Италия: дефицит левых

Хорошо известно, что в странах европейского Юга сегодня левые силы играют в целом более внушительную политическую роль, чем «в среднем» по континенту. При этом данный тезис относится как к традиционным социал-реформистским партиям, так и к радикальным левым. Однако, очевидным «изъяном» из этого правила выступает сейчас Италия, где чуть менее чем через месяц должны состояться досрочные парламентские выборы.

Для тех, кто знаком с итальянской политической историей ХХ столетия, кто любит и ценит итальянскую культуру и кинематограф, вряд ли вызовет удивление тот факт, что после Второй мировой войны левое и рабочее движение играло в итальянском государстве важнейшую роль. В Италии действовала самая многочисленная и хорошо организованная в Западной Европе компартия, левые партии получали на выбору поддержку более 40% избирателей, большая часть организованных трудящихся, в свою очередь, входила в контролируемые левыми партиями профсоюзы. Итальянские левые со своими кооперативами, «народными домами», массовыми общественными организациями и «красными» мэриями представляли особую социально-политическую культуру на разных уровнях общественной жизни.

К сожалению, за три десятилетия всё это ушло в никуда. Как отмечает известный французский историк и политолог, специалист по политической истории Италии Марк Лазар, за этот период «итальянская левая растеряла всё своё историческое наследие. Главное в котором лежало в её теснейшей связи с обществом». Возможно, свою роль сыграло то, что Италия ранее других европейских стран столкнулась в 1990-х с качественной трансформацией традиционной партийно-политической системы, когда «из обоймы» выпали коммунистическая и социалистическая партии. Та модернизация, ставшая ответом на вызов антикоррупционной кампании «Чистые руки», коснулось и правого центра, потерявшего мощную Христианско-демократическую партию. Но если правые под разными лейблами возродились и при этом действительно проявили себя как настоящие консерваторы или даже крайне правые, то перипетии левого фланга итальянской политики привели к удручающей ситуации.

Многочисленные переименования и присоединения реформистской части бывшей ИКП привели к созданию нового формата — абсолютно бесцветной в идейно-политическом плане Демократической партии, которую можно определить как социал-либеральную и одновременно левохристианскую. То, что вплоть до самого последнего времени ДП участвовала в работе широкого коалиционного кабинета с участием крайне правой Лиги и консервативной партии «Вперёд, Италия!» весьма определённого говорит о принципиальности итальянских «прогрессистов». На октябрьские выборы ДП ведёт Левоцентристскую коалицию, в которой также участвуют некоторые социал-демократические (партия «Статья один», возрождённая Итальянская социалистическая партия) и либеральные формации, но и Зелёный и левый альянс в составе партий «Итальянские левые» и «Зелёная Европа». Рейтинг демократов и их центристских союзников сейчас составляет 23-24%, Зелёный и левый альянс же может получить поддержку 3-4% избирателей. Таким образом, в прогрессивном движении Италии именно социал-либерализм занимает доминирующие позиции.

В гораздо более печальном положении пребывают в Италии радикальные левые. Если в таких странах, как Испания, Португалия, Греция или Кипр коммунистические партии представлены в законодательной власти, вот уже более 10 лет коммунисты пребывают в маргинальном состоянии. На этот раз Партия коммунистического преобразования (Rifondazione communista), некогда участвовавшая в правительственной деятельности, вместе с рядом других радикальных левых объединений создали избирательный блок Народный союз (НС); во главе этого списка пойдёт бывший мэр Неаполя, лидер левопопулистской партии «Демократия и автономия» Луиджи де Магистрис. Однако, шансов прорваться в парламент у НС не так уж много. Мы, действительно, можем констатировать, что в Италии имеется явный дефицит вызывающих доверие у избирателей альтернативных левых сил.

Менее чем за месяц до законодательных выборов левые и левоцентристы располагают менее интересными программами и явно менее известными и популярными лидерами, чем силы, собравшиеся в Право-центристской коалиции. В связи с чем вероятность того, что Италия получит правое большинство, представляется весьма и весьма серьёзной.