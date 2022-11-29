Неизвестные выборы 2023 года

На фоне новостей, приходящих с линии соприкосновения (у нас тут в Якутии осудили журналиста Тимофея Ефремова за упоминание слова «фронт», сославшись на выступление гаранта конституции Путина и минобороны РФ) на территории бывших территорий Украинской ССР (прочитал и такой оборот который показался мне весьма экзотическим), о предстоящем едином дне голосования все как-то благополучно подзабыли. Но, несмотря ни на что, он всё же должен пройти 10 сентября 2023 года, когда состоятся выборы, как пишут Известия от 9 ноября 2022 года: «…парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что до избрания законодательных органов в ДНР и ЛНР их полномочия будут осуществлять парламенты регионов. Губернаторов будут выбирать в 22 субъектах федерации. Среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха. Также на этот день назначены выборы 16 депутатов заксобраний, 12 депутатов представительных органов региональных столиц и выборы одного депутата Госдумы».

Возникает закономерный вопрос, не отменят ли выборы? Как пишет издание Lenta.ru от 15 ноября 2022 года: «..Владимир Путин своим указом объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства пояснил, что это необходимо, поскольку военное положение на этих территориях действовало еще до их вхождения в состав России (5 октября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области официально стали субъектами Российской Федерации). Также 19 октября в Центральном и Южном федеральных округах указом Путина был введен режим повышенной готовности. Еще в восьми близких к Украине регионах — на территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.». Если мы возьмём и откроем ФКЗ «О военном положении», то исходя из него (статья 7 пункт 4) то увидим следующее: «На территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся».

После неожиданного начала СВО 24 февраля, после резкой отмены валютных операций в банках, введения законов «о дискредитации» и начала частичной мобилизации вполне можно ожидать и такого решений от власти. Мы все уже привыкли к тому, что власти штампуют законы или вносят изменения в них также легко как и нарушают свои обещания. Хотя граждане это могли понять и раньше, когда вводили пресловутую пенсионную реформу. Потому вполне в духе времени и в традициях нашей власти ввести «режим повышенной готовности» в регионах, где расположены стратегические или военные предприятия, добываются важные ресурсы для экономики. И тем самым ввести в действие только 7 статью закона о «военном положении» под предлогом сокращения расходов на организацию выборов хотя от линии соприкосновения эти регионы будут весьма неблизко. Ведь именно под этим предлогом некогда убрали второй единый день голосования (весенний), а также кандидата «против всех». Хотя в пункте 5 всё той же статьи ФКЗ о военном положении сказано: «Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие применение мер, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, могут быть приняты как в период действия военного положения, так и до его введения». Советую ознакомиться с данным законом очень внимательно, так как он ещё и запрещает забастовки (подпункт 10). По факту, конечно, и сейчас легальную стачку провести почти невозможно, но теперь их запретят официально, а следовательно рабочим в условиях военного положения станет ещё сложней защищать свои права. Ну и разумеется, не буду упоминать о том как повлияет возможное перемещение линии соприкосновения на выборный процесс, оставив эту тему минобороны РФ и военкорам с военспецами, чтобы ненароком не написать лишнего.

И конечно не стоит забывать об ежегодных изменениях в выборном законодательстве, когда на федеральном и региональном уровнях бесконечно меняют избирательные системы, количество избираемых депутатов, вводят ДЭГ и отменяют камеры на избирательных участках. Или вдруг разрешают. Отмечу, что принятые законы и изменения к ним предположительно должны будут влиять не только на агитационные материалы, но и на пассивное избирательное право (возможность быть избранным). Скорее всего об этих изменениях мы узнаем ближе к маю, возможно летом и это будет также внезапно. Возможно, дискредитировавшим армию или распространявшим фейки запретят выдвигаться, антивоенные активисты, как пишет «Коммерсант» в своей статье «Возбуждение вместо выдвижения» от 29 июня сего года, неоднократно привлекались и задерживались: «…политолог Константин Калачев считает, что дела в отношении политиков и активистов могут быть связаны с их антивоенной позицией и «поиском пятой колонны», а не с муниципальными выборами».

