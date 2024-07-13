

ФОРУМ САН-ПАУЛУ: ЕДИНСТВО ПРОТИВ ГЕГЕМОНИЗМА

В конце июня в гондурасской столице Тегусигальпе состоялась очередная, XXVII Встреча Форума Сан-Паулу, объединяющего десятки левых партий Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ). Нынешнее состояние латиноамериканских левых можно квалифицировать как противоречивое. С одной стороны, во многих странах Западного полушария у власти находятся левые и левоцентристские силы (недавняя убедительная победа Клаудии Шейнбаум в Мексике подтвердила высокий уровень доверия к проводимой левыми силами политики). С другой, многие руководимые левыми президентами правительства сейчас (Чили, Колумбия, Боливия) сталкиваются с различными проблемами, что говорит об определённой непрочности отдельных «прогрессистских» экспериментов в Новом свете. Победа в Аргентине праволибертарианского кандидата на президентских выборах также стала серьёзным вызовом для всего латиноамериканского левого спектра.

В Итоговой декларации тегусигальпской встречи латиноамериканские левые констатировали не только турбулентность современного мира, но и признали серьёзные сложности, с которыми сталкиваются прогрессивные силы в Латино-Карибской Америке. В документе констатируется: «Только единство левых, революционных и демократических политических сил, общественных и народных движений и прогрессивной интеллигенции позволит нам объединить инициативы по построению справедливого и равноправного международного порядка.» Также в итоговом документе Встречи в Тегусигальпе содержится следующая мысль: «Мы должны усвоить урок перед лицом развития неолиберальных правых. Необходимо выстроить единство разнообразия наших политических сил, чтобы достичь свободной, суверенной, независимой и справедливой Латинской Америки и Карибского бассейна.»

Для более эффективной работы, говорилось на Встрече Форума, следует укреплять сотрудничество с различными народными движениями – социальным, профсоюзным, крестьянским, индейским и т. д. Также в современных условиях отдельное внимание было посвящено вопросу о продвижении альтернативных масс-медиа, способных конкурировать с частными средствами массовой информации, обсуживающими интересы правых и крайне правых сил. Тематике крайне правой опасности, проявляющейся сегодня в разных странах Южной и Центральной Америки, были посвящены, к слову, многие выступления участников Встречи в столице Гондураса.

Форум Сан-Паулу своей деятельностью олицетворяет не только единство, но и системную солидарность латиноамериканских левых сил. Эта тенденция вновь нашла подтверждение как в тексте Итоговой декларации Форума, так и в отдельных резолюциях встречи. В частности, делегаты XXVII Встречи выразили твёрдую солидарность с Кубой, потребовав безоговорочного снятия экономической и торговой блокады островного государства. ФСП выступил против односторонних принудительных мер в отношении Венесуэлы и Никарагуа, подчеркнув, что эти меры противоречат принципам международного права. Была высказана поддержка законному правительству Боливии, недавно подвергшемуся попытке военного путча. Также ФСП выступил с заявлением о солидарности со свергнутым президентом Перу Педро Кастильо и осуждённым руководителем партии «Свободное Перу» Владимиром Серроном. Отметив, что «борьба с колониализмом и неоколониализмом в Латинской Америке и Карибском бассейне представляет собой одну из основных осей Форума Сан-Паулу», Итоговая декларация призвала к продолжению борьбы за независимость Пуэрто-Рико, Гваделупы, Мартиники, Кюрасао, Бонайре, Арубы и других подвластных территорий.

На протяжении многих лет ФСП и партии-члены этого панамериканского объединения энергично выступают за развитие интеграционных процессов в Латинской Америке. В Итоговой декларации подчёркивается, что «интеграция является нашей самой большой силой». В этой связи подчёркивается первостепенное значение Сообщество стран Латинской Америки и Карибов (СЕЛАК), которую сейчас возглавляет левосоциалистический политик, премьер-министр Сента-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш.

Поддержка деятельности и инициатив братских правительств – ещё одна сторона работы ФСП. В частности, на Встрече в Гондурасе была высказана ясная поддержка плану мира президента Колумбии Густаво Петро, одобрение активной природоохранительной «амазонской» политики, осуществляемой правительствами Бразилии и Колумбии против вырубки лесов и незаконной добычи полезных ископаемых, согласие с иммиграционной политикой Мексики.

