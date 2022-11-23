Игры патриотов

Роскомнадзор продолжает систематическую работу по уничтожению оппозиционной прессы. И надо отдать ему должное, он уже достиг многого. Если брать официальные СМИ, то поле зачищено практически полностью. Однако с интернетом справиться оказывается куда труднее. И тут, казалось бы, всякий блогер, стремящийся сохранить авторитет и уважение своих читателей, должен проявлять солидарность с коллегами. Но нет, оказывается, что далеко не все, кто получает пользу от работы в сети, стремится сохранить её живой и свободной.

Вот например, один из главных пропагандистов СВО Борис Рожин, он же «Colonelcassad», радуется блокировке ресурсов, связанных с коллективом «Новой газеты».

Разницу идеологических позиций понять можно. Рожину не близки либеральные идеи «Новой газеты». Нам тоже. Но только для уточнения политических и идейных различий существует не Роскомнадзор, а интеллект.

Или он уже отсутствует?

Как хотите, но невозможно понять слепоту некоторых «патриотов». Ведь если у кого-то есть свобода запрещать, то запретить можно кого угодно. Включая самих патриотов, которые свой патриотизм сформулировали как-то не совсем так. Или даже правильно с точки зрения власти сформулировали, но из-за текущих обстоятельств эту формулировку срочно потребовалось изменить.

Помимо столь взывающих к оппонированию либеральной «Новой газете» с национал-большевистских, имперо-советских или даже монархических позиций (которые вполне можно было укреплять, стуча пальцами по клавишам, а не душой, умом и сердцем в карательные органы ), существует еще и просто здравый смысл.

«Новая Газета» из тех изданий, которые не боялись публиковать материалы о нарушениях закона в РФ: коррупции, произволе, беззаконии, пытках, криминально-силовом беспределе и т. д.

На основании многих публикаций «Новой газеты» на эти и другие общественно-значимые темы (речь идёт не о публицистике, а о расследованиях с приложением документов и фактов) были заведены уголовные дела, восстановлена законность.

Кто теперь будет информировать власть и общество о произволе и беззаконии в РФ?

Борис Рожин, что ли? «Комсомолка», может быть?

Какие «патриотические» ресурсы хоть раз написали хоть что-то, конкретно помогающее государству в деле укрепления законности?

Нет, разумеется, оскорбления армейских генералов и абстрактных «чубайсов» они воспроизводили.

Но ни одного расследования от них мы не увидели.

И не увидим.

Они не кусают кормящую их руку. И понять это можно.

Но перестать удивляться двумерности тех, кто претендует на «господство духа над материей» просто невозможно.

***

Другой удивительной новостью, пришедшей нам из того же имперско-патриотического лагеря, является анонсированное пресс-службой Евгения Пригожина формирование отдельной «петушиной дивизии» в составе, судя по всему, отдельного от всей остальной «группировки СВО» корпуса «ЧВК Вагнер», позволяет поставить жирное многоточие в длящемся уже примерно тридцать лет непрерывном унижении бывшей победоносной в Гражданской и Мировой войнах Красной, а теперь победившей чеченцев, грузин и запрещённый в РФ ИГИЛ «красно-сине-белой» армии.

Или «петушиная дивизия» это просто метафора, с юмористическими целями употреблённая Героем России Пригожиным для описания неповторимой внутренней атмосферы, царящей в ЧВК? Мол, «музыканты» настолько правильные ребята, настолько прогрессивные, что даже для «петушни» нашли применение в боевых действиях и даже готовы (шутка-юмор) «поддержать петушар с тыла» (ха-ха-ха!).

А теперь, внимание, вопрос: «Каково это все выносить кадровым офицерам, наследующим, как пишут на плакатах в частях и подразделениях, славным традициям предков?».

Или офицеры Российской армии настолько уже втянулись в тюремную культуру, массово насаждавшуюся на территории бывшего СССР его поработителями, что им все-равно?

И Суровикин готов отдать такой приказ: «Петухам наступать на Бахмут.

Пардону не просить, тыл хохлам не показывать!

Поскольку вые@ут либо они, либо мы!»?

Славное слово «дивизия», которое мы привыкли соотносить с понятиями «краснознамённая», «гвардейская» и так далее, по названиям политых кровью героев городов, теперь будет соотноситься со словом «петушиная»?

Ну, что ж, с волками жить — по волчьи выть.

Но тогда от критики — к конструктивным предложениям.

В тюремном мире «петухами» считаются те, кого насилуют или унижают.

А те, кто насилует — не отверженные и не опущенные. Не молодцы, но и не «петушары».

Таким образом, может быть, достроить пригожинскую конструкцию? Пусть комиссарами и офицерами в пригожинской «петушиной дивизии» станут те, кто засовывал швабру в зад и насиловал заключённых на знаменитых видео из Саратова? Говорят, что и в других СИЗО, тюрьмах и зонах России таких кандидатов на командные позиции немало.

И ещё вопрос (следуя предложенному Евгением Викторовичем смысловому направлению): «А «козлиная дивизия» тоже будет?».

В мире, где есть «петухи», наличествуют и «козлы».

Напомню, что «козлами» в тюремном мире называют представителей «актива», то есть, заключённых, сотрудничающих с тюремной администрацией.

Есть кому освобождать Украину от нацизма и НАТО, короче!