Sex Pistols: спустя 50 лет

Год назад бывший вокалист группы Sex Pistols Джонни Лайдон (более известный как Джонни Роттен) принял участие в отборе на Евровидение от Ирландии. Вместе с группой Public Image Limited, которую он основал в 1978 году, он презентовал ирландской комиссии песню Hawaii. Эту песню Джонни посвятил своей жене, страдающей от болезни Альцгеймера. Хоть Роттену и не удалось отобраться на Евровидение в том году, он сумел ярко напомнить о себе и о творческом наследии легендарной панк-группы Sex Pistols, о котором хочется сейчас поговорить.

Ситуационизм Малкольма Макларена

В конце 1960-х годов на фоне политического и культурного влияния «долгого» мая 1968 года поднимает свою голову ситуационизм. Деконструкция «общества спектакля», отрицание буржуазной элитарной культуры – все это вдохновляет молодого музыканта и дизайнера Малкольма Макларена. В 1971 году вместе со своей женой Вивьен Вествуд он открывает бутик «Letitrock», который затем пара переименовывает в «Sex». В бутике продавалась вызывающая БДСМ-одежда, майки с коммунистическими, анархистскими и нонконформистскими принтами.

Малкольм сильно вдохновился работой философа Ги Дебора «Общество спектакля». Весь мир превращен в спектакль, сознание людей фетишизируется, а люди понимают друг друга как товар. Макларен приходит к выводу: способ разрушить общество спектакля – это создать альтернативный, нонконформистский образ. Образ должен резко выделяться на фоне пуританской культуры, костяка общество спектакля. Сначала Макларен продюссирует группу «New York dolls», на концертах музыканты переодевались в форму хунвейбинов, надевали советские значки и в принципе вели себя достаточно ангажировано и провокационно. Однако группа просуществовала не так долго и уже в 1976 году распалась.

В том же году в его бутик зашел юноша с характерным ирландским акцентом и в майке с принтом: «IhatePinkFloyd». Он сильно понравился Макларену, который как раз хотел создать новую рок-группу. Этим парнем оказался Джонни Лайдон, который затем станет называть себя Роттен (гнилой). Вместе с друзьями Роттена Стивом Джонсом, Гленом Мэтлоком и Полом Куком Макларен создает группу «Sex Pistols». В течение года группой был выпущен сингл «Anarchy in the UK», а затем и целый альбом «Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols» с вишенкой на торте в виде песни «God save the Queen».

Макларен утверждал, что в песнях Sex Pistols отображаются идеи ситуационизма, неприятия буржуазного общества, спектакля и капитализма. Джонни Роттен в автобиографии говорил, что никто из участников группы не понимал смысл ситуационизма и в целом сам Роттен считал эту идею «ерундой». При этом со слов Джонни мы знаем, что он вырос в нищете, в бедных районах Лондона. Там по причинам «ирландец» и «католик», Джонни не был любим обществом, с детства впитав плохое отношение к себе и неравенство пропитывающее английское общество. Сама панк-культура по содержанию выросла не столько из стиля, который, действительно, возник под влиянием ситуационизма, сколько из этой нищеты. Sex Pistols не выражали этот протест более точечно, как это позднее будут делать The Clash, Dead Kennedys и Rage Against The Machine. Протест Sex Pistols был более эмоциональным, менее философским. Возможно поэтому знаменитое исполнение песни «God save the Queen» на лодке напротив Букингемского дворца в день рождение Елизаветы Второй в 1977 году выглядит мощнее других исполнений, которые могут быть более неординарными по содержанию, но не столько действенными по форме.

Майка за 2 тысячи и пенсия рок-звезды

В 2024 году году Sex Pistols — икона для всех панков. Майку с изображением Елизаветы Второй и надписью «God save the Queen» в магазине можно купить за 2 тысячи рублей. Протест обрел не только форму политического оживления масс, но и коммерческого успеха. Случился весьма классический «бунт на продажу». В 1978 году группа распалась. Джонни Роттен создал свой проект Public Image Ltd, Малкольм Макларен еще некоторое время работал со скандальным Сидом Вишесом. Это сотрудничество оборвется смертью Сида в 1979 году. Но Макларен не бедствовал, занимался собственным творчеством, выпустил клип «Abouther» (который потом играл в фильме «Убить Билла») судился с Джонни Роттеном за авторские права вплоть до своей смерти в 2010 году. Джонни Роттен сейчас до сих пор занимается музыкой, время от времени делает скандальные заявления (так, относительно недавно он высказывался в поддержку Трампа) и рассуждает о влиянии группы Sex Pistols на мировую культуру. Правда, у Роттена со здоровьем не все гладко, он теряет зрение из-за болезни, которую он получил в детстве. Джонни рассказывал, что в детстве пил из лужи на районе где он жил, а там было много крыс, любившие делать там свои грязные дела. Из-за этого у него всегда были проблемы со зрением, сейчас они лишь только усугубляются.

Однако Sex Pistols спустя 50 лет не только коммерциализировались и ушли на заслуженную рок-пенсию. Группа хоть и не обладала четкой политической повесткой, но все же именно она серьезно повлияла на панк-культуру и в особенности на протестную музыку. Гитарист Rage Against Том Морелло говорил: «Нас бы не было, если бы не Sex Pistols». В далеком 1976 году одинокий музыкант Джо Страммер на концерте познакомился с Полом Симоном и Миком Джонсом. Именно после этого была создана группа The Clash, которая стала одной из наиболее радикальных социалистических панк-групп на английской сцене. И таких примеров действительно очень много.