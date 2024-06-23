

Единство по необходимости

Сенсационное решение Президента Франции Эмманюэля Макрона вечером 9 июня, после оглашения результатов европейских выборов, на которых во Французской Республике чистую победу с 31,5% голосов одержало крайне правое Национальное объединение (НО), распустить нижнюю палату парламента – Национальное Собрание – резко изменило политическое данное для V Республики и ввергло политические силы страны в новую избирательную кампанию.

Реально сейчас в самых разных политических лагерях Франции происходит что-то калейдоскопическое, ведь никто, в том числе в президентской партии «Возрождение», к электоральной кампании не готовился и назначение досрочных законодательных выборов, в общем-то, стало шоком для французских политиков. Итоги выборов в Европейский парламент (ЕП) показали, что во Франции резко усилились крайне правые настроения. Собственно, за три крайне правых списка было подано более 38% голосов, а НО и партия Эрика Земмура «Отвоевание» в совокупности провели в Европарламент 35 человек, из 81 евродепутата, предназначенных для Франции. Вторым важным результатом «французских» евровыборов стало поражение президентского центристского блока во главе с партией «Возрождение»; за этот список отдали голоса лишь 14,6% избирателей.

Ещё одним результатом голосования 9 июня следует назвать изменение соотношения внутри левого движения. Если на парламентских выборов два года назад, после третьего места на президентских выборах Жан-Люка Меланшона, его движение «Непокорённая Франция» (НФ) подтвердила статус самой популярной силы в левом движении Республики, то на этот раз на первое место в левом движении вышел возглавляемый лидером небольшой партии «Общественное место» (ОМ) Рафаэлем Глюксманном левоцентристский список, в котором решающая роль принадлежала Социалистической партии (СП); этот список получил итоговое третье место и 13,8% голосов. Что же касается левопопулистской НФ, её список собрал 9 июня лишь 9,8% голосов, также в Европарламент пробрались «Экологисты» (в прошлом «Европа Экология – Зелёные»), набрав чуть менее 5,5% голосов. Вновь не поддался европейский «барьер» Французской компартии (ФКП). В целом же французские левые силы набрали более 31% голосов. С одной стороны, это некоторый прогресс по сравнению с национальными выборами 2022 г, с другой – вся французская левая, получается, пользуется сегодня таким же уровнем поддержки, что и НО в одиночку! Как отмечает левый французский политолог, профессор Лондонского университетского колледжа Филипп Марльер, «объективно партии французской левой находятся в ситуации электоральной стагнации, и выбраться из неё им не удалось ни при существовании Нового народного экологического и социального союза (ННЭСС), ни по одиночеству…».

Мы уже обращались к теме развала ННЭСС осенью 2023 г. Даже если поводом к нему стало противоречивые позиции французских левых кругов в отношении октябрьской атаки хамасовцев против Израиля, всё же реальные причины того, что ННЭСС, что называется, де-факто стал достоянием истории, другие. И связаны они прежде всего с глубокими различиями между радикальными (представленными сегодня прежде всего меланшоновцами) и умеренными (в основном социалистами) тенденциями левого движения по институциональным, международным и европейским вопросам.

Однако же, объявление Э. Макроном досрочных выборов в ситуации, когда крайне правая партия сделалась – с солидным преимуществом – самой популярной политической силой в стране, просто заставило левых политиков, что называется, задвинуть свои разногласия в дальний ящик. Уже буквально на следующий день после европейских выборов, 10 июня, руководители четырёх наиболее влиятельных левых формаций V Республики (НФ, СП, «Экологисты» и ФКП) объявили о том, что в актуальной ситуации создаются новые общие рамки французской левой. Лидеры левых сил прислушались к призыву депутата от НФ Франсуа Рюффену, сразу же после завершения выборов в ЕП, призвавшего к формированию – в противовес макронизму и подъёму крайне правых – Народного фронта, по образцу того объединения левых сил, что существовало во Франции под конец III Республики, в 1936-1938 гг. В итоге новый альянс было решено назвать Новым народным фронтом (ННФ), что явно демонстрирует тот факт, что в лице НО французские левые видят неофашистскую опасность. К ННФ сразу же примкнули и малые левые партии, представляющие практически весь левый спектр Республики – от неотроцкистких Новой антикапиталистической партии – Антикапиталистической и Независимой рабочей партии до левоцентристских партий – ОМ и «Новое данное».

Идея создания ННФ получила, как показывают социологические данные, широкую поддержку почти во всех кругах и течениях французского левого движения, поскольку рядовые активисты прекрасно осознают всю его слабость и рыхлость. Вот уже семь лет прошло после завершения крайне неудачного пятилетнего президентского мандата Франсуа Олланда, однако, даже с созданием ННЭСС, серьёзного рывка левых так и не произошло. Уровень электоральной поддержки левых в эти годы ни разу не поднимался выше трети, что говорит о достаточно посредственном показателе.

