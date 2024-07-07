

Психологический аспект успешности правого популизма

Успех правых партий на выборах в Европарламент и возможная победа Трампа в США вызвали бурное обсуждение в левой среде.

В чём причина успеха ультраправых? Как им удаётся привлечь на свою сторону низы рабочего класса? На эти вопросы есть простой ответ – они ловко обманывают своего избирателя. Правые политики используют социальную риторику, чтобы привлечь массы. Но их экономическая программа построена в интересах крупного капитала, что неизбежно ударит по одурманенным массам, если правые придут к власти. Так что, ждать, когда массы разочаруются в провальной политике правых и снова начнут голосовать за социалистов? Опыт тридцатых годов ХХ века показал, что это плохая идея. Ультраправые могут и не отдать власть. Бороться с угрозой фашизации нужно сейчас. И одно из слагаемых борьбы – понимание механизмов успеха пропаганды ультраправых. Один из таких механизмов находится в области психологии и культурных норм.

Психическая специализация

С возникновением разделения труда и появлением классового общества, произошла не только поляризация богатства и власти. Вместе с ними были разделены психические функции, особенно их публичная демонстрация. Правящий класс был обязан демонстрировать агрессию и отвагу. Угнетённые должны были демонстрировать трудолюбие и покорность.

«Психическая специализация» до сих пор с нами. Классовому обществу узких специалистов нужны винтики с узкими психическими функциями, чтобы максимально эффективно поддерживать пирамиду власти.



Для масс всё также вменяется в добродетель трудолюбие, покорность и запрещается выражение гнева. Этот запрет носит как законодательный, так и культурный характер. Будешь кричать на улице – привлекут за мелкое хулиганство, а если и не привлекут, то общество осудит: «девушка не должна себя так вести», «мужчина должен держать себя в руках» и т.д.

Психологическое угнетение является одной из теневых сторон классового общества, от него страдают все его слои. Но сильней всего оно сказывается на массах трудового народа. Находясь в зависимом и подчинённом положении, люди вынуждены терпеть экономическое, политическое, социальное, гендерное, угнетение и, как правило, не могут дать адекватный ответ.

В такой ситуации есть два стандартных выхода. «Овечки» должны бежать либо в сторону ощущения своей беспомощности и входить в загон депрессии, либо они должны направлять свой гнев на тех, кто более слаб и зависим: женщин, детей, мигрантов, геев и т.д.

Так капиталистическая система воспроизводит себя. Социальные низы остаются покорными, пирамида угнетения упирается в насилие над детьми, издевательство над животными и самоубийства.

Рецепт успеха правой пропаганды

Когда фрустрированный обыватель хочет выразить свой гнев и неудовлетворённость жизнью, правые предлагают ему удобный для разрядки объект – внутренних или внешних врагов, достаточно безопасных для выражения ненависти к ним. Правые разжигают ненависть к уязвимым группам, указывают их как виновников бед и дают возможность обывателю присоединиться к безопасной для него борьбе с «врагом».

Эта простая схема. И она работает.

Ты не доволен своей жизнью? В тебе кипит злость? Хочешь наорать на жену… Это конечно, тоже помогает и соответствует традиционным ценностям, но лучше поймать нелегального мигранта в кампании таких же патриотов как ты. Или строчить в интернете призывы к расправам над внешними врагами страны. Это способ получить эмоциональную разрядку.



Разрядил заряд гнева! И на время стало легче. Но, после может прийти чувство вины… Тут на помощь придёт правая пропаганда, которая закрепит действие убеждениями в справедливости насилия к чужакам. Так образуется целостный комплекс мыслей-чувств-действий, подкрепляющих друг-друга. Чувствуешь гнев – выливаешь его на «врагов» – убеждаешься, что «враги» тебя ненавидят в ответ – чувствуешь страх, который переходит в гнев. Цикл повторяется, в нём формируются и закрепляются личностные черты характерные для «авторитарной личности». Формируется соответствующая поведению идентичность.