Но важно, что ФСП уже давно превратился в принципе в важный фактор международного левого движения. С форума берут пример на других континентах, в частности, в Европе, где с 2017 г. по инициативе Партии европейских левых проводят ежегодные европейские форумы левых, прогрессивных и зелёных сил. Всё это заставляет партии-члены ФСП высказывать свою позицию и по общемировым сюжетам.

В частности, в Тегусигальпе говорилось о крайне отрицательном отношении латиноамериканских левых к действиям государства Израиль в отношении палестинцев. Конкретно критике был подвергнут «израильский геноцид по отношению к палестинскому народу», было заявлено, что израильтяне попирают все нормы международного и гуманитарного права. Левые силы ЛАКБ потребовали решительным образом прекращения огня и установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, подразумевающего, в частности, создание прочного палестинского государства. Также латиноамериканские левые подтвердили свою позицию в пользу международного признания Сахарской Арабской демократической республики.

Поскольку хорошо известно, что исторически для латиноамериканских левых сил внешним противником номер один является североамериканский империализм, вполне логично, что в документах ФСП однозначно осуждаются гегемонистские притязания США и НАТО, где бы они ни проявлялись – в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе или же Латинской Америке. По мнению представленных в ФСП политических сил, именно Соединённые Штаты стоят на страже неолиберального мирового порядка, с которым латиноамериканские левые не желают примиряться.

Одновременно была принята специальная резолюция, которая подтвердила принципиальную позицию в пользу «одного Китая». В ней конкретно отмечается, что «провинция Тайвань – неотъемлемая часть территории Китайской Народной Республики». Здесь, конечно же, имеет смысл отметить, что в Латино-Карибской Америке левые и левоцентристские партии в своём большинстве приветствуют внешнюю политику КНР и выступают за всестороннее развитие отношений с Китаем, видя в нём естественного конкурента США.

В тексте итоговой декларации встречи ФСП в Тегусигальпе фигурирует и позиция левых сил Латинской Америки в отношении необходимости завершения конфликта в Восточной Европе. Конкретно на этот счёт в документе отмечается: «Форум Сан-Паулу выражает свою поддержку дипломатическому, конструктивному и реалистическому решению конфликта в Европе, которое гарантировало бы безопасность и суверенитет всех, в также региональный и международный мир и стабильность». Отметим также, что в последнюю пару лет левые президенты Бразилии, Мексики, Боливии и Колумбии уже делали миротворческие инициативы и предлагали своё посредническое содействие, дабы остановить российско-украинский конфликт.

Как видим, очень осторожная и обтекаемая позиция ФСП явно контрастирует с твёрдым осуждением действий России, имеющим место у большей части европейских левых. И это опять же нужно понимать: исторически для латиноамериканского левого движения Россия никогда не была, в отличие от США, противником, и до сих пор рассматривается многими в левом движения Латинской Америки как дружественное государство. Особенно это относится к той части левого движения, которые ассоциируют себя с концепцией «социализма XXI в.» А с учётом того, что позиции правящих на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа партий внутри ФСП весьма солидны, вряд ли какой-то открыто антироссийский демарш от имени Форума сегодня возможен. Наоборот, в одной из резолюций XXVII Встречи Форума говорится о негативном отношении к односторонним принудительным мерам против РФ, исходящим от США и натовского альянса.

Безусловно, говорить о полном единомыслии и даже единстве левых сил в ЛАКБ сегодня вряд ли оправданно. Особая позиция чилийского леволибертарианского президента по ряду вопросов мировой и региональный Габриэля Борича хорошо известна. По-прежнему имеются различия в подходах между левоцентристскими и радикальными левыми правительствами. Тлеющий, но уже ставший достоянием латиноамериканской левой общественности конфликт внутри боливийского Движения к социализму – конкретный пример серьёзных разногласий в рамках одной правящей политической силы.

И всё же призыв, содержащийся в Итоговой декларации Встречи в Тегусигальпе – «давайте преодолеем различия и построим самое широкое единство в многообразии!» – вовсе не пустые слова. Собственно, сама история и конкретная практика ФСП как объединяющей десятки левых партий «Нового света» структуры, – вполне определённая иллюстрация того, что единство левых и прогрессивных сил возможно даже не в рамках одной отдельно взятой страны, а континента!