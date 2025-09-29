

ФРАНЦУЗСКИЕ ЛЕВЫЕ: СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ПРИ ПОЛИТИЧЕСКОМ ЗАСТОЕ

Начало «политического сезона» осенью 2025 г. выдалось во Франции на славу: анонсированная отставка премьер-министра Франсуа Байру, социальная протестная акция «Блокируем всё», всеобщая забастовка 18 сентября с массовыми протестными демонстрациями и акциями, наконец, многочисленные мероприятия солидарности с палестинским народом. Надо сказать, как отмечает мой давний друг, основатель журнала «Демокраси э сосьялисм» Жерар Филош, «во всех этих акциях и мероприятиях очень активны были левые активисты». Жерар в данной связи говорит о своего рода наступлении французской левой, благодаря которой этой осенью она приобрела «социальную инициативу»

С этой точкой зрения сложно не согласиться. В самом деле, именно левые депутатские группы в Национальном Собрании в последние месяцы наиболее плотно атаковали Совет министров и именно четыре левые фракции, участвующие в Новом народном фронте (ННФ) консолидированно и практически единогласно голосовали 8 сентября за вотум недоверия Ф. Байру. Опять же, все ведущие левые партии, далеко не только крайне левые и коммунисты, но Социалистическая партия (СП) и «Экологисты», не говоря уж о ведущей в Национальном Собрании левой формации – левопопулистском движении «Непокорённая Франция» (НФ), – призвали своих сторонников через два дня после вынесения правительству вотума недоверия выйти на акции в рамках дня действий «Блокируем всё». Именно «левые» профсоюзы, в частности, Всеобщая конфедерация труда, «Рабочая силы», «Солидарные» и ряд других выступил в качестве инициаторов всеобщей забастовки и протестных манифестаций 18 сентября, в которых приняли участие минимум полмиллиона французов. Опять же, прежде всего левые стоят за осуществлением во Французской Республике демонстраций и акций солидарности с палестинцами. Благодаря мэрам от Французской компартии, СП и «Экологистов» десятки муниципалитетов по всей стране в день, когда Эмманюэль Макрон официально объявил о признании Францией «Государства Палестины», демонстративно вывесили на своих стенах палестинские флаги, протестуя прежде всего против осуществляемой правым правительством Израиля геноцидарной политики в отношении палестинского населения Газы.

Всё это так. Однако, если смотреть на вещи трезво, пока мало что говорит о том, что с электорально-политической точки зрения левые силы Франции, что называется, заработали очки на всей имеющей место «движухе». К сожалению, здесь нельзя не согласиться с точкой зрения французского политолога, профессора Лондонского университетского колледжа Филиппа Марльера: «Сейчас нет электорального роста левых сил, несмотря на их активность. Более того, все вместе левые вряд ли могут сегодня рассчитывать совокупно на голоса более 30% избирателей». И это в ситуации, когда самая популярная во Франции партия – крайне правое Национальное объединение (НО) в одиночку могло бы рассчитывать на 33-35% голосов!

Очередной этап политического кризиса, вызванный вотумом недоверия правительству, масштабность протестных социальных и политических акций в сентябре однозначно показывают всю степень «изношенности» макронизма и уровень критического восприятия действующей власти во французском обществе. Об этом свидетельствуют и крайне низкие рейтинги доверия как самому хозяину Елисейского дворца (17 пунктов), так и французской «партии власти» – центристскому «Возрождению» (14-15%). Ни прежний премьер-министр Ф. Байру, не назначенный после его вынужденной отставки представитель правой тенденции «Возрождения» Себастьен Лекорню не пользуются доверием французских граждан.

Но при всей своей энергичной деятельности французские левые, на деле, не в состоянии пока что качественно развернуть ситуацию в свою пользу. Возможно, досрочные парламентские выборы в ближайшие месяцы и не состоятся: президентский лагерь их не желает, поскольку их результаты, вполне вероятно, ещё более ослабят проправительственные силы. Но в 2026 г. во Французской Республике точно пройдут муниципальные выборы. На сегодня у левых и «Экологистов» достаточно прочные позиции на этом уровне, три крупнейших французских города – Париж, Марсель и Лион – управляются левыми мэриями. Но совсем не факт, что местные выборы принесут французской левой успехи; возможны и отступления в пользу правых сил.

Здесь отчасти дело в том, что унитарная динамика коалиции левых сил, оформленной накануне досрочных парламентских выборов 2024 г. – ННФ (Новый Народный фронт) – явно приостановилась, как это было ещё ранее в случае с Новым народным социальным и экологическим союзом (НУПЕС). Дело в том, что у ведущих сил внутри ННФ – свои собственные партийно-политические расчёты. И свои надежды на президентскую кампанию-2027, которая, собственно говоря, уже не за горами.