Идея ННФ получила поддержку у многих деятелей науки, культуры, спорта. Публично о поддержке нового объединения заявили лидеры ряда французских профсоюзов, включая Всеобщую конфедерацию труда, Унитарную профсоюзную федерацию и Национальный союз «Солидарные». Весьма интересно, что ННФ получил поддержку от самых разных фигур французского левого движения, которых ещё недавно было крайне сложно представить в одном альянсе. Так, основатель НФ Жан-Люк Меланшон призывает всех к мобилизации против крайне правой опасности под флагом ННФ, тогда как экс-президент, социалист Франсуа Олланд заявляет, что «сегодня необходимо широкое объединение всех левых, демократических и прогрессивных сил, чтобы остановить Национальное объединение».

Прекрасно понимая, что не допустить триумфа крайне правых будет весьма сложно, но возможно лишь в случае однозначного единения сил левой оппозиции уже с первого тура парламентских выборов (как было в 2022 г, когда партии-члены ННЭСС сумели провести в нижнюю палату французского парламента 151 представителя), лидеры левых и левоцентристских партий в очень спрессованной ситуации объявленной предвыборной кампании были вынуждены крайне спешно договариваться о распределении одномандатных округов. Как известно, во Франции действует мажоритарная избирательная система и выборы в Национальное Собрание проходят в 577 округах.

Естественно, при переговорах партий о распределении округов сыграли свою роль как актуальное соотношение сил в левом лагере в Национальном Собрании (где самой многочисленной левой группой является группа НФ), так и результаты европейских выборов, на которых статус первой левой силы отвоевали социалисты и их союзники. В любом случае подразумевалось, что завоёванные ННЭСС в 2022 г. депутатские округа останутся за их действующими обладателями. Уже 12 июня было достигнуто принципиальное согласие по округам, выгодное прежде всего НФ (сможет выдвинуть 229 кандидатов) и СП, и союзникам соцпартии (175 округов, более чем на сто больше, чем два года назад!). Также 92 округа отданы «Экологистам» и их партнёрам, 50 – Французской компартии. Ещё чуть в более чем 30 округах будут баллотироваться кандидаты от малых и заморских левых партий. Понятно, что для всех это распределение кандидатов носило компромиссный характер. Но важным является как то, что уже НФ не может рассматриваться как супердоминирующая сила во французской левой, так и то, что СП заметно нарастила своё влияние благодаря успеху списка Р.Глюксманна на июньских евровыборах.

Спрут ННФ был подтверждён тем, что буквально через четыре дня после его провозглашения партии-участницы договорились о подписании совместной правительственной программы – «контракта легислатуры». Разумеется, и этот предвыборный документ, включивший в себя в общей сложности около 150 мер, является компромиссной программой, в которой были учтены как позиции социал-реформизма, так и радикальных левых. Как отметил 1-й секретарь соцпартии Оливье Фор, «мы преуспели. Пишется страница истории Франции.»

В политической сфере левые обязуются совместно двигаться к VI Республике парламентского и партисипативного типа через созыв Учредительного собрания (давняя мечта Ж.-Л. Меланшона и коммунистов). ННФ выступает за переход на пропорциональную систему выборов и упразднение знаменитого пункта 49.3 Конституции, позволяющего Совету Министров через прибегание к вопросу о вотуме доверия избежать парламентского голосования по «проблемным» законам. ННФ также обещает отказаться от принятого в этом году Закона об иммиграции и предоставлении убежища, и «регуляризировать» иностранных трудящихся, студентов и родителей школьников, не имеющих соответствующих документов. Также объединившиеся левые берут обязательство бороться со всеми формами расизма, антисемитизма и исламофобии.

В социально-экономической сфере левые выступают за установление налога солидарности на доход, усиление прогрессивного характера налогообложения и налогообложение сверхприбылей. Одновременно речь идёт о реальном увеличении минимальной зарплаты, индексации зарплат в соответствии с инфляцией и блокировании цен на предметы первой необходимости. Левые говорят о необходимости «общественного управления водой», введении моратория на крупные инфраструктурные проекты автодорог (плюсик для «зелёных»). Также в программе содержится обещание глобального отказа от инициированной действующим кабинетом Габриэля Атталя реформы системы образования, сохранения автономии педагогического сообщества и усиления школьной медицины. ННФ также обязуется создать 200 тысяч социальных квартир и домов в течение пяти лет.

Безусловный компромисс между умеренными и радикальными левыми чувствуется во внешнеполитическом разделе электоральной программы. Призыв к пересмотру действующих европейских договоров там сочетается с пожеланием социалистов и «Экологистов» относительно реформа Общей сельскохозяйственной политики. Лозунги по признанию Палестинского государства и введению эмбарго на продажу оружия Израиля – с необходимостью коллективного отпора международному терроризму. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины предполагает поставку Киеву французского вооружения, но ни в коем случае не военную интервенцию французских военнослужащих…

Уже очень скоро мы узнаем, сумел ли ННФ убедить избирателей в своей правоте. Мой давний друг, в прошлом член Национального бюро СП и основатель журнала «Демократи э сосьялизм» Жерар Филош полагает, что «унитарная динамика может привести к скачку для левых, особенно в ситуации, когда для многих избирателей другой альтернативы, кроме как Нового народного фронта, не будет…» Но пока что опросы общественного мнения показывает, что даже объединившись, представленные в ННФ силы по уровню поддержки по-прежнему уступают НО, хотя и опережают макроновский лагерь.