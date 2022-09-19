Кто хочет стать иноагентом?

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пародист и сатирик Максим Галкин много лет назад стал известен широким массам телезрителей как ведущий популярной передачи «Кто хочет стать миллионером?» Теперь, похоже, благодаря ему разворачивается новая инициатива — «Кто хочет стать иноагентом?» Правда, по телевизору это шоу уже не покажут, но нам предстоит наблюдать его в реальном времени, в политическом и медийном пространстве.

После того, как Галкина, находящегося за границей и резко высказывавшегося по поводу военных действий на Украине, Министерство Юстиции объявило иностранным агентом, в дело вмешалась Алла Пугачева, заявившая, что из солидарности с мужем просит Министерство Юстиции РФ зачислить также и её в ряды иноагентов.

В советские времена Алла Борисовна была, пожалуй, самым популярным человеком в стране. Бытовала даже известная шутка, что в энциклопедии будущего (про Википедию никто тогда знать не мог) будет написано про Леонида Брежнева: «мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». О феномене Пугачевы написаны книги, её пластинки продавались миллионными тиражами, её песни звучали с экранов телевизоров и в залах ресторанов, их цитировали, пародировали, строки из них превращались в пословицы. Шли годы, Пугачева пережила и Брежнева, и других правителей, включая Горбачева и Ельцина. Пережила она и пик собственной популярности — новые эпохи порождали новых кумиров. Но живым классиком она безусловно остается, закрепив это место в массовом сознании не только старшего, но и последующих поколений.

После начала вооруженного конфликта на Украине певица вместе с мужем страну покинула, а недавно вернулась, вызвав всплеск ликования в официальных медиа. Кремлевские пропагандисты злорадствовали. Мол Пугачева сдалась и чуть ли ни на коленях приползла назад, будет теперь молить прощения у власти за несанкционированный отъезд. Но мне уже тогда показалось, что вернулась она с прямо противоположными целями. И это подтверждается.

Теперь письмо Пугачевой вынуждены цитировать и упоминать даже провластные издания и каналы, подчеркивая, однако, что певица сделала это из солидарности с Максимом Галкиным. При этом подчиненные Кремлю медиа старательно избегали цитировать вторую половину короткого письма, где Алла Борисовна называет Галкина «неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Государственная пропаганда, пытаясь минимализировать ущерб, нанесенный власти этим выступлением, надеется свести дело к семейной солидарности и личной обиде. Однако вряд ли это получится. Надо отдать должное певице: текст краткого послания составлен так, что его можно беспрепятственно цитировать, не рискуя попасть под административное или уголовное преследование. Не употребив ни одного из запрещенных слов или словосочетаний, она сумела четко и доходчиво выразить свою мысль. Причем именно в такой форме, которая получит поддержку у множества наших граждан, весьма далеких от принадлежности к какой-либо оппозиции, либеральной или левой.

Любопытно, что выступление Пугачевой задело общественное мнение и на Украине, подорвав позиции тех, кто утверждает, будто все русские одинаковы и ничего хорошего не может прийти из Московии. Для миллионов украинцев, живших в советское время, Алла Борисовна остается слишком важной и по-прежнему актуальной фигурой, чтобы можно было её игнорировать.

Парадоксальная структура российского общественного сознания такова, что конфликт с семьей Галкина и Пугачевой может нанести репутации власти даже больший ущерб, чем вооруженный конфликт на Украине. Потому что обыватель не воспринимает то, что происходит в соседней стране как нечто, касающееся его лично. А вот то, что происходит с его эстрадными кумирами, воспринимает живо и непосредственно. И если они рискнули ради чего-то пойти на прямой конфликт с Кремлем, значит оно того стоит.

Первую грубую ошибку власть и пропагандисты совершили, когда начали ликовать и ерничать по поводу возвращения Аллы Борисовны в Россию. Вторую и ещё большую ошибку чиновники совершили объявив Галкина иноагентом. Понятно, что ненависть к нему копилась давно. Можно вспомнить, знаменитое его видео, изображавшее мэра Москвы Сергея Собянина и президента Путина, обсуждающих план контроля за передвижением москвичей по городу во время ковида. Вся страна тогда хохотала, видя как очень правдоподобно сыгранные Галкиным мэр и президент с серьезным видом обсуждают совершенно бредовые инициативы, включая вопрос о том, где гуляющий по парку москвич сможет повеситься. Массовое распространение этого ролика в сети фактически сорвало проект власти, сделав мэрию и Кремль всеобщим посмешищем. Если сейчас хотели отомстить, то получилось неважно. Галкин и Пугачева не просто получили повод нанести ответный удар, но и сделали это в тот самый момент, когда позиции Кремля слабеют на глазах.

Титул иноагента, придуманный кремлевскими мудрецами, чтобы изолировать инакомыслящих и принуждать их к отъезду из страны, окончательно становится своего рода «знаком качества» для тех, кому он присвоен. Не удивлюсь, если инициатива Аллы Борисовны, потребовавшей присвоить и ей это звание, спровоцирует настоящий флешмоб: заявление с просьбой вписать их в ряды иноагентов начнут подавать и другие люди. Тем более, что закон и в самом деле специально составлен так, что применить его можно вообще к любому человеку, умеющему читать и писать. Дополняя закон, депутаты вставили туда указание на то, что иноагентом является человек, попавший под иностранное влияние. Например, прочитавший и полюбивший какую-то книжку английского или американского писателя. Но и на этом они не остановились. Теперь В Государственной Думе обсуждается новый вариант закона, который предполагает уже наказание за одно лишь «намерение» сделать что-то не вполне устраивающее начальство (при том, что ясной характеристики конкретных действий или поступков, подлежащих каре, в законе как раз нет). Сочиняя эту псевдоюридическую абракадабру, депутаты надеялись получить в свои руки орудие для политического произвола, но вышло наоборот.

Власть хочет быть страшной, но оказывается смешной. То, что Галкин и Пугачева уже фактически погубили кремлевскую инициативу с иноагентами, очевидно. Вопрос в том, ограничится ли дело только этим?