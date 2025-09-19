

«Украинский» разлом европейских левых

В нынешней крайне тяжёлой международной обстановке в Европе не очень ярко незамеченно прошёл юбилей – 50-я годовщина Хельсинкской встречи 1975 г., завершившейся созданием Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и подписанию знаменитого Хельсинкского акта. В то же время, со стороны левых и левоцентристских политиков «Старого Света» было немало благожелательных комментариев по поводу круглой даты.

Этому есть своё объяснение. Как верно отмечает французский историк Жан-Нюма Дюканг, «без реального вклада как социалистических стран, так и европейского социал-демократического движения успех Хельсики-1975 был бы невозможен». Правда в том, что, каждый по-своему, но, к примеру, Брежнев и Тито, Брандт и Пальме внесли действительно неоценимый вклад в создание СБСЕ и ослабление напряжения «холодной войны».

И вот сегодня, уже в 2025 г. геополитическая ситуация в Европе представляется куда более турбулентной и опасной, чем пять десятилетий назад. При ситуации правого (и даже крайне правого!) поворота в разных уголках Европы и ослабления левых и левоцентристских сил. В известной степени, уже ясно, что был как нельзя прав ветеран германской политики, депутат Бундестага от «Левых» Грегор Гизи, который ещё в 2022-м предрёк, что продолжение братоубийственного российско-украинского конфликта приведёт к втягиванию в него (в разных измерениях, конечно) других стран «Старого Света», усилению тенденции ремилитаризации в Евросоюзе и, как следствие, к укреплению реакционных правых настроений на нашем континенте. Очевидно: всё то, что предсказывал немецкий политик, происходит прямо на наших глазах.

В той или иной степени положительно оценивая «наследие Хельсинки», призывая к миру в сегодняшней Европе, представители европейского левого движения, тем не менее, серьёзно расходятся в отношении вероятно «формулы» этого мира. Речь здесь не идёт об отношении к «вкладу» Российской Федерации в «украинский» конфликт: так или иначе, но основные тенденции левого движения в Европе негативно воспринимают действия Москвы. Но вот дальше точки зрения сильно отличаются.

Как уже не раз отмечалось, те, кого относят к левоцентристскому флангу в современной Европе (Партия европейских социалистов, Европейская зелёная партия и ассоциированные с ними национальные политические силы) разделяют официальную позицию ЕС в отношении складывающейся ситуации. Эти политические силы говорят о необходимости продолжать оказывать всестороннюю гуманитарную, экономическую и военно-политическую помощь Киеву и, тем самым, противостоять «экспансии Москвы». Не выступая против прямых российско-украинских переговоров, социал-демократы и экологисты исходят из необходимости восстановления территориальной целостности украинского государства.

Руководимые левоцентристами правительства европейских стран (Великобритании, Испании, Норвегии и т. д.) твёрдо заявляют о настрое оказывать разнообразную поддержку Киеву. Даже если Соединённые Штаты де-факто сократят уровень своей помощи. Как недавно заявил, в частности, премьер-министр Норвегии и лидер Рабочей партии северного королевства Йонас Гёр Стёре, «наша страна продолжит непоколебимо оказывать помощь Украине в её борьбе за свободу, независимость и против агрессии».

Можно сказать, что подходы социал-демократических и экологистских партий к ситуации вокруг Украины весьма идеологизированы. Но, заняв такую позицию, левоцентристы одновременно поддерживают общую евроатлантическую политику. А это значит, что в той или иной степени они выступают также за ремилитаризацию национальных экономик своих стран, увеличение военных расходов и соответствие национальных оборонных бюджетов требованиям и критериям НАТО.

В свою очередь, подобная внешнеполитическая линия не разделяется большей частью антикапиталистических левых в Европе, включая крайне левые, коммунистические, радикально-социалистические и левопопулистские партии. Большая их часть выступает за активные дипломатические поиски мира в российско-украинском конфликте. Как отмечает председатель Партии европейских левых Вальтер Бауэр, «не существует военного решения этого конфликта. Европейский Союз должен внести позитивный миротворческий вклад в продвижение к миру». Однако пока такая опция не кажется реалистичной.

И поэтому основная часть радикальных левых партий в ЕС, в особенности те, которые действуют в странах Южной, Западной и отчасти Центральной Европы, оценивая в целом международный конфликт в Украине как межимпериалистический, отвергает не только линию поведения Москвы, но и Вашингтона и Брюсселя. Антилиберальные левые однозначно выступают против повышения военных расходов, критически относятся к поставкам Киеву тяжёлых видов оружия и категорически возражают против перспективы размещения в Украине воинских подразделений их европейских государств.

По мнению радикальных левых, актуальный курс ЕС и Соединённого Королевства на восточноевропейском направлении не только непродуктивен. Как отмечает основатель и лидер движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, эта воинственная линия поведения ведёт дело к «большой войне» против России, чего нельзя допустить. Если левоцентристские партии «Старого Света» в их большинстве скептически относятся к переговорному процессу с Россией, основная часть радикальных левых полагает, что для того, чтобы закончить длящуюся уже три с половиной года войну, альтернативой дипломатии будет лишь сползание всей Европы в военную пропасть.

Таким образом, как видим, «украинский разлом» европейского левого движения – не просто метафора, он существует в реальности. В правительстве Испании между социалистами и радикальной левой коалицией «Сумар» постоянно происходят дискуссии о модальностях военно-технической помощи Украине. Одним из серьёзных проблемных узлов внутри коалиции левых сил Франции – Нового народного фронта – также является вопрос об отношении к мирным перспективам российско-украинского противостояния. Аналогичные проблемы имеют место также в левом движении Германии, Греции, Бельгии, других стран-членов ЕС. Безусловно, данная тенденция вряд ли способна усилить современное европейское движение…