Да, есть некоторые генеральные моменты, которые объединяют представленные в ННФ силы (а политически их спектр весьма широк – от троцкистов и неосталинистов до социал-либералов). Это, в частности, оппозиционная линия в отношении правоцентристской власти, неприятие бюджетных мер «строгой экономии», фронтальное противостояние с крайне правым НО и его союзниками, отстаивание прав социально уязвимых слоёв населения и неприятие мер по ужесточению легальной иммиграции. Правда, это не так и мало, но всё-таки существование центробежных тенденций внутри ННФ – реальность сегодняшнего дня.

Я бы здесь выделил три основных подхода. Один исходит от движения НФ и его фактического лидера Жан-Люка Меланшона. Он представляет собой ясную конфронтационную линию с институтами V Республики и их носителями. Тут уместно привести ёмкую цитату самого Меланшона, сказанного им вслед за отставкой Ф. Байру: «Правительство Байру пало. Теперь должен уйти Макрон». Именно депутаты НФ выступили в качестве инициаторов попытки отстранения Эмманюэля Макрона с президентского поста, хотя очевидно, что шансов на эту «операцию» во французском парламенте практически нет. Ж.-Л. Меланшон и его товарищи делают ставку на досрочные президентские и парламентские выборы, надеясь, что их проведение совпадёт с новой социальной волной. Но эти расчёты вряд ли оправданы. Любопытно, что за досрочные всеобщие выборы сейчас во Франции ратуют также политические антиподы из НО. И, скажем откровенно, даже несмотря на дисквалификацию многолетнего лидера НО Марин Лё Пен, шансы крайне правых выглядят всё же посолиднее, чем у НФ. НФ при этом, всё время подчёркивая верность единству левых сил и проекту ННФ (а этот проект был инициирован лично Меланшоном), регулярно отказывается от идеи общих «левых праймериз», на которых партии-члены ННФ могли бы выдвинуть единого кандидата.

В свою очередь, на другом, умеренном фланге ННФ выделяется в прошлом самая влиятельная французская левая партия – СП (Социалистическая партия). На состоявшемся в этом году партийном конгрессе сторонник единства левых и твёрдый оппонент действующей власти первый секретарь соцпартии Оливье Фор был снова переизбран на свой пост, но с очень небольшим преимуществом. Внутри СП остаётся сильная оппозиция правосоциал-демократического толка, готовая к идее Э. Макрона «центрального правительства», которое бы потенциально могло включать министров от левого центра до партии «Республиканцы». Несмотря на заметное снижение реальной популярности в обществе, социалисты остаются на муниципальном, департаментском и региональном уровнях всё ещё самой влиятельной в левом движении Республике силой. В отличие от НФ, соцпартия выступает против фронтального противостояния макронизму и не сильно настроена на досрочные выборы. Как отмечает сенатор от СП Давид Ассулин, «наша оппозиция должна быть конструктивной и реалистичной». Инициируя отставку Ф. Байру, истеблишмент соцпартии надеялся, что Президент Макрон предложит формирование нового состава Совета министров левоцентристскому политику. Этого, однако, не случилось. НФ и в целом радикальные левые упрекают руководство СП в том, что социалисты склонны к компромиссам с либеральными политиками.

Наконец, отчасти третий полюс внутри ННФ сегодня связан с Французской компартией (ФКП) и партией «Экологисты». Эти политические силы выступают за всемерное укрепление ННФ через развитие его локальных отделений, усиление связей с миром труда и социальным движением. ФКП и особенно «Зелёные» полагают, что не должно повториться ситуации 2017 и 2022 гг., когда левый кандидат не сумел попасть во второй тур президентских выборов. Соответственно, эта точка зрения, которая пользуется поддержкой большинства беспартийных сторонников народного фронта, предполагает обязательное проведение накануне президентской кампании 2027 г. коллективных праймериз левого движения.

В то же время, самые, судя по опросам, реалистичные на сегодня кандидаты от левого спектра – Ж.-Л. Меланшон и социал-либеральный европейский депутат, лидер партии «Общественное место» Рафаэль Глюксманн – совершенно не горят желания к осуществлению таких «левых праймериз». Однако, нет сомнений, что, если ведущие левые партии, как это уже было в 2017 и 2022 гг., вновь не сумеют договориться о единой кандидатуре, французская левая снова может оказаться вне перспективы второго тура президентских выборов.

К сожалению, созданный верхушечно, «под кампанию» выборов в нижнюю палату парламента ННФ так и не смог на данный момент развить свою позитивную унитарную динамику, даже если и радикальные, и умеренные левые, действительно, активно действуют во внутриполитической сфере, участвуют в социальном и профсоюзном движении. Но складывается такое впечатление, что единой тактики сегодня у ведущих левых партий, по сути дела, не имеется. В ситуации постоянного подъёма крайне правого НО такое положение дел чревато очень серьёзными проблемами в будущем.