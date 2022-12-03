Безрадужные перспективы: о новых запретах гейпропаганды

«…а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот,

а арабов с иудеями примирить? – что тогда останется

в головах людей? Один только чистый гомосексуализм».

Вен. Ерофеев

Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, собрались депутаты государственной думы и приняли закон о запрете пропаганды гомосексуализма во всех возможных видах, в третьем чтении.

В общем, принятие его более чем предсказуемо: на нефротнах невойны особенных достижений пока не видится, разве что вагнеровцы устроили кувалда-шоу, но и это на достижение как-то не тянет. Самое время переключить внимание общества на что-то ещё и отчитаться о внутренних победах, заодно и выяснить: кого именно победили. На этот раз победили «гомосексуализм». Вообще в том, что благодаря принятому закону, если он будет одобрен Совфедом и подписан президентом (а в том, что всё это уже не за горами не приходится особенно сомневаться), как-то реально в стране снизится число геев, транслюдей и т.д. у меня лично имеются ну очень сильные сомнения. И не только потому, что я всё-таки сравнительно неплохо разбираюсь в биологии, социологии и истории (хотя и поэтому, конечно, тоже). Даже если бы я крайне далёким от науки человеком, сомнения у меня всё равно бы не исчезли. Как-то сложно победить то, о природе чего имеешь самые смутные представления… А откуда, спрашивается, взяться иным представлениям, если теперь и публикации материалов об исследовании гомосексуальности подпадают под действие свежевыпекаемого закона. Как минимум авторы исследований и научно-популярных статей будут испытывать серьёзные опасения и если уж и станут что-то обнародовать, то, вероятно, не в РФ, а скорее всего даже не на русском языке.

Может ли сие как-то смутить наших законодателей? Ни малейшим образом! Закон не для этого разрабатывался… Да и вообще… Думаю, например, Пригожин может и дальше совершенно спокойно рассуждать о том, «можно ли бинтовать раненного гребня», он может хоть целый трактат написать: «как сидеть в одном окопе плечом к плечу с зашкваренным и сохранить авторитет» (это не цитата из Пригожина, но, подобное рассуждение мне кажется вполне в его духе). Отечественные законодательство вообще отличается редкостной избирательностью: то что не позволено ученому, то бывшему повару и «особе приближенной к императору» — пожалуйста.

Подозреваю, не единственный, но чуть ли не основной смысл законодательной инициативы всё-таки состоял в отыскании нового повода для привлечения к ответственности оппозиционных деятелей и оппозиционных СМИ: уж если ничего другого не нашлось, то… «а что они там про п***в пишут[i]? – А?»: «геи – тоже люди?» — «Вот, значит, есть- таки за что: запретить, и штраф выписать, в особо крупном, немедленно».

На глазах крепнет в Отечестве свобода слова, не по дням, а по часам! Ура, можно сказать.

[i]Прошу извинить за мнимые цитаты и обилие в них бранных слов и жаргонизмов, но скорее всего именно этим слова в подобных случаях и будут использоваться: хотелось адекватно передать стилистику нынешней власти.