Уязвимость схемы

Но в этой схеме есть большой изъян. Когда гнев выражается не на тот объект, и не по тому поводу, по которому он возник, он не приводит к полной эмоциональной разрядке и успокоению психики. Так, если на человека накричал начальник, а он потом сорвался на жену, то легче становится, но не до конца. Ситуация унижения и бессилия перед боссом остаётся актуальной и продолжает порождать боль и гнев. Она может быть разрешена в конфликте с боссом, а не с женой. Но, сама идея разрешения конфликта может блокироваться страхом перед руководством.

Так что остаётся срываться на слабейших. И правая пропаганда даёт эмоционально убедительные образы врагов, с которыми можно безопасно воевать. Тогда, условные мигранты, получают в свой адрес всю накопленную боль и злость. Не только за примеры неприглядного поведения своих представителей, но и за высокие цены ЖКХ, самодурство начальников, работу без отпусков и отсутствие жизненных перспектив.

В этом эффекте – разгадка жестокости этнических погромов, когда погромщики изливают копившийся годами гнев, то чувствуют облегчение и радость. Люди возвращают себе эмоциональную субъектность, чувство, что они обладают силой, что они не беспомощны. Они могут отомстить!

Но, так как основные источники страха, боли и гнева находятся не в межнациональной сфере, после кратковременной разрядки напряжение возвращается, и человек вновь ищет возможность выплеснуть свою ярость. Так раскручивается воронка ненависти. Она деформирует личность, ведёт к физическому и психологическому истощению.

Психологический провал леволиберального дискурса

Пропаганда ультраправых предлагает массам удобные объекты для безопасного выражения накопленного гнева. По сути, это форма утешения для подавленной личности. Правые предлагают измученным людям таблетку, временно обезболивающее, или даже «наркотик» легального гнева.

Что на это предложение отвечают левые? «Давайте жить дружно?» «Не злитесь на мигрантов, они не виноваты?» Люди и так знают, что злиться им запрещено. Капитализм приучает «быть хорошим и молчать в тряпочку». И тут к системе психологического подавления капитала, присоединяют свой голос социалисты.

Правые предлагают облегчение, а левые – терпение.

Формула победы левых

Для победы левых сил нельзя идти в хвосте либералов с их призывами к «всеобщему миру» и нельзя встраиваться в правую повестку с её манипуляциями. Нужно использовать силу гнева, и направлять его на истинные причины страданий трудящихся. На практике такую стратегию пытается реализовать Меланшон и его «Непокорная Франция».

Здесь гнев имеет позитивную функцию по разрешению конфликта и достижению перемен. И здесь гнев получает настоящую разрядку. Но для разрядки нужна победа. Если же победы нет, то ситуация поражения отбрасывает людей в чувство своей беспомощности и депрессию.

В этом сложность пути левых – отчаянное сопротивление со стороны правящего класса.

Поэтому, в условиях, когда правящий класс запрещает и репрессирует выражение гнева в свою сторону, организованное сопротивление подавляется и гнев выражается вспышками. На эти вспышки люди оказываются готовы в крайнем случае, когда ощущают, что им уже нечего больше терять.

Для левых нет возможности спокойно кататься на энергии гнева. Нужны структуры и механизмы, которые будут способны обходить или преодолевать сопротивление правящих элит.

Наиболее перспективным выглядит направление гнева на истинные причины через организацию системной борьбы, через общественные, политические и профсоюзные организации, в которых будет идти не только выражение эмоций, но и просвещение, обучение. И которые будут бороться за реальные результаты – чтобы насилия во всех его формах становилось меньше. Чтобы трудящиеся из класса в себе, смогли стать классом для себя.

Нужно соединять порывы горячего сердца с силой холодного разума. Разум создаёт механизмы для преобразования мира, чувства приводят эти механизмы в движение. И тогда левая политика принесёт свои благие плоды.

Пожелаем нашим французским товарищам успеха на этом пути.