Конечно, кандидатам с похожими взглядами даже если не будет предполагаемых изменений будет тяжело вести свою кампанию. Как показали прошедшие выборы в единый день голосования 2022, власть всеми способами старается зачистить политическое поле, применяя как прямые, так и косвенные методы. Сегодня парламентские партии стремятся как можно активнее поддержать СВО, а миллиардер Пригожин призвал их организовать даже свои добровольческие формирования для отправки в зону военных действий. Не все партии имеют право выдвинуть кандидатов без сбора подписей, самовыдвиженцев и членов несистемных партий легче всего будет не допустить до выборов на этапе сбора подписей или же подачи документов. А выдвижение через политсистемную партию требует соблюдения уставных процедур, внутренних голосований и выполнения требований минюста, зорко надзирающего за политиками и показательно наказывающего нарушителей. Стать кандидатом через парламентские партии если позиция будущего кандидата отличается от генеральной линии партии будет нереально, несогласным, скорее всего, не удастся пройти вышеописанные процедуры.

Что касается процесса самого голосования то тут остаются ещё «ковидные» многодневные голосования на усмотрение регионов и их ЦИК, хотя лично я вижу тут попытки поднять явку. За три дня можно будет как-то нагнать нужное число избирателей, тем самым повысив легитимность выборов и институтов власти. Ну и конечно, это лазейка для различных манипуляций с подвозов избирателей, каруселей, мобилизации своего электората и проверок работодателем все ли проголосовали.

Чудеса, творимые дистанционным электронным голосованием, удивили всех ещё в прошлом 2021 году во время выборов в Госдуму, а в этом году, как пишут в той же статье «Известия», процесс расширится: «в восьми регионах можно было проголосовать дистанционно. Это Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская области, а также Псковская, Томская, Ярославская области и Санкт-Петербург. Кроме того, голосовать онлайн и досрочно разрешили на муниципальных выборах в Москве». Кто из регионов успеет ввести подобные избирательные системы до 10 сентября 2023 года пока неизвестно, в текущих экономических условиях возможно ли ввести системы ДЭГ, какие технические решения и оборудование для этого потребуется тоже остается под вопросом. Не оставляет сомнений то что региональные власти уже изъявляли желание ввести ДЭГ, и они постараются изыскать соответствующие возможности.

Хотя в текущей ситуации власти всех уровней требуют консолидации и единения общества, итог реального голосования невозможно спрогнозировать. Недовольство в обществе заметно. Причём некоторые недовольны не только экономикой, политикой власти и социальной сферой, но и ходом СВО, в том числе сами мобилизованные (что можем прочитать из новостей: к примеру случай Александра Лешкова в Подмосковье). Полагаю, что мобилизованные делятся недовольством со своими родными и близкими. Они жалуются на положение дел с обучением, обеспечением и вопросами организации службы. И надо думать, что за этими жалобами скрывается более глубокое недовольство самой сутью происходящего, но об этом предпочитают не говорить громко. Так или иначе, но мобилизованные и их семьи — избиратели. Конечно, как мобилизованные будут голосовать неизвестно, будет ли это осуществлено централизовано под неусыпным зорким взглядом отцов-командиров с помощью выездного ящика для голосования или же под не менее неусыпным взглядом отцов-командиров дистанционно-электронно. Возможно они банально не смогут проголосовать, ведь делать это надо по прописке, если нет дистанционных систем или открепительного удостоверения. Чудеса работы со списками избирателей также могут случиться. Мы же помним, как ранее голосовали не пришедшие на участки или вообще усопшие.

Вот такие предположения по поводу предстоящих выборов 10 сентября 2023 года возникают в конце ноября 2022 года. Может не слишком оптимистичные, но нам жителям России, думаю, не привыкать ко внезапным поворотам (сюжетным твистам можно сказать), когда под Новый год уходит президент, а после праздника военных начинается специальная военная операция. Поэтому не стоит отчаиваться, как говорил Барон Мюнхгаузен: «Ах, не будьте так серьезны. Серьезное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

P.S. В нашем случае — товарищи!