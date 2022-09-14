Лайфхак для успешного революционера

Если Вы решили стать успешным революционером, не торопитесь приступать к практике. Сначала посмотрите на себя в зеркало. Если Вы, простите, прыщавый дрыщ, начитавшийся Сартра, Маркузе, Ганди, Бакунина, Троцкого или Шарпа, то лучше запишитесь в ближайшую качалку. Примерно через три месяца окажется, что Ваши увлеченные рассказы о подвигах Даниэля Кон-Бендита в сочетании с бугристым прессом и гипертрофированными дельтовидными дают более заметный пропагандистский отклик в среде аполитичных девушек. Может статься, то, что Вы принимали за трагическую революционную ситуацию, являлось лишь следствием недостатка серотонина и эндорфинов, ну и, как часто бывает, результатом дефицита магния в организме.

Если у Вас с магнием и тестостероном порядок, а революционером быть все равно хочется, то тут нужно помнить правило трех подходов.

Первый подход. Поход в Библиотеку. Вы быстро узнаете, что насильственные революции давно не в моде, а «цветные» — удел олдскульных дедушек. Причем, как тех, кто их проворачивает, так и тех, кто ими пугает.

Важное открытие будет состоять не в том, что «капитализм – говно», а в том, – почему именно он говно. Выяснится, что вовсе не от того, что в нем слишком много демократии. А в том числе от того, что демократии в нем чрезвычайно мало. Станет ясно: социальное большинство давно раздроблено на осколки разнообразных реальных и придуманных меньшинств, которые ведут борьбу не за равенство, а за привилегии. Окажется, что в этой беспощадной междоусобной борьбе верх раз за разом берет примерно одно и то же меньшинство — финансово-экономическая элита. Такая симпатичная, современная и респектабельная, ну или несимпатичная, несовременная и отвратительная.

Подход второй. Поиск большинства. Самое сложное революционное упражнение, требующее многоповторности и силы воли. Искомое большинство совсем не похоже на картинку с площадного протеста, состоящего из светлых людей с замечательными лицами. Если Вы не можете совершенно разным людям – айтишнику, учителю, полицейскому, ковид-диссиденту, фермеру, православному или баптистскому активисту, госслужащему и стороннику плоской земли – разъяснить в чем общность их интересов, возвращайтесь в Библиотеку.

Но если Вы владеете честными и точными ответами на самые главные вопросы, то бейте день за днем в одну точку. Ваши ответы на вопросы — Как выжить на одну зарплату? Как увеличить рабочие места и повысить заработную плату? Как сделать доступными качественное здравоохранение и образование? Как побороть детскую смертность? Как остановить инфляцию и преодолеть холодную зиму? Как сохранить мир? – это политическая инвестиция.

Для того, чтобы инвестиция сработала нужно два фактора.

Первый: разноликие представители большинства под воздействием Вашей обаятельной пропаганды должны преодолеть недоверие друг к другу. Проникнуться простой мыслью: общий, масштабный протест – это не заговор, не преступление, а законное право граждан на прямое давление на любую власть. Протест успешен уже тогда, когда он оказывается даже обычным смотром сил, способных объединиться под грозным местоимением «МЫ». Если он масштабен, то он уже успешен. Уже в этот момент даже самая хладнокровная и циничная власть меняет памперсы и министров внутренних дел.

Второй фактор: революционная ситуация. Чуть раскроем его.

Третий подход. Революционная ситуация. Это не подарок судьбы. Это всегда подарок власти. Поэтому – подарок щедрый, но редкий. Выглядит он просто. Когда представители власти, к примеру, погружаются глубоко в себя и общаются исключительно с теми, кто к ним изначально расположен – иностранные дипломаты отдельных государств, прикормленное «гражданское общество» и свои «все понимающие медиа», это – уже симптом. Но если при этом власть решительно действует в одном исключительном направлении – переводит, скажем, прокуратуру “на вольные хлеба”, без объяснения причин закрывает университеты, школы, больницы, академии, одно за другим предприятия и при этом патетически призывает к патриотизму и самопожертвованию, то знайте это она – революционная ситуация.

Вывод:

Если Вы попытались избежать первых двух подходов, то Вам не суждено воспользоваться этим даром господ — революционной ситуацией. Этот вес не для Вас. Подрыгаетесь, попрыгаете да попадете в лучшем случае в число заговорщиков или какой-нибудь «пятой колонны». А там в застенке – ни толковой библиотеки, ни фитнес-зала. Власть, благополучно пережившая позор революционной ситуации, становится многократно опаснее, мстительнее и изобретательнее.

Вот, собственно, и все. Ну а что, собственно, делать большинству в революционной ситуации – чуть погодя. Ведь это о том, как обойтись без жертв, как умножить общий демократический потенциал и не разбудить голодного дракона революционной целесообразности.