не за что зацепиться и как-то помешать выдвижению неудобного кандидата, что они создают провокацию на пустом месте, снова заставляют поражаться наглости и подлости. Чем больше будет таких бесстыдных одиозных провокаций, тем быстрее эта власть уничтожит остатки своего авторитета у граждан. А авторитет — это все, на чем власть основана».

И всё же, как бы драматично ни складывались упомянутые выше, да и многие другие судьбы, главный урок из всего происходящего, состоит в том, что конструктивность, умеренность и здоровая осторожность никак не спасают от неприятностей, которые могут обрушиться на любого жителя нашей страны по произволу власти. Отсюда, разумеется не следует, что не надо проявлять осторожность, быть конструктивным и давать происходящим событиям здравые, сбалансированные и по возможности объективные оценки. Однако если кто-то думает, будто это поможет в отношениях с теми, кто сейчас вершит нашими судьбами, то он заблуждается.

Не надо пытаться просчитать, предсказать и предупредить логику дракона. В произволе, конечно, есть своя логика, но она несовместима с логикой обычного обывательского поведения, точно так же, как и с привычной политической логикой. Она определяется многообразием фобий, иллюзий, расчетов, ошибок, глупостей, замыслов и амбиций множества драконьих голов, находящихся в далеко не гармоничных отношениях между собой. А главное — все головы дракона сами совершенно дезориентированы. Только дезориентированы они по-разному.

Психологическая проблема состоит ещё и в том, что одраконивание российской власти происходило постепенно, набирая обороты по мере того, как накапливались противоречия и исчерпывались ресурсы. Думать, будто власть всегда и везде одинакова — опаснейшая иллюзия (и не важно, кто разделяет и сеет её — правые либертарианцы, аполитичные обыватели или леваки-анархисты). Власть меняется, эволюционирует, развивается, деградирует и разлагается, в зависимости от исторических обстоятельств, от того, в каком состоянии находятся её экономические основания и институты. Любая власть может и должна быть рациональна вплоть до того момента, как исчезают исторические и материальные условия, обеспечивающие её воспроизводство. Люди, описываемые собирательным понятием «Кремль», утрачивали рациональность по мере того, как нарастал системный кризис экспортно-сырьевой экономики, вписанной в неолиберальное глобальное хозяйство, которое, в свою очередь, всё более хаотизируется под влиянием собственных противоречий.

Как известно, боги лишают разума тех, кого хотят погубить. Власть, исторически объективно обреченная, становится иррациональной и безумной. Такое происходило уже не раз — с разными обществами и в разные эпохи. И сегодня мы переживаем это на себе.

Иррациональность — оборотная сторона испуганности, неуверенности и просто неадекватного понимания ситуации. Страх и дезориентация порождают агрессию, а многочисленные драконьи головы переживают происходящее по-разному, изрыгая пламя в разные стороны, часто даже друг в друга. Договариваться, увы, не с кем и не о чем.

Смена исторических эпох происходит на наших глазах. И на данном этапе от нас лишь в незначительной мере зависит ход событий. Бесполезно прятаться или скрывать свои принципы (это, как мы видим на множестве примеров, далеко не всем помогает). Гарантий нет. Надо просто спокойно держаться своей линии. Задача состоит в том, чтобы сохранять себя и сохранять рассудок вплоть до того момента, когда откроются новые возможности, когда будущее можно будет не только ждать, но приближать и творить его.

Скорее всего ждать осталось недолго.